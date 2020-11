Legenda ježdění v terénu řekla, proč už nástupce off-roadové ikony není skutečný off-road před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Land Rover

Moderní auta se vzdalují od svých kořenů, tohle ale měla být výjimka. Jenže zkušenost kolegů z TFL i názor Andrewa St. Pierra Whita potvrzuje, že i nový Land Rover Defender úplně jinde.

Britský Land Rover by zoufale potřeboval nějaké pozitivní nakopnutí. Automobilka se potýká s jednou ranou za druhou, neboť nejprve přišel odchod Velké Británie z Evropské unie a posléze koronavirus. Kromě toho se firma al musí vypořádat se stále větší kritikou nové generace Defenderu. Na tu poukázal hlavně magazín The Fast Lane neboli TFL, který si jeden exemplář pořídil na dlouhodobý. Naneštěstí však po pouhých 269 ujetých kilometrech musel vůz do servisu, z nějž se již nevrátil. Problémy pohonné jednotky byly totiž natolik komplikované, že je servis nezvládal opravit ani s podporou lidí z automobilka.

Kolegům z TFL tak byl přislíben zcela nový vůz, jejich radost však netrvala dlouho. Náhrada totiž nebyla osazena navijákem, který patřil mezi jimi zaškrtnutou doplňkovou výbavu. Nápravu měl zjednat autorizovaný servis, nicméně ten při instalaci přeřízl kabeláž. Defender se tak stal nejen nepojízdným, ale navíc opět zralým do šrotu, neboť závada taktéž nešla opravit. Tým TFL tedy aktuálně čeká již na třetí auto, přičemž je otázkou, zda-li by Land Rover jednal stejně, kdyby nešlo o zástupce novinářské obce.

Právě na problémy TFL nově ve svém příspěvku poukazuje Andrew St. Pierre White. Ten patří mezi nejznámější off-roadisty světa, přičemž za svou kariéru sepsal na toto téma takřka dvě desítky knih. Kromě toho procestoval a hlavně projezdil ty nejnáročnější terény v 16 zemích na 5 světových kontinentech. Jako renomovaný expert tedy jistě k novince Land Roveru má co říci. Naneštěstí pro automobilku však jeho slova vyznívají opět negativně.

White přitom Defender zkraje chválí, neboť uvádí, že je „příjemný při jízdě ve městě a velmi dobrý při jízdě v terénu. Takových aut je aktuálně k dispozici mnoho, ovšem tento patří mezi ty lepší.“ Mimo to známý dobrodruh také dodává, že volič jízdních režimů Terrain Response je „fenomenálně dobrý“. On sám by se jej nicméně nekoupil, a to proto, že Defender podle něj už není skutečný off-road.

Aby něco takového britská automobilka mohla tvrdit a dostála tak svému marketingovému sloganu, dle kterého se jedná o vůz bez kompromisů, pak je dle Whita třeba, aby lidé mohli nový Defender upravovat. Tedy jinými slovy, aby si něj mohli namontovat naviják či čelní ochranný rám sami. Něco takového ale není možné, ruce pryč dávají v tuto chvíli i renomované tuningové firmy, nakonec zkušenost TFL dosvědčuje, že s tím problémy má i autorizovaný servis.

Britové tak zjevně nemají problémy jen s kvalitou, potíží je i příliš komplikovaná konstrukce. A to pro automobilku není zrovna dobrá zpráva. Jakkoliv se totiž Land Rover snažil s novinkou oslovit mnohem širší okruh zákazníků, stěžejní část se měla verbovat z těch již existujících. Právě ty ovšem Defender spíše odrazuje, zatímco noví nepřichází v očekávané míře. Zatímco tedy u předchozí verze Britové nemuseli na marketing vynaložit ani haléř, a odměnou jim byly ucházející prodeje, nyní je bude stát majlant, aby lidi vůbec dostali k dealerům si s autem alespoň sjet.

O novém Land Roveru Defender momentálně nelze hovořit jako o zrovna spolehlivém voze. A dle největšího experta přes ježdění v terénu už není ani pravověrným off-roadem. Foto: Land Rover

Zdroj: 4xoverland@YouTube

Petr Prokopec