Legenda ožívá, do výroby se vrací další díly na 19 let nevyráběnou ikonu před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Automobilky donedávna nerady slyšely, když jste ve srovnání s jejich aktuální produkcí obdivem hovořili o něčem, co už nevyrábí. Až zjistily, že na tom mohou vydělat, protože některým lidem nová auta stejně nevnutí.

Na příchod páté generace Toyoty Supra jsme čekali opravdu dlouho, japonskou novinku ovšem fanoušci nepřivítali bouřlivým jásotem. Stojí za tím mimo jiné fakt, že auto je ve své v podstatě překarosované BMW a používá téměř veškerou jeho techniku. Pod kapotou tak trůní přeplňovaný šestiválec z Mnichova, který přes stejnou koncepci nebyl přijat jako adekvátní náhrada legendární jednotky 2JZ.

Dynamicky je samozřejmě na výši, neboť s udávaným výkonem 340 koní má zvládnout sprint na stovku za 4,1 sekundy a svého předchůdce překonává více než o vteřinu. Řadu fanoušků to ale neohromuje a prodeje nové Supry jsou minimální na obou březích Atlantiku.

Ve stínu těchto faktů je zajímavý postup Toyoty, která zjevně pochopila, že s novými auty neosloví podstatnou část tradičních fanoušků starých ikon a o řadu příznivců by mohla přijít. To automobilka nehodlá dopustit, a tak spustila projekt GR Heritage Parts. Ten se soustředí na obnovení výroby některých komponentů pro starší modely a mezi nimi i ikonickou Supru s motorem 2JZ v čele.

Toyota v tomto ohledu kráčí stejnou cestou jako další japonské značky, neboť třeba takový Nissan vám prodá zcela nové náhradní díly pro Skyline GT-R R32, R33 a R34. Mazda pak pro změnu obnovila výrobu komponentů pro první generaci roadsteru MX-5, přičemž fanouškům nabízí i plnou renovaci dle továrních standardů. A i dostupných dílů pro Toyoty stále přibývá.

Komponenty pro 2JZ mezi nimi nechybí a nejnověji Toyota oznámila, že s počátkem března 2021 fakticky vrací do výroby další podstatný a žádaný díl - čelní světla. K dispozici jsou přes web toyotagazooracing.com pro zájemce z celého světa pro auta s levo- i pravostranným řízením, a to s cenou 132 000 jenů (asi 27 tisíc Kč) za kus. Díl je to kompletně originální kompatibilní s veškerým navazujícím příslušenstvím všech vyráběných variant. Vyloženě laciný není, originalita ale holt má svou cenu, zvlášť u takové ikony. Jsme zvědavi, jak se automobilkám s podobnými programy povede, už s ohledem na rozšiřující se nabídku ale tušíme, že špatné to nebude.

Toyota znovu vyrábí díly pro třetí a čtvrtou generaci modelu Supra. Jedná se i o komponenty legendárního motoru 2JZ, nejnověji přibyla do nabídky čelní světla. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

Petr Prokopec