Léta nevídané je skutkem i u nás, klíčové korejské SUV s faceliftem výrazně zlevnilo

Už ani nepamatujeme, kdy na trh přišel výrazně inovovaný nebo zcela nový model a neměl dramaticky vyšší cenovku než dříve. V případě Hyundai Santa Fe 2021 ji ale skutečně nemá, dokonce je o víc jak 100 tisíc levnější.

V posledních letech jsme si v automobilové branži zvykli na jednu věc, a sice že nová auta jsou vždy o notný kus dražší než jejich předchůdci. Výrobci zkrátka potřebují nové technologie co nejrychleji zaplatit, a proto za ně žádají daleko vyšší sumy. O to překvapivější tedy byl na sklonku loňského roku krok německého zastoupení značky Hyundai, jenž vedl k razantnímu snížení cen omlazeného Santa Fe. Verze po faceliftu byla rázem o 93 tisíc korun levnější než před ním.

Pochopitelně nás zajímalo, zda jde pouze o německou záležitost či o celoevropskou strategii značky. Pokud tedy o korejské SUV máte zájem, pak dobrou zprávou je, že inovované Santa Fe je skutečně levnější prakticky kdekoliv, kde se objeví. Výjimkou tedy není ani český trh, jakkoliv je třeba umět trochu číst mezi řádky. Ještě loni byl vůz k dispozici od 799 990 Kč, zatímco letos si musíte připravit minimálně 849 990 Kč. Na zdražení ale ani zdaleka nedošlo, to jen nabídka prošla opravdu razantním zemětřesením.

Hned na úvod je tak nutné poznamenat, že zatímco dříve bylo možné volit mezi 2,4litrovým atmosférickým benzínovým motorem a dvoulitrovým nebo 2,2litrovým turbodieselem, nyní je již k mání pouze druhá zmíněná jednotka, které nově dělají společnost 1,6litrový hybrid ve standardní a plug-in verzi. Manuální převodovka pak zmizela zcela, zatímco v rámci výkonů škála nově startuje na 202 koních. Dříve přitom 200 koní představovalo vrchol, nad který jste se již nedostali.

Za dříve zmíněných 799 990 Kč bylo dříve možné pořídit onu dva-čtyřku, 185 koní, šestistupňový automat a pohon 4x4. Pokud jste ovšem zatoužili po silnějším dieselu, museli jste si již při zaškrtnutí osmistupňového automatu připravit 1 009 990 Kč. Nyní vás ovšem tatáž konfigurace může vyjít na 899 990 Kč, tedy o 110 tisíc korun levněji. Ústupky pak sice budete muset dělat v rámci výbavy, ovšem ne až tak drastické, jak byste čekali.

Předchozí provedení bylo se zmiňovaným dieselem k mání na úrovni Style, která zahrnovala 17" kola nebo automatickou dvouzónovou klimatizaci. Nyní za 899 990 Kč dostanete stupeň Comfort, jenž zahrnuje… ehm, 17" litá kola nebo dvouzonovou automatickou klimatizaci. Nové Santa Fe tedy opravdu vychází výrazně levněji, jakkoliv situace u nás ještě není tak nevídaná jako v Nizozemsku, kde je zlevnění opravdu dramatické.

Až dosud se v zemi tulipánů dalo Santa Fe pořídit minimálně za 60 tisíc Eur (1,56 mil. Kč), ovšem nově je to možné za 44 495 Eur (1,16 mil. Kč). I v tomto případě mají vše na svědomí změny v nabídce, neboť dříve se startovalo s dieselem, ovšem ten nyní již není součástí nabídky. A jelikož Nizozemsko patří mezi trhy extrémně podporující elektromobilitu, nepřekvapí, že zákazníci mohou pořídit pouze hybrid či plug-in hybrid, z nichž oba jsou nemalým způsobem zvýhodněny.

To mimochodem ukazuje, kterak podpora elektromobility deformuje trh. Dříve bylo nemyslitelné, aby plug-in hybrid vycházel levněji než diesel, neboť daná technologie to jednoduše neumožňovala. Mimo to pak v platnosti zůstává ta skutečnost, že ona dieselová verze bude v reálu bezesporu méně žíznivá. Nicméně si nemůže odečíst z laboratorního měření udávaný 56kilometrový dojezd na elektřinu. A proto s ní Nizozemci raději ani nechtějí nic mít.

Faceliftované Hyundai Santa Fe je k mání levněji také u nás, jakkoliv to na první pohled nevypadá. Důvodem je ta skutečnost, že z nabídky již vypadly méně výkonné motory. Za více koní tak nyní dáte méně než dříve. Foto: Hyundai

