Letošní prodeje nových aut v Evropě mají na závěr velmi nepravděpodobné hvězdy

/ Foto: Toyota

Rok 2020 je rokem plným překvapení, a tak snad ani nezaskočí, že čelo žebříčku nejprodávanějších aut nabralo v listopadu neobvyklou podobu. Golf sice dál vládne, hvězdami nejlepší desítky jsou ale Toyota a Peugeot.

Listopadové prodeje aut v Evropě jsme již jednou probírali, ale jen povšechně skrze data asociace výrobců. Nyní tu máme údaje společnosti JATO Dynamics, které jdou více do hloubky a ukazují i odbyt jednotlivých typů aut. Právě ten je nejzajímavější, neboť v žebříčku nejúspěšnějších modelů starého kontinentu došlo na dramatické změny. VW Golf sice zůstal v čele, jeho 24 784 zaregistrovaných exemplářů však představuje meziroční pokles o 27 % a uhájení první pozice s odřenýma ušima. Dotahují se na něj jiní, jen to tentokrát není tradiční pronásledovatel v podobě Renaultu Clio.

Malý Francouz byl v listopadu odsunut na třetí příčku malým Japoncem. Tedy Toyotou Yaris, která si připsala zlepšení o 29 %, zatímco Clio má na kontě ústup o 16%. A jakkoliv je kvůli tomu mezi oběma vozy jen nepatrný rozdíl, historie jej již zkoumat nebude. Místo toho si bude pamatovat pouze onu stříbrnou pozici japonského mini, což je na starém kontinentu nevídaná věc. Pozornost si pak zaslouží i neskutečný vzestup Peugeotu 2008, který má na kontě dokonce 46procentní růst. Díky tomu tak rázem v nejlepší desítce okupuje šesté místo.

Díky vzestupu malého SUV tak mezi nejprodávanějšími vozy Evropy dochází k nadmíru zajímavému stavu. Zatímco vládnoucí koncern VW Group má v žebříčku pouze dva vozy, a to Golf a Škodu Octavia, která se propadla až na desáté místo, PSA eviduje hned tři zástupce - kromě 2008 je to i Peugeot 208 a Opel Astra. Po třech pak má i Renault (Clio, Captur, Dacia Duster). Ovšem ani to nestačilo jak francouzsko-německému koncernu, tak francouzsko-japonské alianci, na zisk trůnu.

Velmi zajímavý je rovněž vývoj mezi jednotlivými automobilkami. Volkswagen sice nadále vede, ovšem asi jen málokdo by na druhé příčce tipoval Mercedes. Tedy prémiovou automobilku, která je spojena s mnohem vyššími cenami, než jaké žádá Renault či Peugeot. Přesto však Francouzi museli udělat třícípé hvězdě místo. Její náskok před BMW je tak nezpochybnitelný, byť obě značky bojují s klesajícími prodeji. Audi pak sice rostlo o 1 procento, za Mercedesem však zaostalo o parník.

Stejně tak si pozornost zaslouží segment SUV. Tržní podíl aut se zvýšeným podvozkem na celkových registracích sice vzrostl na 40,4 procenta, ovšem v listopadu došlo na 13procentní pokles vůči stejnému období loňského roku. A pokud vezmeme v potaz celý letošní rok, pak je pád dokonce 21procentní. Znamená to, že už ani SUV nejsou neochvějnou jistotou. A jelikož ekonomická nejistota zákazníků stále narůstá, můžeme se v roce 2021 dočkat lecčeho.

Listopadové registrace meziročně poklesly o 13 procent. Grafika: JATO Dynamics



Peugeot 2008 si nicméně polepšil o nemalých 46 procent... Foto: Peugeot



...a Toyota Yaris se díky 29procentnímu zlepšení posunula dokonce na celkovou druhou příčku. Foto: Toyota

Zdroj: JATO Dynamics

