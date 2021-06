Levný americký supersedan ukázal záda vrcholné evropské benzinové i elektrické lize před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Cadillac

Je tak levný, že jej lidé mají tendenci podceňovat už proto, ale je to mýlka. Tohle auto stačí na pokoření BMW M4 GTS či Porsche Taycan Turbo S, i když je s 492 koňmi výkonem nezastiňuje.

Na počátku února jsme si mohli představit malý zázrak moderní doby. Tedy vůz osazený osmiválcovým motorem, jehož výkon přenáší manuální převodovka. Za jeho zrodem stojí Cadillac, který souběžně s modelem CT5-V Blackwing představil také o trochu méně extrémní sedan CT4-V Blackwing. I v jeho případě můžete sáhnout po třech pedálech a „fofrklacku“ na středovém tunelu, převodovka je však již spojené s 3,6litrovým šestiválcem. Namísto 677 koní je tedy třeba počítat s 492 koňmi, i to je ovšem dělá neskutečně rychlé auto.

Důkazem budiž měřené kolo, které „černé křídlo“ střihlo na okruhu Virginia International Raceway. Ten vypadá spíše jako nějaké vesnické závodiště, což pochopitelně nemyslíme nikterak zle, naopak musíme vůči sterilním „Tilkedromům“ toto prostředí ocenit. Základy okruhu přitom byly položeny již v 50. letech minulého století, v roce 1974 však došlo na jeho zavření. Znovuotevřena pak trať byla v roce 2000, přičemž dává na výběr hned několik variant.

Cadillac se vydal na provedení Grand West Course, které má na délku 6,6 kilometru a čítá osmadvacet zatáček. Rekord zde od roku 2019 drží McLaren Senna, který s časem 2 minuty a 34,9 sekundy dokázal o tři sekundy překonat Porsche 911 GT2 RS s paketem Weissach či o pět sekund Chevrolet Corvette ZR1. CT4-V Blackwing pak okruh zvládlo za 2 minuty a 52,5 sekundy, což je lepší čas, než jakým se chlubí výkonnější BMW M4 GTS (2:52,9).

Americký sedan za sebou nicméně nechává také současné BMW M5 Competition, stejně jako obrovské množství supersportů posledních let. Pomalejší je totiž i Lamborghini Murciélago, Ferrari 430 Scuderia či Audi R8 V10 Plus. Pokud se pak zadíváme na Alfu Romeo Giulia QV, která je pro mnoho lidí vzorem dynamiky, pak ta je na tom dokonce o takřka pět sekund hůře. A na stranu poražených se s časem 2:55,2 přidává i Porsche Taycan Turbo S.

Je pak nutné dodat, že CT4-V Blackwing dosáhlo daného času nikoliv se šestistupňovým manuálem, nýbrž s desetistupňovým automatem. Vůz je s ním o poznání rychlejší, stovku zdolá za 3,8 sekundy namísto 4,1 s. Automobilka navíc sedan osadila karbonovým paketem, jenž přihazuje třeba zadní spoiler a tak navyšuje přítlak. Průjezd vozu přitom zaznamenal integrovaný systém Performance Data Recorder, který počítá s vysokým rozlišením.

Cena vozu pak startuje na 58 995 dolarech (cca 1,26 milionu korun), což je na dané výkony opravdu neskutečná láce. Není tedy divu, že někteří lidé již začali zajetý čas zpochybňovat, zatím však nic nenasvědčuje tomu, že by se Cadillac pokusil o podfuk. Docela by nás proto zajímalo, jaký čas by na okruhu zajel výkonnější, ale také o trochu těžší model CT5-V Blackwing. Ten by mohl proniknout i mezi nejrychlejší desítku.

Cadillac CT4-V Blackwing je k mání i s automatem, okruh Virginia International Raceway ovšem obkroužila automatická verze. Ta dosáhla natolik působivého času, že jej již někteří zpochybňují. Foto: Cadillac

Zdroj: Cadillac

Petr Prokopec