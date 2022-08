Lewis Hamilton oznámil, že na vrcholu skončí, nechce F1 opustit „s prázdnou nádrží” před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Po nečekaném odchodu Sebastiana Vettela bude sedminásobný šampion F1 druhým jasně nejstarším pilotem ve startovním poli. A jak známo, reflexy se ještě nikomu okolo čtyřicítky nezlepšily. Britský pilot tak chce skončit dřív než bude pozdě, ale kdy to bude?

Před několika týdny Sebastian Vettel zaskočil své fanoušky i celý motoristický svět. Oznámil totiž, že na konci této sezóny odejde do závodnického důchodu. Něco takového nečekal ani jeho tým, neboť čtyřnásobný mistr světa si stávající angažmá v Astonu Martin podle svých slov užíval. Dokonce i koupil část britské automobilky, pročež se zdálo, že s ní bude spojen daleko lépe a bude se podílet jak na jejím růstu, tak na vzestupu závodního týmu. Do těchto vizí však Němec zapíchl vidle s tím, že se bude více věnovat rodině a jiným aktivitám.

Nejstarším v závodním poli ovšem není, Fernandu Alonsovi je už dokonce jednačtyřicet, Lewisi Hamiltonovi pak sedmatřicet. A jakkoli dříve to ve Formuli 1 nebyl až takový věk (Juan Manuel Fangio získal pátý titul ve 46 letech), dnes je královská motoristická disciplína spíše šampionátem mladíků. Řada lidí proto očekává, kdy svůj odchod oznámí také Španěl a Brit.

První z nich se ovšem stal Vettelovým nástupcem, přesto se při pohledu na Alonsovu smlouvu dá vytušit, kdy se F1 bez tohoto závodníka již bude muset obejít. Kontrakt totiž počítá se dvěma sezónami a následně s roční opcí. Poté ovšem Španělovi bude již čtyřiačtyřicet, a jakkoli nyní ani v nejmenším není považován za pojízdnou šikanu, v letech 2024 či 2025 již může jít o opak. Navíc je otázkou, jak dlouho jej bude bavit jezdit maximálně ve středu startovního pole.

Tím se dostáváme k Hamiltonovi, který konečně veřejně promluvil o tomto tématu v rozhovoru pro magazín Autosport. V něm potvrdil, o čem se v zimních měsících spekulovalo, tedy že jeho konec v F1 byl na spadnutí. „Skutečně jsem uvažoval, jestli budu pokračovat,“ říká dnes Brit. Ten přiznal, že prohru v posledním závodě loňské sezóny, kdy zároveň přišel i o titul, nedokázal hned tak vstřebat. „Říkal jsem si, že není možné, aby mě takhle podvedli. Byl to jeden z nejtěžších okamžiků, které jsem zažil,“ uvádí. Nakonec mu tak prý nejvíce pomohl jeho otec, který jej po GP Abú Zabí objal a řekl mu, že je na něj hrdý.

Do další sezóny tedy nastoupil a byť na začátku letošní sezóny byla vystoupení Mercedesu velmi nepřesvědčivá, v posledních závodech se začal zlepšovat. A Hamilton s ním - v Kanadě, Británii, Rakousku, Francii a Maďarsku zamířil na pódium. Šanci na zisk titulu má spíše teoretickou, a tak je otázkou, zda neplánuje konec nyní, třebaže smlouvu s třícípou hvězdou má podepsanou do konce příštího roku.

Podle svých slov ale Formuli 1 opustí na vrcholu, což není zrovna chvíle, ve které se nyní nachází. Nepochybně tedy stále doufá v zisk osmého titulu šampiona, který by jej nyní zapsal do historie jako absolutní jedničku. „Jsem v té části kariéry, kdy kolegové, se kterými jsem tak dlouho dobu závodil, začínají odcházet. Než se nadějeme, bude pryč i Fernando. A poté? Kdo bude další? Myslím, že poté se stanu nejstarším. Ale zatím jsem o odchodu nepřemýšlel,“ uvedl sedminásobný šampion toužící po osmém „zářezu“. Právě proto se naopak zabývá spíše tím, jak „vylepšit auto a jaké kroky podniknout, aby tým znovu vyhrával. To je způsob, jak opanovat šampionát“.

Hamilton tedy nechce skončit jako některé někdejší hvězdy tohoto sportu, které nedokázaly svůj odchod správně načasovat a v posledních letech se více trápily než co jiného. Nicméně jak ten moment poznat? F1 je technický sport a sebelepší pilot nebude mít šanci vítězit, dokud nedostane k dispozici techniku schopnou vítězit. Lewis H. si ale v tomto ohledu otázky nepřipouští, ten moment prostě ještě nepřišel.

„Ještě stále mi zbývá nějaké palivo v nádrži. A tento sport neopustím, dokud jej kompletně nevyčerpám,“ dodal s nadsázkou Hamilton. Dá se nicméně předpokládat, že jeho finální rozhodnutí můžeme očekávat v příštím roce. Pokud mu Mercedes nepřipraví vítězný vůz, je možné, že jeho motivace bude slábnout. Pro Ferrari je navíc jedničkou Charles Leclerc, pro Red Bull pak Max Verstappen. A zrovna těm Hamilton týmové kolegy dělat asi nepůjde, i když by to byla docela zajímavá zápletka...

Letošní sezóna je tou vůbec první, kdy Hamilton zatím nezískal žádné vítězství. Skončit ve Formuli 1 pochopitelně jednou chce, podle svých slov ale odejde na vrcholu, což není dnes. Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Zdroj: Autosport

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.