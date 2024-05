Líbivé moderní SUV za 210 tisíc Kč nemusí být ani dnes jen sen. A nebavíme se o ojetině, jde o nové auto dnes | Petr Prokopec

Doby, kdy se nová auta dala koupit za ceny startující hluboko pod 200 tisíci Kč, se zdají být dávnou historií, i v roce 2024 ale může vzniknout docela velké SUV začínající jen chloupek nad touto hranicí. Jen si nedělejte iluze, že by takto mohlo být k mání na starém kontinentu.

Prakticky pokaždé, když přesednu z již téměř dvanáct let staré rodinné Kie Cee'd SW do moderního vozu, jen láteřím nad vývojem, jakým branže prošla. Hlavně v důsledku politických tlaků je třeba počítat s ohromným množstvím elektronických asistentů, které spíš škodí, než aby pomáhaly, neboť jednoduše nefungují tak, jak by měly. Když si k tomu přidáte nesmysly jako kameru pro pořizování selfies za volantem, ptáte se sami sebe, čemu všemu ještě padla za oběť nízká hmotnost.

Zmíněný korejský kombík sice nějaké ty bezpečnostní prvky obsahuje rovněž, víceméně vše lze ovšem snadno deaktivovat stiskem jednoho tlačítka. Není tedy třeba sáhodlouze hledat na dotykovém displeji v palubním menu, jak vypnout aktivní monitoring jízdních pruhů, který je schopen vás na úzké venkovské cestě klidně poslat do cesty protijedoucímu vozu. A když se vám to povede, po příštím nastartování to musíte udělat znovu. Vlastně se tak začínám smiřovat s tím, že pro auta již budu chodit do bazarů, kde si ještě můžete vybírat, co v autě mít chcete a co ne.

Pokud bych nicméně zamířil mimo hranice Evropské unie, neměl bych s nalezením vhodného nového vozu problém. Klidně by mohlo jít o SUV jako Mahindra XUV 3XO, jehož design sice nemusí být po chuti každému a kritizovanou elektronikou v určité míře disponuje též, pořád je ale k mání za hubičku. Ceny totiž startují na 749 tisících rupií, což je v přepočtu zhruba 210 tisíc korun. Za to u nás nekoupíte už ani dva tři roky starou ojetinu.

Indické SUV přitom poprvé dorazilo na trh v roce 2019. Tehdy se ještě jmenovalo XUV300, přičemž stálo na platformě X100 vyvinuté SsangYongem. Šlo tedy o příbuzného korejského Tivoli, jenž byl osazen benzinovou jedna-dvojkou či 1,5litrovým turbodieselem. Na první zmíněné jednotce Mahindra se SsangYongem spolupracovala, přičemž agregát zprvu nabízel pouze 112 koní, než dorazila také výkonnější verze naladěná na 131 koní. Diesel jich pak dává 117.

Všechny tři agregáty byly převzaty beze změn, nově se však skrývají za přepracovanou přídí. Nové je úplně všechno, tedy maska, nárazník i světlomety. Jakkoli se tedy jedná o facelift, SUV ve srovnání s originálem působí výrazně jinak. Napomáhá tomu i příchod jiných 16- či 17palcových kol, stejně jako lehčí modifikace plastových lemů ve spodní části karoserie. Vzadu je pak možné rovněž počítat s odlišnými lampami i jiným nárazníkem.

Délka vozu zůstala na 3 990 milimetrech, což bylo klíčové kvůli setrvání v nižší daňové skupině - i proto je XUV 3XO stále tak levné. Přitom uvnitř nově nabízí 10,25palcový displej multimédií, který je spárován s podobně velkým digitálním přístrojovým štítem. Ani jedno má Kia nemá, přesto stála daleko více než indické SUV. To se navíc ve vyšších úrovních výbavy může chlubit i střešním oknem či adaptivním tempomatem zajišťujícím semi-autonomní řízení úrovně SAE2.

Lze už jen dodat, že XUV 3XO disponuje 364litrovým zavazadelníkem, z mého úhlu pohledu tak má vlastně vše a ještě mnohé navíc. Cenově nicméně stále dokáže konkurovat Dacii, ovšem v podobě, která tu byla před nějakými deseti lety. Vývoj v rámci EU za tuto dobu tedy opravdu míří problematickým směrem. A nezdá se, že by v dohledné době mohlo být líp.

Indické SUV prošlo faceliftem, který mu přinesl nejen nové označení, ale také přepracované čelní partie, lépe vybavený interiér či navýšenou bezpečnost. Stále je však k mání velmi levně, i proto, že není v souladu se stále nesmyslnější regulací Evropské unie. Foto: Mahindra

