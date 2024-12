Lidé prostě dál chtějí dostupná spalovací auta, říká šéf Mazdy, takhle jednoduché to včera | Petr Prokopec

/ Foto: Mazda

Nad čím dalším je třeba přemýšlet? Signály z trhu jsou naprosto jasné. Mazda proto podobně jako Toyota nepředpokládá, že by se zastoupení elektrických aut na trhu dostalo v jakkoli dohledné době nad úroveň nejnižších desítek procent, proto jich také moc nechystá.

Před měsícem jsme zmínili, že Mazda nejspíš dosáhne historického rekordu prodejů aut v USA. Japonské automobilce se tam povedlo od ledna do září prodat 313 452 nových vozů, tedy o 15 procent víc než během stejného období loňského roku. Po listopadu je z toho již 384 181 registrací, nárůst je tedy aktuálně dokonce 18,6procentní. Je tak nad slunce jasné, že poprvé bude překonána meta 400 tisíc prodaných Mazd za rok. Pokud pak vezmeme Severní Ameriku jako celek, mělo by jít dokonce o 600 tisíc registrací.

Na celé věci je působivé, že Mazda tohoto výsledku dosáhla bez jediného elektromobilu. SUV MX-30 bylo totiž loni kvůli špatným prodejům staženo z nabídky, varianta R-EV osazená Wankelem jakožto mobilním generátorem pak do Ameriky vůbec nezamířila. Stejně tak se nepočítá ani s elektrickým sedanem EZ-6, který se začal prodávat v Číně a příští rok by měl zamířit do Evropy. Maximem pro Mazdu jsou tedy v USA hybridní CX-50 a plug-in hybridní CX-70 a CX-90.

Automobilka s ryzími elektromobily sice počítá, ovšem až ve své vzdálenější budoucnosti. Díky tomu by měla přijít s vlastními lithium-iontovými bateriemi, které nabídnou vyšší energetickou hustotu a rychlejší dobíjení. Osazeny jimi pak budou i firemní plug-in hybridy. Ovšem ani tak šéf značky Masahiro Moro nepředpokládá, že by zákazníci měli zamířit alternativním směrem. Místo toho se i v roce 2030 budou spalovací a mild-hybridní auta podílet na registracích ze dvou třetin.

„Zákazníci místo elektrifikovaných řešení hledají ta dostupná. Hledají lepší hodnotu. A proto stále hledají spolehlivé spalovací motory,“ uvedl Moro pro Auto News. A nepochybujeme o tom, že se tato slova týkají celého světa, nejen USA. Také tam jako téměř všude jinde v západním světě obliba elektromobilů v posledních měsících klesala, což je trend, se kterým je třeba počítat i během nejbližší budoucnosti. I proto ostatně Japonci již vyvíjejí zcela nové spalovací ústrojí SkyActiv-Z, které by mělo být používáno napříč celým portfoliem značky již od roku 2027.

Dle Mora bude jednotka plnit veškeré nadcházející emisní normy. I když bude atmosférická, stále má nabízet dostačující výkon. Značka navíc společně s Toyotou a Subaru pracuje na dalších spalovacích motorech, stejně jako se všechny tři japonské firmy zavázaly k investicím do syntetických paliv. Když si přitom uvědomíme, že i Akio Toyoda mluví u elektromobilů maximálně o 30procentním podílu na trhu, něco na tomto smýšlení bude.

Japoncům do karet nahrává i politika znovuzvoleného prezidenta Donalda Trumpa, jakkoli tu lze brát jako oboustrannou katanu. Republikánský kandidát totiž zároveň zmiňuje i cla na neamerické zboží, jež by Mazdu postihlo. Jediná továrna, kterou v USA provozuje, je totiž ve společném vlastnictví s Toyotou, a produkuje jen model CX-50. Podnik v mexické Salamance by ale již mohl být předmětem oněch cel.

Že nejde o planou hrozbu, nyní potvrdil i šéf mexického zastoupení Miguel Barbeyto. Dle něj totiž Mazda chtěla do fabriky investovat, momentálně však takový plán nedává smysl, a proto byl pozastaven. Automobilka sice má v záloze i řešení pro případ, že vyšší cla skutečně dorazí, zatím jej však neupřesnila. Uvidíme tedy, co se začne odehrávat od ledna, kdy Trump začne v Oválně pracovně úřadovat.

Nejprodávanějším vozem značky v USA je CX-5, které je k mání jen s čistě spalovacími motory. I proto je ostatně poměrně levné. Vyrábí se však mimo USA, což by od příštího roku mohl být problém. Foto: Mazda

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.