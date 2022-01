Loňské prodeje elektromobilů v ČR ukazují, jak moc o ně lidé nestojí. Klesal Enyaq, Tesly, porazil je i opomíjený pohon před 6 hodinami | Petr Prokopec

Na českých číslech je nejlépe vidět, co jediné dokáže prodávat elektrická auta ve velkém - dotace. Bez zásadní finanční podpory u nás živoří do té míry, že Škoda Enyaq klesala, i když se předloni prodávala jen chvíli. A Tesly jsou dole o desítky procent, i když ve světě lámou rekordy.

Za sebou máme rok 2021, který pro výrobce aut rozhodně nebyl procházkou růžovou zahradou. Prakticky všechny značky zasáhl nedostatek čipů a dalších komponentů, v jejichž důsledku došlo na další uzavírání továren. Své nicméně způsobila i sama pokračující pandemie koronaviru. Při pohledu na celkovou bilanci spojenou s českým trhem bychom tak pomalu mohli zajásat - prodáno bylo 206 876 nových vozů, což představuje zlepšení o 1,92 %. Pokud však loňský rok začneme porovnávat se „zdravými léty“, je již situace o poznání horší, méně aut se naposledy prodalo v roce 2014.

Ještě hůře vypadá situace z pohledu prosincových prodejů, neboť 16 208 aut představuje pětinový propad. Lví podíl na něm má zejména Volkswagen, ze kterého se dokonce poslední loňský měsíc stala tuzemská čtyřka. Lépe na tom bylo nejen Hyundai, které šlo 14 procent do plusu, ale rovněž Toyota, a to přesto, že ta má na kontě dokonce pokles o 30 %. Škoda pak nadále zůstává českou jedničkou, ovšem také u ní došlo na propad o 11 %. Zjevně na ni zrovna připadlo více čipů než na VW, který zamířil dolů o neskutečných 53 %.

I z českých reálií tedy vyplývá, že koncern VW byl přetrvávající krizí zasažen více než kdo jiný, zatímco Korejci na ní dokázali vydělat. Otázkou však je, co bude dále. Ceny aut totiž kvůli oněm výpadkům, stejně jako v důsledku investic do elektromobility, soustavně narůstají. I když by tedy mnozí lidé rádi nakupovali, byť momentálně nemají co, přirozený zájem začíná klesat. Podíl na tom má i fakt, že český trh ve velké míře závisí na fleetových prodejích. Ovšem i firmy začínají s ohledem na rostoucí inflaci, vyšší náklady a nižší kupní sílu zákazníků šetřit.

Když už jsme zmínili elektromobilitu, můžeme nahlédnout do registrací dle jednotlivých druhů pohonů. Prim s více než dvoutřetinovým podílem za celý loňský rok hrají benzinové vozy, zatímco dieselům patří s 24,7 % druhá příčka. Na třetím místě najdeme s 1,6 % benzínelektrické hybridy, na čtvrtém pak s 1,3 % ryzí elektromobily. Těch bylo prodáno 2 646 kusů, což je v důsledku méně než plynových aut, neboť vozy uzpůsobené spalování LPG a CNG mají na kontě 2 259 a 850 registrací.

Právě tato čísla nejlépe ukazují, oč mají lidé skutečně zájem. Ač plynová auta nejsou prakticky nijak propagována či zvýhodňována, zákazníci je chtějí pro jejich rozumné ceny i reálně nižší provozní náklady. V jejich prospěch navíc hraje i fakt, že tankovat je mohou prakticky kdekoliv, a to v řádu minut. Díky tomu je pochopitelně naleznete i na sídlištích, zatímco elektromobily si pořizují především lidé, kteří mají k dispozici rodinný dům s garáží.

Přesto překvapí, jak velká mizérie některá elektrická auta postihla. Tesla v meziročním srovnání poklesla o 32 %, i když jinak má za sebou rekordní rok. S úspěchem ale nelze spojovat ani Škodu Enyaq, jež má za 12 loňských měsíců na kontě jen 738 registrací. V roce 2020 totiž značce stačil jediný měsíc, a to prosinec, aby prodala 741 aut. V té době to ale byla hlavně sama automobilka a její dealeři, kteří nové vozy přijali za své. Loni ovšem již více rozhodovali zákazníci, kteří v SUV za více než milion korun neviděli valný smysl.

Dodat pak už jen můžeme pár zajímavostí, třeba prodej jednoho exempláře Škody Yeti, jejíž výroba skončila v roce 2017. Jde přitom o stejné množství, jaké má na kontě Rolls-Royce Cullinan. V rámci segmentu mini vozů pak překvapil prosincovými registracemi Volkswagen up!, zatímco vítězství Hyundai i30 ve střední obchodní třídě je jen důsledkem dostatku čipů. Celoroční výhra Škody Fabia nad Octavií pak pro změnu podtrhuje vše výše zmíněné - nedostatek aut, váznoucí fleetový odbyt i zákazníky nevítaný růst cen.

