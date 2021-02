Mapa nejvíc sledovaných značek aut většiny zemí světa: Česku nevládne Škoda dnes | Petr Miler

Nejprodávanější značky aut alespoň některých zemí světa byste možná uhodli, jenže ty nejvíce prodávané a nejvíce sledované nemusí být tytéž. Právě to ukazují přehledně zpracovaná data Googlu.

Pokud sledujete automobilové dění, asi vám neuniklo kdo prodává na světě nejvíce aut. Toyota, Volkswagen, aliance Renault-Nissan-Mitsubishi, koncern GM, tandem Hyundai-Kia... Jsou to známé firmy, které každý rok dodají zákazníkům desítky milionů aut a zvládly to i během loňského, hodně složitého roku.

Nejprodávanější značky ale nemusí být ty, o které se lidé nejvíce zajímají. Může to znít zvláštně, ale považte sami - pokud hledáte na internetu BMW M3, abyste se podívali na jeho bobří zuby, ještě to neznamená, že si ho pak také půjdete koupit. Stejně tak můžete mít velký zájem o některý z modelů Lamborghini, na to vám ale rozpočet nebude stačit skoro jistě - na světě existuje jen pár tisíc lidí, kteří si mohou takové auto každý rok dovolit pořídit.

I toto ukazuje rozsáhlá infografika, kterou máme před sebou. Pro média jej zveřejnila firma Compare The Market, která se zabývá srovnáváním cen všeho možného. Zde využila dat zveřejňovaných Googlem, který vede statistiku nejhledanějších výrazů na jeho vyhledávači, a to za celý rok 2020. Mezi automobilkami na jednotlivých kontinentech jasně vede Toyota, která si ze 158 sledovaných zemí připsala vítězství v 55 případech, následovaná BMW a Mercedesem (34 resp. 15 zemi). Zrovna tyto značky by vysoko mohl čekat leckdo, ale ani o překvapení tu není nouze. Více vám prozradí následující přehledy rozdělené po jednotlivých kontinentech.

Mapa světa s nejvíce sledovanými značkami aut

Nejvíce sledované značky aut v Evropě

Evropané mají v oblibě zejména německá auta - ve většině zemí byly nejvíce vyhledávány německé značky, hlavně pak BMW a Mercedes. Překvapit v tomto kontextu může relativně menší zájem o Audi, ale bude zřejmě dáno historií, která je v případě Audi coby prémiové automobilky docela krátká - jde až o dítě Ferdinanda Piëcha, který u značky působil od 70. do 90. let minulého století.

Pro nás je nepochybně zajímavá Česká republika - jezdí tu nepřeberné množství škodovek, které bezpečně vládnou prodejním statistikám, přesto lidé vyhledávají častěji znovu BMW. Je to zkrátka stále žádoucí značka, třebaže máme pocit, že čím novější její auta jsou, tím méně dávají důvodů k podobnému stavu do budoucna. Škodu na rozdíl od dřívějších let nevidíme nikde a zajímavé je také vítězství BMW i v Norsku, které je proslulé extrémní podporou elektroaut a přesto nejvíce zájmu přitahuje značka, která ani dnes na trhu elektromobilů mnoho neznamená, třebaže se znovu začíná snažit.

Mapa s nejvíce sledovanými značkami aut Evropy



Nejvíce sledované značky aut v Asii

Asijské značky z pochopitelných důvodů v Asii vedou, a to prakticky všude. Nejčastěji je to Toyota, ale několikrát vidíme i korejské automobilky - zejména Kia v Indii je zajímavá. Po elektromobilech není opět ani vidu, zaujmout může vítězství Alfy Romeo v Číně. Ta na tamním trhu nemá zrovna na růžích ustláno, podobně jako BMW je to ale automobilka s velkým historickým renomé.

Mapa s nejvíce sledovanými značkami aut Asie



Nejvíce sledované značky aut v Severní Americe

Zde by člověk čekal něco jako Ford a je to Ford. Modrý ovál je nejvyhledávanější značkou v USA i Kanadě a jen Mexiku mu to kazí Nissan. Není to obvyklé, také na tomto trhu dříve vládli Američané, jmenovitě Chevrolet.

Mapa s nejvíce sledovanými značkami aut Severní Ameriky



Nejvíce sledované značky aut v Střední a Jižní Americe

Oproti severu je v Latinské Americe mnohem více rozmanitosti. V Brazílii vládne Volkswagen, v Argentině Hyundai, v Chile Toyota. Chevrolet má své příznivce v Kolumbii, což je zřejmě dáno faktem, že v této oblasti Chevrolet svá auta i vyrábí. A vidíme i ostrůvky přízně Kie, Korejci jsou dnes už skutečně globální hybnou silou.

Mapy s nejvíce sledovanými značkami aut Střední a Jižní Ameriky



Nejvíce sledované značky aut v Austrálii a Oceánii

Člověk by očekával, že v Austrálii se budou lidé zajímat o něco domácího, jenže ono toho už moc není - místní značky mají na kahánku i ve formální podobě a australská výroba aut je už skoro neexistující věc. Lidi na internetu ale zajímá spíš Toyota, která je tam také velmi oblíbená mezi zákazníky. V Oceánii je tomu podobně, vysoko ale vidíme i Hondu.

Mapa s nejvíce sledovanými značkami aut Austrálie a Oceánie



Nejvíce sledované značky aut v Africe

Africký kontinent je opět doménou Toyoty, snad proto, že odolnost jejích aut je proslulá. Ve většině států byla Toyota nejvyhledávanější, ale není to tak jednoznačné, jako v minulosti. Úspěch v Jihoafrické republice slaví tradičně BMW, k níž se přidal Madagaskar. A spáry Hyundai a Kie dosáhly i do Afriky. Pozoruhodné je vítězství Alpine v Etiopii - snad je v této zemi vůbec kde s takovými auty jezdit.

Mapa s nejvíce sledovanými značkami aut Afriky



