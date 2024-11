Mazda klidně pustí do výroby sedan s motorem V6 a pohonem zadních kol, její jedinou podmínku musíte splnit vy před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mazda

Když už nic jiného, musíme kvitovat, že Japonci v tomto ohledu jednají narovinu. Nástupci Mazdy 6 s ještě lákavější technikou se nebrání, nejdřív jim ale musíte dát najevo, že jste přestali v takové míře prahnout jen po SUV.

Automobilky bývají často terčem kritiky, že se zpronevěřily svým kořenům a nevyrábí to, co je učinilo slavnými. V některých případech je to zcela oprávněné, řada výrobců dnes bez jakékoli vazby na poptávku nabízí věcí, které prodávat musí nebo primárně sama chce. Jindy ale prostě jen reagují na to, co žádají zákazníci. Platí to zejména v případě karosářských variant - řada značek by se ráda vrátila k hatchbackům, sedanům, kombíkům či kupátkům, jenže zrovna po nich klientela nepase. Ve finále tedy nemají jinou možnost, než představovat jedno nové SUV za druhým. Že v důsledku toho je trh přeplněný? To sice ano, prodeje však naznačují, že se těchto aut pořád nenasytil..

Mazda je automobilkou, která v mnoha ohledech kráčí proti proudu. Dokázala to ostatně vcelku nedávno, kdy potvrdila, že vyvíjí novou generaci spalovacích motorů. Něco takového je ale vlastně logické, neboť zákazníci je chtějí, a to v nemalém množství. Dočkáme se od ní ale rovněž dlouho slibovaného sedanu? Navíc takového, který bude mít vpředu šestiválec, jenž několika stovkami koní roztočí zadní kola? Na něco takového již jednoznačně kladná odpověď zaznít nemůže.

Mazda totiž říká, že s tím na jednu stranu nemá problém, takovému autu ale nedá zelenou, dokud o něj nebude zřetelný zájem. „Myslím si, že takový sedan by byl dobrým snem pro každého. Novináři mi často říkají, že bychom měli vyrobit sedan, ale trh je příliš malý. Čili pokud lidé takový druh auta budou kupovat, poté ho vyrobíme,“ sdělil produktový manažer Kohei Shibata kolegům z Drive. Přičemž nepoukazoval pouze na portfolio Mazdy, ale obecně na celou branži. Pokud tedy od této značky opravdu chceme sedan, je třeba nejprve začít nakupovat takové vozy od kohokoli.

Teprve následný růst japonskou automobilku přiměje k investicím, které přivedou zpátky do nabídky nástupce Mazdy 6. Ta je v Česku stále ještě k mání, otázkou však je, jak dlouho tomu bude. Ve Státech totiž kvůli nezájmu skončila již před třemi lety, v Japonsku pak značka tento model pohřbila na počátku letošního roku. Loni se pak sice prodával ještě třeba v Austrálii nebo Vietnamu, tamní registrace však rovněž nejsou až takové, aby konstrukčně 12 let starý vůz spasily.

Mazda pak sice v Číně přišla s modelem EZ-6, který lze považovat za nástupce śestky, jde nicméně o elektrický sedan, který vychází z Changanu Shenlan SL03. Ve finále tak nejde o vyloženě japonský produkt, k mání je navíc zatím jen v Říši středu. Automobilka pak sice naznačila, že počítá s expanzí na další trhy, ovšem USA a Evropu tento vůz kvůli letos zvýšeným clům mine.

Sny o nové Mazdě 6, která by použila stejnou platformu a motory, jaké dostaly do vínku SUV CX-60, CX-70, CX-80 a CX-90, se tak realitou zjevně nestanou. Shibata přitom uvedl, že značka s větším počtem aut využívajících architekturu Large ani nepočítá, ostatně již při příchodu CX-80 v květnu letošního roku automobilka potvrdila, že je hotovo a dále se expandovat již nebude. Rozhodně tedy ne za hranice segmentu SUV.

Mazdu 6 si u nás stále ještě můžete koupit, jako sedan i kombík startuje na 941 700 korunách. Zájemci by si ale rozhodně měli pospíšit, neboť opravdu není jisté, kdy Japonci výrobu zastaví nadobro. Foto: Mazda

Zdroj: Drive

