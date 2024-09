Mazda začala v Česku potichu prodávat řidičský ideál, levné auto s velkým motorem bez turba a manuálem včera | Petr Prokopec

/ Foto: Mazda

Až náš čtenář a zjevně příznivce Mazdy nás musel upozornit, že tu značka za cenu velmi tuctové Octavie začala prodávat velmi netuctové provedení modelu 3 - má 2,5litrový benzinový motor a manuál, to vám dnes běžně nenabídne ani Porsche.

K Mazdě mám díky Wankelu a čtyřdveřovému kupé RX-8 velmi blízko. Vedle několika čistě silničních vozů spolu s kolegyní vlastním i závodní speciály, které přímo z továrny zamířily na úpravy dle specifikací FIA. S jedním z nich jsem dokonce před pár lety ohlušoval publikum na akci Legendy, nikoli však přičiněním místního zastoupení japonské značky. To horečnatou aktivitou v případě kontaktů s médii zjevně nepřekypuje.

Patrné je to i v jiných ohledech, jak se nyní dozvídáme od našeho čtenáře. Právě on si všiml, že Mazda 3 je v Česku oficiálně k dostání s 2,5litrovým atmosférickým motorem. Tahle verze je v ceníku, ale slyšeli jste o ní někdy od Mazdy? My ne, i když je tomu tak už od června. Když se přitom podívám na veškeré oficiální prameny komunikace místního zastoupení, je poslední informací zmínka z března, že MX-5 přichází v Evropě o dvoulitrový motor a bude k mání už jen s jedna-pětkou. To je ale pro letošek v rámci českých luhů a hájů vše.

Přitom zrovna dva-pětka bez turba je v novém autě nižší střední třídy pomalu událostí roku. Koneckonců si zkuste takový motor koupit třeba u koncernu Volkswagen - nepochodíte ani u Passatu, natož pak u takové Škody Octavia. Problém nakonec budete mít i u Porsche - sáhnout budete muset po některém z drahých a leckdy obtížně dostupných modelů GT, abyste dostali motor 4,0 H6 bez turba s manuální převodovkou. A připravit si na ně musíte miliony, u Mazdy vám na zase ne o tolik skromnější kombinaci stačí řádově míň.

V případě Mazdy je totiž dva-pětka brána dokonce jako základní pohonná jednotka (!), v případě hatchbacku i sedanu vám tak stačí 640 900 Kč. Tedy za předpokladu, že pojem „auto pro řidiče“ dotáhnete do konce a zůstanete u manuální převodovky. Bavíme se tedy o ceně odpovídající 115koňové Škodě Octavia Selection, velmi to tuctovém provedení za 629 900 Kč.

Mazda tak opravdu nabízí absolutní unikát, načež je opravdu překvapivé, že se o tom nerozhodla s kýmkoli podělit. V práci za ní tedy budete pokračovat a dodáme, že pohonná jednotka produkuje 140 koní a 238 Nm. Právě to jí řadí na pozici základního agregátu, neboť dvoulitr SkyActiv-X známý také jako „diesel na benzin“ disponuje 186 koňmi a 245 Nm. Spojeno je s ním přitom lepší zrychlení i vyšší maximálka, stejně jako normovaná spotřeba. Tento motor ale kupříkladu neupravíte tak snadno jako dva-pětku.

Vysoké pak ve finále nejsou ani rozdíly na povinném ručení, specifický zdvihový objem většího motoru totiž činí 2 488 ccm. Díky tomu ještě nespadá do nejvyšší sazby, ročně tak majitele vyjde na zhruba 600 korun víc než SkyActiv-X se svými 1 998 ccm. Mimo to objem motorů nikterak neprojevuje na zavazadlovém prostoru, vliv má ovšem na hmotnost. S dva-pětkou je totiž Mazda 3 lehčí (1 344 kg versus 1 386 kg), počítat u ní tedy můžete třeba s menší zátěží na brzdy, pneumatiky a podvozek

Znovu tak je třeba se ptát, proč se něčím takovým Mazda nechlubí, asi to není „in”. To kdyby auto dostalo superskvělý, skoro dvoutunový hybrid s CVT za milion a normovanou spotřebou, 0,034 litru benzinu na 100 km, která nemá s realitou nic společného, měli bychom zmínek o tom plné schránky...

Díky za tip, Dominiku!

Mazda 3 je již od června letošního roku k mání s 2,5litrovým atmosférickým motorem, který lze navíc spojit s manuální převodovkou. Proč ale dosud místní zastoupení o tomto řidičském ideálu nikomu neřeklo, je záhadou. Foto: Mazda

Zdroj: Mazda

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.