Mercedes dál brzdí s elektromobily, plán prodávat z poloviny jen ty neplní o desítky procent, odkládá ho o 5 let

Kdyby to nemělo téměř bezvýhradně tragické dopady, bylo by to snad i legrační. Automobilka, která roky pouštěla hromy blesky na všechny, kteří se odvažovali tvrdit, že její elektrické plány jsou nesmysl, teď sama přiznala, že její elektrické plány byly nesmysl.

Řekli jsme to mnohokrát a zopakujeme to znovu: Plánovat k jakémukoli budoucímu datu zásadní změnu pojetí vámi nabízeného produktu bez ohledu na požadavky zákazníků, která dramaticky ovlivňuje jeho technickou podstatu a ekonomickou efektivitu jeho fungování, je ryzí bláznovství. Je to sázka, hazard, a to obrovský, jak kdysi řekl bývalý šéf Škody. Takové uvažování nemá s odpovědným podnikáním nic společného, přesto je vlastní tak dvou třetinám velkých automobilových firem.

Je to až fascinující, neboť to nezbytně vyžaduje hodit za hlavu veškeré technické i ekonomické znalosti, zkušenosti a vůbec uvažování v těchto intencích, abyste něco takového mohli udělat. Přesto to automobilové firmy dělají a některé se k takovým záměrům hlásily více než jiné. Mezi prvními lze jmenovat Mercedes-Benz, který dal dohromady opravdu absurdní plán - do roku 2025 bude prodávat polovinu aut s elektrickým pohonem, od roku 2030 pak 100 procent.

Něco takového bylo od začátku neprůchozí, Mercedes o tom ale nechtěl ani diskutovat a roky agresivně vystupoval proti komukoli, kdo tento nesmysl nazval pravým jménem. Nyní se píše začátek roku 2024 a nesmysl už je to oficiálně.

Budou to za chvíli dva týdny, kdy Mercedes otočil o 180 stupňů a ústy svého šéfa spalovací motory div nevelebí s tím, že napevno počítá s jejich prodejem i po roce 2030. V USA, kde mu to s elektromobily obzvlášť nejde, pak kapitulovat pod tlakem dealerů a začal prodejce zaplavovat žádanějšími spalovacími modely. Ani to ale není všechno, ke stejnému tématu se včera vrátil šéf firmy Ola Källenius, který změnu plánů dál upřesnil, jak informuje agentura Reuters.

Jak už jsme zmínili, automobilka původně tvrdila, že do roku 2025 budou víc než 50 procent všech jejích prodejů tvořit elektrická vozidla, v únoru 2024 je ale jasné, že se to stát ani nemůže. I když je „cpe”, komu jen může, představují v jeho prodejích elektromobily pouze 11 procent ze všech dodaných aut. A i když započítáme hybridy, jsme pořád jen na 19 procentech. Změnit tento stav o desítky procent za další rok je nemožné, a tak Mercedes onen plán odložil o - podržte se - celých 5 let na rok 2030. Kdyby jej stanovil v roce 2000, řekneme: Fajn, menší změna. On si jej ale stanovil v létě roku 2021, tedy před 2,5 roky! A „seknul se” o pět let? To jen připomíná, jak odtržené od reality úvahy značky od začátku byly.

V reakci na obavy investorů, že firma vsadila na špatného koně, Källenius zopakoval, že Mercedes už nepočítá s ryze elektrickými prodeji po roce 2030 a je prý v dobré pozici, aby mohl pokračovat ve vývoji a výrobě spalovacích motorů i v příštím desetiletí. Současný plán je tak úplně jiný - podle Källenia v roce 2027 dokonce přijdou úplně nové spalovací vozy, které se budou prodávat nejméně do roku 2035. „Je to přibližně tak, že v roce 2027 budeme mít novou řadu (spalovacích aut - pozn. red.), která nás dovede až do 30. let 20. století,” uvedl doslova.

Hodnota akcií automobilky krátce po oznámení těchto plánů vzrostla o 5,9 procenta, investoři se najednou elektromobilů a přechodu jen na ně bojí (ač se toho měli bát už dávno). Znovu Källenius pak očekává, že prodeje elektrifikovaných vozidel (tj. i hybridů) se ani letos neodstanou přes jednu pětinu veškerého odbytu značky a za pozitivní označuje, že jejich podíl na odbytu nejspíš neklesne. To jsou v kontextu dřívějších prohlášení a kroků Mercedesu opravdu pozoruhodná slova...

Elektromobily Mercedesu se dobře neprodávají, i když třeba zaměstnanci firmy nemohou jezdit s žádnými jinými služebními vozy. Kdybychom odečetli různé další více či méně uměle vytvořené prodeje, asi bychom se podivili, kolik z jejich 11procentního zastoupení na prodejích Mercedesu reálně tvoří. Za necelý rok se přitom měly starat o polovinu prodejů, jak absurdní plán to byl? Foto: Mercedes-Benz

