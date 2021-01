Mercedes dál vylepšuje způsob, jak vás nechat platit za koupi auta, i když už je vaše před 2 hodinami | Petr Prokopec

Automobilky musí hledat nové zdroje příjmů a tohle je jedna z možností, kterou budou využívat stále častěji. Nyní je k dispozici i pro vozy, pro něž v době prodeje k dispozici ani nebyla a s novými modely bude zacházet jen dál.

Mercedes už v roce 2018 prozradil, že našel způsob, jak vytáhnout z kapes zákazníků peníze za pořízení auta i poté, co jim ho prodal. Řeč není o servisech, ale skutečně o samotném autě a jeho výbavě, do nějž byste si mohli dokupovat různé prvky příplatkové výbavy i dávno poté, co jste již vůz převzali.

Jakkoli to může znít nesmyslně, tato věc se od té doby dočkala nasazení do praxe a byť v prvopočátcích šlo spíše o prkotiny, nyní postupně získává na vážnosti. Softwarový návrhář značky Markus Ehrmann ostatně už dříve potvrdil, že Mercedes „pracuje na robustní platformě, která umožní řidičům, aby mohli zapínat a vypínat různé systémy - pravděpodobně takové, za něž je třeba připlácet“. A co zpočátku byly spíše elektronické vychytávky do několika málo modelů, se nyní stává stále šířeji pojatým řešením, jehož možnosti gradují u nové třídy S. Ale nepředbíhejme a připomeňme nejprve, oč tu běží.

Po technologické stránce platí, že velkým automobilkám se stále méně vyplatí vyrábět několikeré specifikace svých modelů. Stále častěji jsme tak svědky toho, že fakticky specifických verzí ubývá a auta jsou v různých specifikacích fyzicky do značné míry stejná a prvky výbavy jsou aktivovány dle volby při objednání auta. Automobilce se zkrátka nevyplatí nechat si vyrábět 17 typů různých sedadel, snaží se vyrábět co nejméně typů, a tak například topnou spirálou vyhřívání osazuje i ta, která míří do vozů bez funkce vyhřívání - jednoduše dá možnost aktivovat jej jen zákazníkům, kteří zaškrtli příslušné okénko a na středový tunel bylo umístěno patřičné tlačítko.

Tohle je ale historie, i proto ostatně ubývá fyzických ovladačů. Výbavové možnosti auta jsou talk do značné míry definovány jen aktivací takové možnost v menu palubního systému s dotykovým displejem, a tak není problém si za některé funkce připlatit nejen při objednávce, ale i kdykoli později v průběhu používání auta.

K už nějaký ten pátek prodávaným modelům značky je tak možné si dodatečně přikoupit zejména elektronické funkce, jako jsou digitální rádio, navigace či možnosti propojení s mobilním telefonem. K tomu je třeba účet na platformě „Mercedes Me” a vůz, který tyto možnosti podporuje. Poté již postačí jen pár dotyků na obrazovce přímo ve voze, jež vás zavede do internetového obchodu značky. Zde si následně vyberete některý z doplňků, za který po potvrzení přes SMS bezhotovostně zaplatíte a jenž vám bude zaktivován online bez nutnosti návštěvy dealerství.

Tohle už jsou více nebo méně známé věci, třícípá hvězda se ale nyní rozhodla možnosti tohoto systému značně rozšířit, a to jak do plejády modelů, které s ním mohou pracovat, tak do šíře výbavových prvků, které lze ovlivnit. Podpora obchodu Mercedes Me je tak nyní k dispozici i pro starší modely, jež ji z výroby neměly a přitom disponují palubním systémem MBUX. Do toho je možné obchod nainstalovat a začít ovlivňovat dostupnost výše zmíněných elektronických funkcí.

Ještě zajímavější je ale zkraje naznačené - že na autě toho bude moci měnit stále více. Nová třída S už v tuto chvíli disponuje celkem 50 prvky, které je možné takto vzdáleně aktivovat či nastavovat, což už je skutečně pořádná plejáda. A Mercedes říká, že každý další nový model na tom bude podobně. To už jsme opravdu blízko vzdálené aktivaci funkcí jako ono vyhřívání sedadel, vyhřívání volantu, vyhřívání loketní opěrky, palubní Wi-Fi hotspot, pokročilé elektronické asistenty, vyspělé funkce světlometů či možná i prvky jako třeba elektronické dovírání dveří. Kdo ví, přesný rozsah Mercedes neupřesnil a dodatečnou aktivaci výbavových prvků bude spouštět postupně.

Je to jistě zajímavá věc, třebaže ne každý z ní bude nadšený, protože může pramenit i v pravidelné úhrady za dostupnou výbavu. Pozitivem budiž, že možnost dokoupení prvků není vyhrazena jen prvním majitelům, ale klidně i těm druhým či třetím - jakmile si vůz v budoucnu odkoupí, stačí jen založení účtu a již mohou vesele nakupovat. Mercedes si tak slibuje spokojenější kupce ojetých vozů, kteří si auto více přizpůsobí obrazu svému a u automobilky budou utrácet, i když se jejím dealerstvím zdaleka vyhnuli.

Mercedes u většiny dosavadních modelů umožňuje zpětné nákupy hlavně „elektronické” příplatkové výbavy, u nové třídy S se ale postupně má otevřít zcela nová dimenze dodatečných doplnění výbavy. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec