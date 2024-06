Mercedes definitivně otočil, mohutně investuje do spalovacích motorů. „V roce 2027 nebo 2028 by se náš byznys jinak náhle zastavil,” říká šéf dnes | Petr Miler

Už ani nechceme vzpomínat, kolik nenávisti jsme schytali za naše soustavné pochybnosti o uskutečnitelnosti elektrických plánů Mercedesu. Sám Mercedes nyní došel k přesně stejnému závěru a nezbývá mu, než aby začal křísit pomalu zabitá spalovací auta.

Plán Mercedesu investovat od roku 2025 už jen do elektrických aut je definitivně minulostí. Vývoj k tomu směřoval roky, však zrovna Mercedes byl s takovým záměrem kompatibilní asi jako Václav Klaus s duhovým tričkem, přesto automobilka nechtěla slyšet seberacionálnější argumenty zpochybňující její rozhodnutí.

Nedokážeme a vlastně se ani nechceme pokoušet popsat slovy, kolika nenávisti jsme se dočkali zejména od českého zastoupení automobilky, které tu přitom nikdy žádné významné množství elektrických aut neprodávalo (letos jde dle dat SDA o pouhých 3,6 procenta všech vozů), byla to klasická snaha jít „na sílu” jedním směrem bez ochoty ohlížet se na cokoli včetně přání zákazníků. Technická a ekonomická realita ale zase jednou zvítězila, nepředpokládáme ovšem, že by si z dosavadní zkušenosti někdo odpovědný vzal ponaučení a pokusil se své jednání změnit.

Bude to pikantnější o to víc, že oficiální plány samotné automobilky doznaly dalších změn. Už v únoru letošního roku se začalo ukazovat, že původní vize jsou neschůdné, a teď tu máme definitivní potvrzení. Kolegové z německého Wirtschaftswoche si na slovíčko sedli s generálním ředitelem Mercedesu Olou Källeniem a žádná hra na krásnou elektrickou budoucnost se už nehrála.

Šéf Mercedesu kolegům přiznal, že Mercedes-Benz letos utratí za vývoj nových aut 14 miliard Eur (asi 351 miliard Kč), z nichž podstatná část půjde na spalovací motory. To nebylo záměrem a Källenius to přiznává - švédský manažer odmítl upřesnit, kolik konkrétně Mercedes za spalovací motory vydá, přiznal ale, že je to „víc peněz, než se původně plánovalo”. Peníze podle něj půjdou do továren i výzkumu a vývoje, prostě všeho, co s vývojem a výrobou novinek souvisí.

Källenius to bere jako fakt a konstatuje, že automobilka prostě nemá na výběr. Kdyby se tímto směrem nevydala, „v roce 2027 nebo 2028 by se naše podnikání se spalovacími motory náhle zastavilo”, což firma najednou nechce připustit. Aktuálně je plánem, aby spalovací motory zůstaly relevantní „i v příštím desetiletí”, ostatně Mercedes je najednou přesvědčen, že spalovací technologie vydrží nejen v jeho nabídce „až do 30. let 20. století”. A to zkrátka bez mohutných investic „do špičkové spalovací technologie” nepůjde, proto také zkraje zmíněný postoj.

V souvislosti s tím Mercedes podle svého šéfa také mnohem intenzivněji investuje do faceliftu třídy S, který je plánován na polovinu roku 2026. Původně mělo být toto auto nahrazeno elektrickým modelem EQS, ten je ale jedním z prodejních propadáků, zatímco třídě S se dál daří. To jsou velké obraty, ostatně se sluší připomenout, že Mercedes už v polovině roku 2021 oznámil, že do roku 2025 začne investovat výhradně do elektrických aut. A do roku 2030 bude prodávat pouze čistě elektrická auta, tedy alespoň „tam, kde to trh dovolí”. Zjevně nedovolil ani posun tím směrem mnohem dřív.

