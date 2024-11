Mercedes jde ve stopách VW a oznámil tvrdé škrty. Chce ušetřit desítky miliard ročně, nevylučuje ani zavírání továren před 11 hodinami | Petr Prokopec

Skutečně žádoucí produkt. To je to, co zejména evropské automobilky jaksi „zapomínají” nabízet a dostávají se do stále větších problémů. Platí to i o Mercedesu. Anebo si někdo myslí, že nové CLA narychlo doplněné čínským motorem 1,5 rozbije bank?

Warren Buffet s oblibou říká, že pokud je váš rozpočet napjatější než tětiva indiánského luku, nepomůžete si tím, že zrušíte předplatné Netflixu. I v případě vrcholné prémiové varianty se totiž jedná o 379 korun měsíčně, což dnes nestačí ani na rodinnou večeři, za kterou ovšem nevyrazíte do restaurace (tam byste se za to nejspíš nenajedli ani sami), ale hezky si ji uvaříte a sníte doma. Dle jednoho z nejbohatších lidí světa je totiž daleko efektivnější, když začnete víc vydělávat.

Tato a další jeho oblíbené rady se neosvědčily jen doma, fungují i v byznysu. A protože jde o slova jednoho z dlouhodobě nejbohatších lidí světa, neměla by žádná jeho rada zapadnout. Automobilky - tedy alespoň ty, ve kterých se neangažuje - si je ale v poslední době k srdci neberou. Ačkoli mají přímo před očima cesty, jak dosáhnout vyšších příjmů nakopnutím svého podnikání prostou úctou k tomu, co si od nich někdo vůbec chce koupit, raději si jedou svou, nabízí nesmysly a škrtají, kde to jen jde.

VW je tím poslední dobou skoro proslulý, stejným směrem ale hodlá zamířit i Mercedes-Benz. Mluvčí třícípé hvězdy totiž agentuře dpa oznámila, že „v nadcházejících letech zredukujeme naše náklady o několik miliard Eur ročně“. Půjde tedy o desítky miliard korun každý rok, přičemž je otázkou, jak Mercedes takového stavu dosáhne. Na naše přímé dotazy ohledně oblastí úspor automobilka odmítla reagovat, na otázku, zda může v rámci úsporných opatření vyloučit zavírání továren, propouštění či snižování mezd, ale odpověděla, že nikoli.

Důvodem k možná až těmto krokům má být „přetrvávající celosvětově extrémně křehká ekonomická situace“. Neříkáme, že taková není, třebaže pohledem aktivit Mercedesu to může být velký eufemismus pro výrazný pokles prodejů především v Číně spojený s tím, že automobilka prodělává kalhoty na elektromobilech. Jsou ale tvrdé škrty tím jediným řešením? Nemáme ten pocit.

Uvážíme-li, co všechno Mercedes v posledních letech pokazil a jak zřetelně lidem i firmám dochází peníze, jeho prodeje nejsou zdaleka tak špatné, jak by mohly být. Vše tak působí dojmem, že kdyby automobilka začala znovu v maximální míře nabízet skutečně žádoucí zboží (navíc snadno i za nižší ceny, protože např. nesmyslná hybridizace některých modelů akorát stojí peníze a vyžádaná trhem není), bude za vodou. Ale nic takového nedělá.

Sice dávno zrušila svůj pár let starý, naprosto nesmyslný plán, který počítal s přechodem jen na elektrický pohon do roku 2030, ale s čím přichází nyní? Stačí se podívat na nové CLA, abychom viděli, jakým směrem míří. Původně pro tento vůz počítala jen s elektrickým pohonem, ale nakonec pod tíhou odporu publika postavila i spalovací verzi. Ale jakou? Jde o auto s motorem čínského Geely, který má objem maximálně 1,5 litru.

Něco takového jen symbolizuje úpadek německého automobilového průmyslu, víc nic. Zákazníci mají na výběr elektrické provedení, které od počátku z valné většiny odmítají, nebo spalovací náplast, která od prvního dne působí jako z nouze ctnost. Proč by za tohle měl někdo s nadšením platit přes milion korun?

Pokud tedy Němci chtějí svou finanční situaci zlepšit, je třeba lidem znovu začít nabízet, co chtějí. Tedy luxusní auta, na kterých se nebude šetřit, které budou projevem technické excelence. Však „The Best or Nothing”, ne? Tímto směrem ale firma nemíří, podle mluvčí už dosavadní úspory dostaly značku do dobré startovní pozice, a tak „v této cestě bude pokračovat“. Vypadá to jako skvělá cesta plná úspěchů, nezbývá než popřát hodně zdaru.

Pokud chcete vyrábět kvalitní auta, nesmíte na nich šetřit, jakkoli to neznamená, že musíte vyhazovat peníze oknem. Němci nicméně mají finanční těžkosti, pročež zaveleli k úsporám a šidí samotná auta. Tím si chtějí pomoci? Podívejte se, jak dopadlo nové CLA... Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Automobil Produktion, dpa, Mercedes-Benz

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.