Mercedes konečně přiznal, že kvůli nesmyslnému hybridnímu čtyřválci v ostrém C63 od AMG ztrácí zákazníky

Kolik zákazníků asi získáte navíc, pokud jim vezmete to, co milují, a místo toho nabídnete nikým nevyžádanou alternativu, která jim nepřináší absolutně žádné výhody a ztrestá je řadou nových nevýhod? Dojít k negativnímu výsledku nechce víc než chvíli zamyšlení, Mercedesu to trvalo tři roky.

Reklamy s „agentem s povolením srovnávat” už asi všem soudným lidem lezou krkem, ta poslední s „Martinem z Unhoště”, který si ve svém BMW nechal vyměnit šestiválec za motor ze sekačky, ale musí být obzvlášť nepříjemná lidem z Mercedesu. Ti se totiž podobného kroku jako člověk s autem s registrační značkou CHYTRAK1 dopustili už před několika léty. A pokus o vtip to v jejich případě bohužel nebyl.

Vůbec příchod takového auta nešlo pochopit ani na vteřinu. Už v den jeho premiéry jsme jej označili za „dvoutunovou katastrofu a parodii na předchůdce, která jen zavírá oči před technickou realitou”, protože přesně tím vůz očividně byl. Podstatou tehdy nového C63 se stalo jediné: Snížit papírovou spotřebu, a tedy emise CO2 vrcholného modelu řady C dávno trapným plug-in hybridním trikem, který se nyní stal neúnosným i papírově. Fakticky byl ale neúnosný už dávno, za velkou lež jsme je označili už před 7 lety.

Možná ještě dokážeme se skřípěním zubů pochopit, když automobilka udělá zřetelný „compliance car” z nějakého typického služebáku prodávaného po tisících přes korporátní leasingové kontrakty, s takovými auty lidé jezdí denně za prací s coby noblesnější alternativou MHD. Opravdu ale nechápeme, pokud to samé udělá s verzí, kterou si hrstka obvykle soukromých kupců pořizuje hlavně pro svou potěchu. Protože se vším, s čím aktuální C63 přišlo, jakákoli potěcha jednoduše mizí.

Tohle auto jsem od té doby vyzkoušel hned několikrát a je opravdu tragicky nepřesvědčivé. Nepřináší vůbec nic navíc krom dočasné, ale beztak nikoli ohromující akcelerace v přímce. Jinak co? Jen zahazuje charakter, zvuk a stálý vysoký výkon motoru V8 za papírovou přednost v podobě nízké udávané spotřeby, nestálý výkon vrcholící vyloženě trapnou fází, kdy celé auto pohání jen přeplňovaný čtyřválec, extrémní nárůst hmotnosti a významný nárůst ceny. A nejsme zdaleka jediní novináři, kteří tuhle směnu neberou jako výhru, neohromilo ani jindy smířlivé Němce a Američané rovnou říkají: Ještě nikdo se nezamiloval do kalkulačky.

Především ji ale neakceptovali zákazníci. Auto se stalo propadákem úplně všude přes řadu slev, Mercedes ale dál jel svou. Ještě loni odmítal jakoukoli sebereflexi a naprosto nesmyslné, primárně kolem euronorem postavené řešení pohonu označil za „velmi, velmi progresivní”. Tahle hra ale jednou musela skončit. A stalo se to právě teď.

Nečekejte náhlý obrat černé v bílou, automobilka se bude ještě chvíli zaklínat tím, že problém je v zákaznících, v marketingu apod., to je obvyklá reakce před přiznáním, že problémem je primárně produkt sám. I tak šéf AMG Michael Schiebe v rozhovoru pro Car musel s pravdou ven.

„Vidíme, že se někteří naši velmi loajální zákazníci s tímto konceptem neztotožňují,” potvrdil to, co v komunitě nadšenců vidíme už několik let. Typickou reakcí dlouholetých klientů značky bylo a je koupit si poslední osmiválcová provedení toho či onoho, dokud to ještě šlo. A Mercedes to nemohl nevidět už před několika léty. Až teď ale šel s pravdou ven.

„Samozřejmě, nepochybně jsme také ztratili zákazníky, kteří jsou jen do osmiválců,” přestal šéf AMG malovat realitu narůžovo. Ani tak si ale neodpustil pokus zachránit, co se dá, když se vrátil k ryze marketingovým frázím jako: „Tohle auto opravdu musíte zkusil. Je to velmi přesvědčivý produkt.” Nemůže tomu věřit ani on sám - za nás říkáme: Zkusili jsme a není. To samé výše uvedené recenze - „chladné” řešení pohonu a extrémní hmotnost navíc z něj pramenící jsou nesnesitelné pro kohokoli s citem pro věc.

Scheibe dál jede na alibistické vlně, když připouští, že AMG mohlo odvést lepší práci s marketingem. „S touto technologií jsme skočili daleko dopředu, ale měli jsme technologii víc vysvětlit našim prodejcům a zákazníkům,” říká. „Vysvětlit” ale nebylo co, všichni ji chápou velmi správně: Šitá na míru regulacím a nikoli snaze o optimální faktický výsledek, neemotivní, výkonově nestálá, nesmyslně těžká. Tím vším objektivně je, výměnou za co? Za absolutně nic. Auto s trochu upraveným původním V8 a pohonem 4x4 by bylo lepší snad ve všech ohledech krom specifických „spotřebových scénářů”. Podle jednoho z nich se počítají papírové emise CO2, o které tu jde především.

Šéfovi AMG nechybí smysl pro realitu, když přiznává známé přísloví o tom, že první dojem dvakrát neuděláte. Přesto pořád věří v zázrak: „Možná jsme propásli první dojem, ale pokud budete mít příležitost, jsem si jistý, že budete o technologii přesvědčeni,” dodává. A my jen opakujeme: Nebudete, prakticky nikdo nebyl, pohon nového C63 od AMG je technický nesmysl, který Scheibe nazývá „jednotkou Formule 1 v autě pro běžný provoz” znovu jen ve snaze jí udělat dobré jméno. Takovou soustavu motor v F1 nenajdeme, ani zdaleka, ale i to, co ef-jedničky používají, nezvolili jejich technici přirozeně, ale pod tíhou technických pravidel. AMG One reálný motor z F1 má, problémy má ale v principu stejné jako C63. Závislost takového pohonu na bateriích s tak omezenou kapacitou je prostě při ostré jízdě velmi, velmi problematická, navíc vůz činí o hodně těžším, než by musel být.

Nakonec C63 prohrává i s konkurenčním BMW M3, které na nic podobného nevsadilo. A tak není divu, že Mercedes vrací i malým AMG osmiválce, což je změna, která měla proběhnout na poslední chvíli v reakci na fiasko C63.

Jak moc velké fakticky je, se z žádných nám dostupných čísel konkrétně nedozvíme, ale jedno vodítko tu přece jen máme v podobě loňských výsledků Mercedesu jako takového. Automobilka jako taková prodala loni 2 389 000 vozů, tedy o 4 procenta míň než v roce 2023. Odbyt C63 AMG reportuje jen společně s třídami S, GLS, EQS a Maybachy, to vše si loni připsalo jen 281 500 prodejů, což představuje 14procentní meziroční pokles. Jak moc velký podíl na něm měl onen plug-in hybridní nonsens, nevíme, ale svou ruku k dílu zjevně přidal...

Nový Mercedes C 63 S nevypadá špatně, ale to je asi tak všechno. Pokus dát mu absurdní čtyřválcový hybridní pohon místo osmiválcového biturba skončil fiaskem, teď už je to oficiální. Foto: Mercedes-Benz

