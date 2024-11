Mercedes poprvé ukázal nové CLA a je to smutné. Ani přidaná spalovací verze netěší, víc parády naděláte se Škodou před 6 hodinami | Petr Prokopec

Mercedes se rozhodl nabídnout tohle auto ve dvou verzích, vybrat si ale můžete leda menší zlo. Elektrické provedení nic neřeší, nepřináší vůbec nic převratného, spalovací verze je pak vyloženě z nouze ctnost. Jak dlouho se dá s takovým směřováním přežít?

Mercedes nikdy nebyl lídrem na poli alternativních pohonů, lidé jej mají spojený spíše s objemnými spalovacími motory. Pokud by se jich třícípá hvězda vzdávala postupně, jak by jen nevyhnutelně musela, nejspíš by to neskončilo katastrofou. Jenže Němci před pár lety vsadili vše na zelenou a zaveleli ke krutému downsizingu a hybridizaci, která měla být předkrmem před urychleným přesunem k ryzí elektromobilitě do roku 2030. Katastrofou to ovšem postupně zaváněla, a tak automobilka své nesmyslné plány už zkraje roku zrušila.

Proč, nejlépe vykreslují výsledky za třetí letošní kvartál. Automobilka během něj prodala celkově 503 573 nových aut, což je o 1,4 procenta méně než ve stejném období. Bateriový pohon měl pak na celkových registracích velmi malý podíl, 42 544 prodaných vozů navíc představuje dokonce 31procentní meziroční pokles. Mercedes navíc často vyprazdňoval sklady s pomocí slev, pročež obrat automobilky klesnul o 6,7 procenta a čistý zisk dokonce o 53,8 procenta. To je bída s nouzí a co se stalo? Firma se pořád k ryzí elektromobilitě začala jen posouvat, zdaleka nebyla ani v třetině cesty, přesto - jistě i s dalšími, někdy ovšem souvisejícími faktory typu čínské fiasko - takto narazila.

Němci nicméně doufají, že příští rok se jim povede mnohem lépe, mimo jiné i proto, že dorazit má zcela nové CLA. Třetí generace měla původně dorazit jen jako elektromobil, i proto dostala novou účelově stvořenou platformu MMA. Nicméně kvůli tomu, že prodeje aut s bateriovým pohonem se nevyvíjí dle představ vedení už docela dlouho, nikoli pouze jeden kvartál, bylo rozhodnuto, že dorazí také spalovací verze. Ty bude pohánět nový čtyřválec M252, který je ale pouze 1,5litrový. Produkovat pak má u verzí s pohonem předních kol 136 a 163 koní, zatímco v případě čtyřkolky půjde o 191 koní. To je ale všechno, žádnou lepší spalovací verzi nedostanete.

Zní to jako vtip, ale špatný. Mercedes působí dojmem, že už nechce nabídnout nic opravdu žádoucího a vedle elektrického provedení, které je ryzím „compliance car” (ještě se k němu dostaneme), vám dá možnost pořídit si menší zlo v podobě spalovacího provedení, které je ale tak nanejvýš z nouze ctností. Však i úplně obyčejnou Škodu Octavia dnes můžete mít s dvoulitrovým dieselem dávajícím 150 koní, v případě verze RS dostanete i benzin naladěný na 265 koní. Za ty v případě liftbacku platíte 1 059 900 Kč. Stávající CLA startuje jen o 75 tisíc korun níž, u novinky tak lze nejspíš čekat vyšší cenu už v úplném základu.

Jsme tak opravdu zvědavi, jak na tohle zareagují zákazníci. Však proč byste si měli něco takového kupovat? Kvůli blyštivému znaku třícípé hvězdy? A k čemu vám bude dobrý, když budete mít auto s menším a klidně i podstatně slabším motorem, než jaký bude mít obyčejná škodovka? Těšit vás prý má spotřeba na úrovni účinných dieselů, s konkrétními daty však značka nevyrukovala. A upřímně nevěříme tomu, že benzinový hybrid při stabilní dálniční jízdě bude tak efektivní jako tuctový 2,0 TDI v Octavii, nezdá se to být fyzikálně možné.

Mercedes naznačil, že neměl jinou volbu, než sáhnout po co nejmenší jednotce, a to právě kvůli původnímu zaměření platformy CLA. Jedna-pětka tak má válce co nejblíž u sebe, přičemž svody jsou součástí hlavy a osmistupňová převodovka a elektromotor s 27 koňmi jsou součástí jednoho balení. Tato jednotka je tu však spíše jen do počtu, než aby vám umožnila popojíždění po městě jen na elektřinu. Dáno je to kapacitou baterie (1,3 kWh), která byla usazena pod sedadlo spolujezdce. Výhodou ústrojí však je, že se obejde bez startéru, který nahrazuje právě elektromotor.

Přesunout se můžeme k bateriovému pohonu, který je ale jen marnější. I když jde o pokrok oproti stávajícím modelům EQ, v rámci celé branže Mercedes nebude nabízet nic, co by jakkoli vybočovalo z davu nebo jsme už dávno nemohli vidět u konkurence. Baterie počítají s využitelnou kapacitou jen 58 a 85 kWh, pročež odpovídají 15- a 22litrové nádrži na naftu. Je tak evidentní, že udávaný dojezd okolo 700 km u druhé z nich je pouze vycucán z laboratorního palce. Dobíjet pak baterie lze při výkonu až 320 kWh, ovšem takovou nabíječku nenajdete ani u sebe v garáži, ani na každém rohu. A ani to není nic převratného, už teď existují auta schopná nabíjet výkonem vyšším.

Klientela přitom bude moci volit mezi verzemi s jedním elektromotorem o výkonu 272 koní, který bude roztáčet pouze zadní kola, a variantami 4Matic. V jejich případě ovšem bude přední jednotka se 109 koňmi zasahovat pouze ve sportovním režimu nebo ve chvílí, kdy elektronika zaznamená prokluzování zadních kol. Bez ohledu na zvolenou verzi pak dorazí dvoustupňová převodovka, která zaměřuje hlavně na efektivitu. Mercedes se chlubí tím, že díky ní bude maximálka elektrické verze omezená „až” na 210 km/h. Až? Octavii RS zastaví omezovač v 250 km/h - znovu, co je tohle za pokrok?

Jasně, lze souhlasit s tím, že nejvyšší rychlost není klíčovým prodejním artiklem, přesto je to jistá známka prestiže - vsadíme se, že z majitelů Bugatti nejela přes 400 km/h naprostá většina z nich, ale i tak pro ně tento technický údaj něco znamená. Mercedes takto předem říká, že jeho nové CLA se nevyrovná dnešním obyčejným spalovacím autům ani zdaleka. A i když sám spalovací variantu nabídne, raději ji snad kvůli upřednostnění elektrického provedení udělá tak mizernou, že stejně neláká. Špatný a horší? Blbý a blbější? Vyberte si, na každý pád je to smutné kino.

Nový Mercedes CLA jistě nebude špatné auto, ale co vás má přimět vytáhnout z kapsy milion až dva? Co je na něm opravdu lákavé, žádoucí, vytoužené? Nevidíme nic, už mnohé dnešní vozy vám toho za menší peníze nabídnou daleko víc. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

