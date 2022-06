Mercedes prosí majitele už skoro 1 milionu aut, aby s nimi okamžitě přestali jezdit před 6 hodinami | Petr Prokopec

Mercedesy v posledních letech neprosluly zrovna neprůstřelnou kvalitou a tohle je další piha na kráse. Problém, který se už dříve zdál velký, nyní narostl do obřích rozměrů. A pro automobilku bude patřičně drahý.

Mercedes může litovat, že nevyrobil více exemplářů sporťáku 300 SLR Uhlenhaut Coupe, třebaže je otázkou, zda by pak byl tak ceněný. Budeme-li ale předpokládat, že ano, pak by třícípá hvězda mohla prodat nějaké tři čtyři kousky, což by jí s přehledem stačilo na urovnání posledního průšvihu. Jak jsme totiž informovali před zhruba měsícem, Němci požádali majitele 292 287 aut, aby s nimi přestali jezdit. Důvodem byl potenciálně haprující brzdový systém, jehož oprava udělá na účtech značky pořádný vír. A jakkoliv na zklidnění vod by před měsícem stačil výtěžek z prodeje nového nejdražšího auta na světě, momentálně i 3,33 miliardy korun můžeme považovat jen za plivnutí.

Německá automobilka totiž svou prosbu, která se původně týkala pouze Spojených států, rozšířila na celý svět. K technikům tedy nakonec musí neskutečných 993 407 vozů. Jde přitom o třídy ML, GL a R, jenž byly vyrobeny v letech 2004 až 2015. Ve všech případech jde o stejný problém, tedy o vlhkost, která se může dostat do posilovače brzd. Pokud se tak stane, mohou vnitřní komponenty začít korodovat až na tu úroveň, že se dovnitř dostane vzduch. V té chvíli může účinek brzd klesnout až k nule, což je pochopitelně už jen krůček ke katastrofickým následkům.

Dle Mercedesu mohou majitelé i poznat, že problém začíná hořet. Prvotními znaky selhání posilovače jsou jak měkčí brzdový pedál, tak zvuk vzduchu, ať již jde o hvízdání, nasávání či syčení. Tak jako tak by ovšem lidé vlastnící ML, GL a R z inkriminovaných let měli své vozy odstavit a vyčkat na výzvu k návštěvě servisu. Pokud technici při kontrole neobjeví žádnou závadu, pak mohou ihned odjet. Jinak následují testy, a případná výměna posilovače. Jde však jen o dočasnou opravu, po dvou letech budou totiž majitelé muset do servisů znovu.

Pokud si uvědomíme, že brzdový posilovač vychází na nějakých 10 tisíc korun, a to jsme vlastně ještě z levného kraje, pak jen na tento komponent by Mercedes v případě opravy všech svolávaných aut potřeboval tři výše zmíněná kupé. Čtvrté by pak nejspíše padlo na práci techniků. Dá se však předpokládat, že ne všechny posilovače budou vadné. Na druhou stranu tu nicméně máme ještě onu dodatečnou návštěvu servisu po dvou letech, kdy má dojít na další opravy. Finální účet za tuto svolávací akci tedy zjevně bude více než desetimiliardový.

Pro Mercedes jde už o několikátou velkou svolávačku během posledních pár let. V roce 2017 totiž automobilka musela povolat do servisů tři miliony aut kvůli softwaru dieselových vozů. Ze stejného důvodu musel za techniky o rok později další milion aut, zatímco loni pro změnu došlo na úpravy systému nouzového volání eCall. Ten totiž v případě 1,3 milionu vozů mohl v případě havárie zaslat úřadům špatnou lokaci, v důsledku čehož by se pomoc ke zraněným nemusela dostat včas. To s image výrobce mimořádně kvalitních aut příliš nekoresponduje.

Vozy dotčené nejnovější svolávací akcí Mercedesu kvůli možné poruše brzd

Mercedes-Benz GL320 (rok výroby 2007 až 2009)

Mercedes-Benz GL350 (2010-2012)

Mercedes-Benz GL450 (2007-2012)

Mercedes-Benz GL550 (2008-2012)

Mercedes-Benz ML320 (2007-2009)

Mercedes-Benz ML350 (2006-2011)

Mercedes-Benz ML450 (2010-2011)

Mercedes-Benz ML500 (2006-2007)

Mercedes-Benz ML550 (2008-2011)

Mercedes-Benz ML63 AMG (2007-2011)

Mercedes-Benz R320 (2007-2009)

Mercedes-Benz R350 (2006-2012)

Mercedes-Benz R500 (2006-2007)

Mercedes-Benz R550 (2008)

Mercedes-Benz R63 AMG (2007)

Mercedesy třídy M generace M W164 jsou jedněmi z dotčených vozů. Riziko tragických následků selhání posilovače brzd se ale týká mnohem širšího spektra modelů. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: KBA

Petr Prokopec

