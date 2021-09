Mercedes s okamžitou platností ukončil vývoj hybridů, ač zrovna představil ten vrcholný před 4 hodinami | Petr Prokopec

Rozhodnutí třícípé hvězdy je s ohledem na současné směřování světa auta šokující, přesto dává větší smysl než předchozí kroky. Hybridy jsou od začátku nesmysl.

Mercedes v poslední době nepřestává překvapovat. Nejprve oznámil, že zváží, zda vůbec do budoucna bude vyrábět kombíky, kupátka a kabriolety. Zájem o tyto vozy totiž soustavně klesá, navíc první zmíněné preferuje hlavně Evropa, zatímco o ty poslední se pro změnu prakticky vůbec nezajímá Čína. Tím ovšem čistky v nabídce ani zdaleka skončit nemají, parte lze dle šéfdesignéra značky Gordena Wagenera začít sepisovat také sedanům. Jejich tříprostorová karoserie se totiž neslučuje s bateriemi v podlaze a tedy s pohonem budoucnosti.

Pokud nicméně čekáte, že Mercedes po těchto krocích šlápne na brzdu, jste vedle jak ta jedle. Podle informací německého magazínu Auto Motor und Sport totiž přes palubu poletí i hybridy a plug-in hybridy. To je až šokující, jakkoliv při nahlédnutí pod pokličku zrovna toto rozhodnutí dává největší smysl ze všech. Zejména dobíjecí hybridy jsou jen hra na čistý pohon, i ty bez dobíjení ale považujeme za nesmysl.

Dokážeme si představit velmi specifické využití hybridního auta, při němž by se kombinace dvou motorů vyplatila. Musel by někdo jezdit trochu svižněji, aby dodatečný výkon elektromotoru ocenil a zároveň brzdit tak, aby maximum decelerace zvládly elektromotory rekuperující kinetickou energii. Pak možná ano. Bude to ale nepatrné procento v celé škále využití auta, extrémům hybridy nefandí - při úsporné jízdě víceméně konstantními rychlostmi s minimem brzdění jsou k ničemu, akorát s sebou vozíte druhý motor a akumulátor. A vysoké dynamice také nepomohou, protože jakmile se jednou baterka vybije, máte zase jen spalovací motor a ten musí zase vláčet další těžký „hardware” bez praktického užitku.

Navíc je třeba dodat, že hybridům nepřeje ani politické prostředí. EU míří směrem k úplné elektromobilitě a hybridy jsou jakýsi můstek, bez kterého se lze obejít - pokud prodáte dost ryzích elektroaut, můžete dál prodávat i dost vozů se spalovacími motory, průměrné emise CO2 se vejdou do limitu. Tak k čemu se trápit s drahými, vývojově náročnými a uživatelsky neatraktivními hybridy?

Je nicméně třeba dodat, že budoucnost nikdy není jasná. Proto ostatně třeba Toyota nehodlá vsadit vše na jednu kartu, a věnuje se vývoji benzinových i dieselových motorů, stejně jako elektromobilům, hybridům a dokonce i vozům s vodíkovým pohonem. Japonce to pochopitelně nevyjde levně, ovšem na budoucnost budou tímto způsobem nejlépe připraveni. A v závislosti na globálním vývoji poté mohou kdykoliv kterýkoliv program ukončit. Mercedes se ale rozhodl vsadit na to, že elektrický tlak EU povede k úspěchu a než se tak stane, vystačí si spalovacími motory.

Ukončení vývoje navíc neznamená okamžité zastavení prodeje hybridních aut, nakonec značka zrovna představila ten vrcholný. Mluvčí automobilky k věci řekl, že značka dokončila práce na vývoji čtvrté generaci plug-in hybridů, jež následně začne montovat do svých aut. I tak je ale jasné, že Mercedes hodlá zamířit pouze jen směrem k plné elektrifikaci, jako kde kdo. Zda se to značce skutečně vyplatí, uvidíme časem.

Nejnovějším plug-in hybridem značky je Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, který je momentálně i nejvýkonnějším vozem třícípé hvězdy. Stovku přitom zvládá za 2,9 sekundy, tedy rychleji než ryze elektrické EQS 53 AMG. Nicméně i tak to kombinace spalovací jednotky a elektormotoru má u automobilky spočítané, další vývoj těchto pohonů byl odpískán. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto Motor und Sport

