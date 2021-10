Mercedes se s ikonickou třídou G vrací do prostředí, ze kterého vzešla, nabídne ji ale všem před 6 hodinami | Petr Prokopec

Dnes platí za jeden z nejschopnějších a nejodolnějších off-roadů světa, ale čemu za to může ve faktické rovině i v rovině image vděčit? Své někdejší armádní službě a právě do té se vrátí.

Mercedes-Benz třídy G původně vzniknul jako armádní speciál, civilní verze totiž debutovala až v roce 1979. Díky průběžným modernizacím pak zůstala na trhu prakticky čtyřicet let, než ji nahradila druhá generace, která je v prodeji nyní. Ta nicméně již dorazila pouze jako off-road určený běžné klientele, neboť armádní provedení s kódovým označením W461 zůstávalo v nabídce nepřetržitě od roku 1992. Ovšem i jeho éra se pomalu začíná chýlit ke konci, neboť třícípá hvězda chystá pro armádu nové provedení. To předchozí ovšem ihned do důchodu nepošle.

Novinka s označením W464 již byla potvrzena pro příští rok, kdy dorazí ve specifikaci G350d. Stejný model přitom existuje v civilním pojetí, kdy počítá s třílitrovým šestiválcovým turbodieselem naladěným na 286 koní a 600 Nm točivého momentu. S těmito parametry pak zvládá zrychlit na stovku za 7,4 sekundy, zatímco maximum činí 199 km/h. To jsou docela působivá čísla na takřka 2,5tunového mastodonta, i proto pro potřeby armády došlo na jiné naladění pohonné jednotky.

Daný agregát by tedy měl produkovat 249 koní a 600 Nm, což může na první pohled vypadat jako pád dolů. Ve srovnání s variantou W461 tu ovšem máme 35procentní nárůst v rámci výkonu, zatímco točivý moment poskočil dokonce o 50 procent. Němci přitom veškerou sílu budou posílat na všechna čtyři kola skrze osmistupňový automat, což je další změna vůči civilnímu provedení, které ve všech specifikacích užívá devítistupňovou převodovku 9G-Tronic (či případně její sportovní variantu AMG).

Zvýšení výkonu oproti předchůdci má vozu napomoci jak v případě jízdní dynamiky, tak při převozu nákladu. Spotřeba nicméně zamířila dolů, jakkoliv prozatím nejsou žádná konkrétní data známa. Dále se totiž ví už jen tolik, že součástí dieselového hnacího ústrojí bude 24voltový elektrický okruh. Mimo to se i armádní provedení dočká diodových světel, stejně jako bude LEDky užívat také pro denní svícení. A nahoru by pochopitelně měly jít i terénní schopnosti.

Na další informace jsme tedy velmi zvědavi, zvláště proto, že armádní verze by časem měla zamířit i do nabídky pro civilisty. Ti si zatím musí vystačit s novou výbavou Professional Line, jenž je určena motorizaci G400d a počítá s ochrannou mřížkou světlometů, žebříkem na zádi či třeba menšími 18palcovými koly. Zákazníci pak u ní mohou zvolit hned 10 barev karoserie, jenž lze spárovat s černě lakovanou střechou, nárazníky a blatníky.

Mercedes chystá armádní verzi třídy G, která dorazí s lepšími terénními schopnostmi. Třícípá hvězda přitom počítá i s jejím následným civilním pojetím. Foto: Mercedes-Benz



V tomto ohledu si přitom zákazníci prozatím musí vystačit s novou verzí G400d Professional. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Which Car

Petr Prokopec