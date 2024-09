Mercedes zjevně šetří, kde se dá, jeho možná nejošklivější symboly absurdity a rozmařilosti mají skončit před 8 hodinami | Petr Prokopec

Chvíli se zdálo, že to je „ten typ auta”, kterému hlavně v prémiovém segmentu pokvete pšenka, nakonec se ale nikdy neuchytil tak, jak si automobilky malovaly. V podstatě nesmyslná SUV-kupé tak mají skončit i v nabídce Mercedesu, přinejmenším parciálně.

Módní trendy se neustále mění, „out“ tak nyní klidně může být i to, co ještě během léta bylo „in“. Platí to napříč prakticky všemi branžemi, výjimkou není ani ta automobilová. Stačí ostatně jen vzpomenout, jaká budoucnost byla ještě před zhruba dvěma desítkami let věštěna MPV, jak dobře si vedly kombíky. Dnes nicméně i starý kontinent najel na americký trend a ve vrcholné míře adoruje SUV.

Ta lze rozdělit na klasická a stylová, tedy jakási pseudokupé se zvýšenou stavbou karoserie, jež byla do jisté míry symbolem rozmařilosti a úplné absurdity. Už SUV je ve své podstatě nesmyslné auto, neumí téměř nic navíc ve srovnání s obyčejným kombíkem, je ale výrazně dražší na pořízení a provoz. SUV-kupé k tomu nepřidává víc než styl na úkor praktické použitelnosti.

Dlouho to bylo vítané, teď se z toho ale stal spíš problém. Tedy ne až tak pro samotné majitele, mnozí z nich stále touží po tom, aby dali najevo své bohatství. A mají pocit, že toho lépe dosáhnou prostřednictvím vozu, který omezuje prostor na zadních sedadlech a v zavazadelníku, i když na silnici zabere spoustu místa a kvůli zhoršené aerodynamice a vysoké hmotnosti si řekne minimálně o spoustu paliva. Jenže takových lidí není dost na to, aby celý segment a jeho jednotlivé modely „uživili“.

Výrobci dosud případné ztráty akceptovali, hlavně kvůli image a ziskových maržích na takových autech. Bylo totiž skoro jisté, že pokud u nich někdo sáhne po SUV-kupé, nezůstane jen u něj. Jenže elektrifikace tohle všechno evidentně změnila. Spojeny jsou s ní totiž enormní náklady, které vedou výrobce k drastickým škrtům všeho, co samo o sobě není rentabilní. A tak okrajové modely a verze v nabídkách končí.

Obvykle velmi dobře informovaný Handelsblatt tak nyní cituje „firemní zdroje“ Mercedesu, které hovoří o konci modelů GLC Coupe a GLE Coupe. Někteří manažeři totiž zastávají názor, že jakmile obě tato stylová SUV dosáhnou konce svého životního cyklu, zavře se nad nimi voda. Další ovšem naznačují, že by ještě mohlo dojít na sloučení obou aut do jednoho společného zástupce stejné třídy.

Ani Mercedes tak zjevně není v pozici, kdy by si mohl dovolit vyrábět poměrně tuctová auta jen tak pro parádu. To koneckonců automobilka prokázala vcelku nedávno v jiném segmentu, který je spojen hlavně s posilováním image a nikoli enormními prodeji. Modely S Coupe a S Cabrio byly totiž zcela zaříznuty, z kupé a kabrioletů tříd C a E pak byla zrozena zcela nová rodina CLE, která tak i při snížení nákladu ponechala značku ve hře.

Zda ale k něčemu takovému dojde i u kupátek, které by teoreticky mohly do terénu, je otázkou. Třeba v případě chystaného elektrického SUV o velikosti GLC totiž Mercedes počítá pouze s jednou karosářskou verzí. Ta se pak sice zaměří více na praktičnost než na styl, nicméně s ohledem na bateriový pohon je zapotřebí co nejnižší aerodynamický odpor. Spíše než ke klasické krabici tak bude mít elektrická novinka blíže právě k SUV-kupé, jež se tak vlastně stanou zbytečnými, neboť budou málo specifická.

Stávající GLC Coupe dorazilo na trh teprve loni, i kdyby tedy nakonec nedostalo nástupce, ještě nějaký ten pátek koupit půjde. Foto: Mercedes-Benz



To GLE Coupe už má za sebou pět let na trhu a jeden facelift, víc než dva roky tedy v prodeji nejspíš nevydrží. Foto: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

