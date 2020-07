Mercedes spadl do ztráty a oznámil další škrty, propouštění už dopadá i mimo obor před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AP

Žádné dobré zprávy nepřichází ze Stuttgartu, sídla Daimleru. Firma odhalila své prodejní výsledky, avizovala ztrátové hospodaření i negativní cash flow. A protože lépe nemá být ani za rok, bez dalších škrtů se řešení neobejde.

Koronavirus stále není minulostí a nakažení nepřibývají raketovou rychlostí pouze ve Spojených státech, které včera dosáhly rekordního počtu 65 tisíc nově infikovaných. Nová ohniska má i Česká republika, stejně jako se pandemie díky náporu turistů začíná ve větší míře šířit také na Balkánu. I kdyby ale minulostí byl, následky uplynulých měsíců budeme ekonomicky pociťovat ještě dlouho, třebaže Češi zatím dle prodejních výsledků obavy nemají. V červnu tak nakoupili jen o 5 procent méně nových aut než loni, což je vedle 40procentního německého a 35procentního britského poklesu docela překvapivé. Ruce si přitom mne hlavně Škoda, jejíž logo figuruje na dvou vozech z pěti registrovaných a svůj tržní podíl dokonce navýšila.

V rámci celé Evropy je na tom mladoboleslavská automobilka již samozřejmě o poznání hůře, stále se jí však zjevně vede lépe než Mercedesu. Jakkoliv totiž třícípá hvězda mluví o škrtech a propouštění již od loňska, jakákoliv dosavadní opatření nejsou dostačující. Mateřský Daimler oznámil, že globální prodeje značky za první pololetí klesly o takřka 19 procent na 870 tisíc aut a nejasné vyhlídky do budoucnosti si dle šéfa automobilky Oly Källenia vyžádá další kolo úspor. A to poté, co nedávno avizoval drastické snížení platů napříč firmou.

S obětmi může počítat hlavně Evropa, neboť prodeje v Číně se sice obecně propadají, přímo Mercedes tam ale netrpí. Hlavně díky zvýšenému zájmu soukromé klientely bylo druhé letošní čtvrtletí pro třícípou hvězdu na největším trhu světa dokonce tím rekordním, jen to ale firmu nezachrání. Källenius dále ke škrtům dodal, že již jednal s odbory, což naznačuje další propouštění či snižování platů.

Chytřejší bychom přitom mohli být za dva týdny, neboť 23. července má Mercedes odhalit finanční výsledky za druhý letošní kvartál. Ten sice byl v Číně úspěšný, ovšem celkově automobilka očekává nejen pokles prodejů, ale také ztrátu a negativní cash flow. Šéf značky přitom dodává, že na nic z toho značka nebyla připravená a návrat na úroveň před příchodem pandemie neočekává ani letos, ani v příštím roce.

Mercedes přitom není jedinou automobilkou, která má nemalé potíže. Další se řítí na britské automobilky Jaguar a Land Rover, ovšem ze směru, z jakého jsme to nečekali. Propuštění 2 200 lidí totiž oznámila německá společnost DHL. Tu sice máme spojenou hlavně s doručováním balíků, ovšem mezi její další činnosti patří zásobování automobilek komponenty. A v případě Jaguaru a Land Roveru tak DHL činilo přes deset let.

Poptávka po britských vozech však klesá ještě více než u Mercedesu, během druhého letošního kvartálu totiž značkám klesly registrace o 42,4 procenta. Pokud si přitom uvědomíme, že negativně byl 31. března zakončen už fiskální rok 2019/2020, kdy koronavirus byl hrozbou víceméně jen v Číně, pak je zjevné, že Britové skutečně musí bít na poplach. A uzpůsobit svou produkci stávajícím poměrům, jakkoliv jsou nepříznivé.

DHL tedy má v případě kontraktu s Jaguarem a Land Roverem zredukovat počet stavů o zhruba 60 procent, což jen ukazuje, jak daleký přesah mají problémy v automobilovém sektoru. DHL již oznámilo, že ne všichni ze zmíněných 2 200 lidí budou muset na pracovní úřad a části z nich se pokusí najít uplatnění ve svých dalších pobočkách. Protože ale koronavirus a s ním spojená krize zasáhly prakticky veškerá odvětví, je dost možné, že nakonec i tyto snahy nebudou završeny úspěchem.

Prodeje Mercedesu klesají prakticky všude kromě Číny. Značka tak již ohlásila nové kolo škrtů, které se ale logicky největšímu trhu světa vyhne. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Daimler, Auto News

Petr Prokopec