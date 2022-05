Mercedes nečekaně strhal jeden z velkých nesmyslů moderních aut, jde prý o zoufalý koncept před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Vypadalo to, že jde o jasnou budoucnost diktovanou bruselskými regulacemi podobně jako elektromobily, ke kterým se měl tento nápad náramně hodit. Podle nás jde ale jen o drbání se pravou rukou na levém uchu a Mercedes to nyní překvapivě vidí stejně.

Je to už pěkných pár pátků, kdy jsme je zmiňovali mezi věcmi, které brzy zmizí aut. Nakonec to tak ale být nemusí. Řeč je o nahrazení vnějších zpětných zrcátek kamerami a displeji, což je nepochybně řešení, které má své výhody. Jednak jsou uživatelské, neboť do obrazu přenášeného kamerou je možné vnést více interaktivních prvků a varovat třeba před překážkami při parkování či jinými riziky v okolí vozu během jízdy. Především jsou ale „emisní” - prťavé kamery místo velkých krytů zrcátek mají menší aerodynamický odpor, což snižuje spotřebu, a tedy i emise CO2, popř. spotřebu elektrické energie potřebné pro pohyb. To všechno jsou největší zaklínadla posledních let.

V polovině minulé dekády je vyzdvihoval i Gordon Wagener, šéfdesignér Mercedesu, který je dokonce použil na velké dodávce Vision Van. Když tento koncept v roce 2016 představoval, nad kamerami se doslova rozplýval. Klasická zpětná zrcátka by podle něj kazila čistotu designu, Wagener dále vyzdvihoval i jejich funkčnost, tedy lepší výhled, který navíc mohl být doplněn grafickými prvky, jež by upozorňovaly na přítomnost jiného vozu či člověka.

S takovým pohledem se lze ztotožnit, funguje ale jen na papíře. V praxi se z tohoto nápadu stává jeden z největších moderních nesmyslů, který toho autům více bere než dává. Na úskalí tohoto nápadu poukazujeme již delší dobu - sami jsme jej mohli poznat opakovaně a byť moderní technika dokáže zajistit opravdu dobrý přenos obrazu a umí jej rozšířit i o prvky, které na zrcátko nikdy tak efektivně nepromítnete, vnímání okolí je pořád umělé, zpožděné a na rychlé změny světla a stínu špatně reagující. I když tedy výhody existují, celkový efekt nám přijde jednoznačně záporný.

Výrobce by to nezajímalo, kdyby dále fungoval onen pozitivní efekt z hlediska spotřeby energie resp. emisí CO2, on ale fungovat přestal. U aut na benzin či naftu by tedy fungoval dál, v takových vozech jste schopni zrekuperovat dost elektřiny, která je po obstarání napájení palubní elektroniky v podstatě na nic, a tak jí lze živit i elektronickou náhradu zrcátek. Teď se ale do popředí dostávají elektrické pohony, kde to zase tak době nefunguje - výhoda z hlediska nižšího aerodynamického odporu existuje dál, ušetřené watthodiny ale nejde použít jen pro pohon, je třeba z nich živit i zrcátka a displeje. A „elektronická zrcátka” se najednou nehodí.

Přišel na to i Mercedes. Sám Wagener od svých někdejších vyjádření v mezičase couvl, nyní dal moderní náhradě zrcátek poslední úder Teddy Woll, který je u třícípé hvězdy odpovědný za aerodynamiku. Podle něj jde o „zoufalý koncept” a svými dalšími slovy potvrzuje výše řečené: „Odpor vzduchu ve výsledu sotva klesne, výhoda je zanedbatelná. Navíc snížený odpor je vykompenzován energií, kterou spotřebovávají kamery a s nimi spojená zrcátka. Když si to sečtete, přínos je v podstatě nulový,” říká Woll.

Aby ležící mrtvole ještě přidal, opakuje i naše argumenty z hlediska praktické použitelnosti. Podle něj je pohled vzad s klasickými zrcátky „mnohem přirozenější a ostrost obrazu je nesrovnatelná”. Prý si tak sedli, navrhli i pro elektromobily nově pojatá klasická zrcátka a dosáhli lepšího celkového výsledku. „Problém vyřešen,” konstatuje Woll s tím, že o elektronické náhradě lze uvažovat leda u kamionů, které mají opravdu velká zrcátka. Ani u nich ale nejsou benefity jednoznačné.

Automobilka tak po nějakých 6 letech přišla na to, co říkáme od začátku. Vítáme to, na druhou stranu by si z toho mohla vzít ponaučení. Stejně jako nevidíme smysl v tom snímat za pomoci energie obraz, za pomoci energie jej přenášet do interiéru, za pomoci energie jej promítat na displej a to všechno obsluhovat zařízeními za desítky tisíc místo zrcátka za pětikorunu, nevidíme smysl ani v tom vyrábět elektřinu nejčastěji z uhlí, přenášet ji a transformovat k nabíjecím stanicím, pak ji ukládat do akumulátorů a pak ji pomocí elektromotorů přetvářet v pohybovou energii, když na začátku stojí v principu stejný Carnotův cyklus, který může fungovat ve vašem autě ve spalovacím motoru, který pohyb ze srovnatelného fosilního paliva vytváří rovnou. Jistě, tohle nefunguje všude, na spoustě míst ale ano. Snad příště, třeba za dalších 6 let...

Když Gorden Wagener v roce 2016 představoval studii Mercedes-Benz Vision Van, považoval kamery namísto zpětných zrcátek za krok vpředu. Foto: Mercedes-Benz



Nyní už si to nemyslí ani on, ani jeho kolega Teddy Woll, proto i elektrické modely značky mají klasická zrcátka. Foto: Mercedes-Benz



Kamery místo zpětných zrcátek jsme v praxi poznali nejednou, třeba na Volkswagenu XL1. Za uspokojivé řešení je označit nešlo, stejně jako třeba u Audi etron. Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Zdroj: Auto Week

Petr Miler

