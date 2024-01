Mercedes už nepočítá, že by dál prodával tolik aut. Chce se zbavit svých dealerství s 8 000 zaměstnanci, pro ty je to „facka do tváře” před 5 hodinami | Petr Miler

Třícípá hvězda samozřejmě dobře ví, že její dnešní přístup k vlastnímu podnikání nevyhnutelně povede k postupné deterioraci prodejů. Tak proč by u toho byla „osobně”, že? Chce tak prodat svou vlastní dealerskou síť, zaměstnancům se to ani trochu nelíbí.

Za dekády práce v IT jsem si udělal známé ve spoustě oborů, ostatně jak jinak by se člověk z takového oboru dostal k psaní o autech. Mezi takové známé řadím i člověka, který se živí v podstatě tím, že kupuje a prodává firmy. Takový Richard Gere alias Edward Lewis z Pretty Woman, akorát bez prostitutky z Hollywood Boulevardu. Vydělal tím nejméně stamiliony, má se dobře a je pro mě nejen občasným zdrojem práce, ale i zajímavých aut. Čas od času probíráme jeho akvizice, jednu větu mi v různých podobách zopakoval mnohokrát: „Nikdo se nezbavuje něčeho, co bezvadně funguje a fungovat má. A nikdo ti nikdy neřekne celou pravdu.”

Lidé či firmy budou prodeje svých podnikatelských aktivit zdůvodňovat lecjak, třeba jsou tím už unavení, chtějí změnu, touží po větším množství času pro sebe, mění priority, strategie... To všechno může být i pravda, nikdy by se ale nezbavovali perfektně fungujícího byznysu se skvělými vyhlídkami, vždy v tom bude nějaký „zádrhel”.

Na výše zmíněná slova jsem si vzpomněl, když jsem si přečetl páteční oznámení záměru Mercedesu zbavit se jeho vlastních dealerství přinejmenším v domácím Německu. Není to úplně obvyklé, ale přímo německá automobilka provozuje ve své domovině docela rozsáhlou sít vlastních zastoupení, ve kterých zaměstnává okolo 8 tisíc lidí. Není to tedy nic malého, síť čítá asi 80 takových poboček.

Sama automobilka to pochopitelně zdůvodňuje pozitivními úmysly, prý chce učinit celou síť nezávislejší, nezajímá ji prodej čistě finančním investorům a chce, aby noví majitelé byli zkušení prodejci, kteří akvírované pobočky hned tak neprodají, nebudou moc propouště apod. To všechno je hezké, ale v kontextu s výše zmíněným je třeba si dát ruku na srdce a zeptat se: Proč by tohle Mercedes dělal, pokud by nevěděl, že tohle podnikání přinejmenším nemá tak dobrou budoucnost jako přítomnost?

To je - možná spolu s potřebou získat peníze navíc na investice v jiných oblastech - jistě hlavním motivem, proč chce Mercedes prodávat. Sám v poslední době opakovaně řekl, že se stane menší firmou, že jeho prodeje kvůli sázce na elektromobilitu a eliminaci dostupnější spalovacích aut půjdou dolů. A to je proces u kterého nutně nemusí být na všech úrovních. Tento vývoj bude zkrátka znamenat, že dealerství bude moc, některá skončí, jiná se budou muset zmenšit nebo budou muset jinak zefektivnit svůj provoz. A to sám Mercedes neumí nebo nechce dělat, protože to bude bolet. Hledá tak místo jednoho velkého raději desítky malých majitelů, kteří tuto „černou práci” udělají tišeji za něj v menším a „méně koncentrovaně”.

Odbory to samozřejmě ví, a tak ústy svého předáka Erguna Lümaliho, šéfa podnikové rady Mercedesu, hlasitě protestují. „Je to facka do tváře zaměstnanců,” říká Lümali a připomíná, že když Mercedesu bylo ouvej, jeho lidi zabrali. Když teď může být ouvej zaměstnancům, Mercedes je raději hodí přes palubu a nechá jiné, ať si poradí s jejich nadbytečností.

„Po letech odříkání a mnoha s tím spojených ústupcích ze strany zaměstnanců jsou pobočky ziskové a přispívají k výsledku skupiny. Plány firmy nejsou přijatelné ani pochopitelné. Jsou pro zaměstnance fackou,” opakuje Lümali a dodává: „Zejména v dobách transformace potřebují zaměstnanci podporu, důslednost a důvěru. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že zaměstnanci obdrží dlouhodobé záruky,” řekl dále s tím, že pokud to nepůjde po dobrém, půjde to po zlém.

Zní to hezky, ale co to v tuto chvíli zmůže? Nic, problémem jsou dlouhodobá strategická rozhodnutí Mercedesu a jeho odklon od plnění představ zákazníků resp. tíhnutí primárně k plnění požadavků regulátorů. Z toho pramení cesta zmenšování firmy, prodejů a nadbytečnost dealerství. Protestovat na jejich úrovni je jen taháním kočky za ocas.

Sbohem a šáteček. Mercedes ví, že tolik dealerství jako dnes při klesajících prodejích potřebovat nebude, a tak se těch svých chce zbavit, aby nemusel dělat „černou práci”. Zaměstnanci ví, o co tu jde, a tak hlasitě protestují. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Mercedes-Benz, Tagesschau

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.