Mercedes varuje před dalšími špatnými zprávami, z nabídky vyřadí řadu modelů | Petr Prokopec

Mercedes by si přál, abychom jej dále vnímali jako výjimečnou značku, bude to ale těžké, pokud bude pokračovat ve vyřazování výjimečných aut z nabídky. Po velkých motorech dostane padáka i řádka kupé a kabrioletů.

Jaká je budoucnost automobilové branže? To je otázka, na kterou je v tuto chvíli obtížné dát jasnou odpověď, v Evropě ale vše míří směrem k elektrifikaci aut všeho druhu. Tlak Evropské unie vyústil v to, že výrobci jsou stále méně schopni lidem nabízet to, po čem touží a do nabídek tlačí spíše vozy, jejichž prodej nedoprovází vysoké pokuty za nadlimitní emise CO2. Jinými slovy, elektromobily jsou dotované i jinak zvýhodňované na všech frontách, zatímco u aut se spalovacím ústrojím dochází k na stále větší umělé zvyšování jejich cen. A pokud se nestane nic zásadního, takové vozy jednoho dne nebudou vůbec k mání, protože se je prostě nevyplatí vyrábět - Fabie za milion prodejní hit jistě nebude.

Posun tímto směrem nově potvrzuje i Mercedes, který nové Céčko zbavil všech šesti- a osmiválcových motorů, a to i v případě verzí AMG. Právě po premiéře tohoto modelu se o další budoucnosti rozpovídal provozní ředitel značky Markus Schäfer a z jeho slov je jasné, že se špatnými zprávami není konec. U omezení nabídky motorů nezůstane, z kola půjdou i celé modely.

Schäfer říká, že Mercedes má v nabídce příliš mnoho kupé a kabrioletů. To jsou karosářské styly, o kterých sice sní davy, ovšem nakonec si je koupí jen okrajové skupiny náročnějších zákazníků. Takové by si automobilky jako Mercedes měly hýčkat, v honbě za maximální efektivitou ale budou tím prvním, co automobilka odstřelí. Proč? Protože firma musí šetřit, aby měla na investice do elektrické mobility, jejichž výsledek je v tuto chvíli velkou neznámou.

Ostatně i Schäfer potvrzuje, že nic jiného za snahami o reorganizaci nabídky - prioritou jsou nyní pro Mercedes elektrická auta a s nimi spojené nulové papírové emise. Aby se jim ovšem mohla věnovat více než dosavadní měrou, musí dojít na jisté oběti. „Loni se naše portfolio rozrostlo na takřka padesát vozů, nicméně v rámci nabídky modelů EQ toho dorazí ještě více. Máme nicméně jistá omezení, co se týče vývoje a výzkumu. Některá z našich aut se pohybují v docela malém segmentu trhu. (...) Děláme proto značné změny v nabídce i tvaru vozidel,“ uvedl Markus Schäfer.

Kupé a kabrioletů nezmizí z nabídky řada, o všechny ale nepůjde. Vzhledem k tomu, že zmíněné zaznělo v souvislosti s premiérou nového Céčka, které se představilo zatím jen jako sedan a kombík, lze vyřčené vnímat jednoduše - žádná nové kupátka a kabriolety, která jsou nabízena v rámci dosavadní iterace třídy C, už neuvidíme. Dalšími kandidáty na odstřel jsou pak tytéž modely třídy E, ostatně kupé i kabriolet třídy S to mají spočítané. To by bylo hned šest ukončených modelů v relativně rychlém sledu.

Mercedes by si pak tyto styly nechal jen pro zvláštní modely, jako jsou třídy SL či sportovní AMG GT, u nich je naopak obvyklé prodávat je jen jako douvdvířka. To už si ale domýšlíme - konkrétní informace o tom, jaké modely skončí, Schäfer nesdělil a budeme si musel počkat na další vývoj.

Mercedes třídy C se dosud prodává i jako kupé a kabrio, dokonce ve verzích AMG s osmiválcovými motory. Zřejmě jen s nimi utrum, když provozní ředitel na premiéře nové třídy hovoří o omezení nabídky takových modelů. Foto: Mercedes-Benz



Dalšími kandidát se zdají být kupé a kabriolet třídy E, které byly nedávno modernizovány. Značka přiznává, že dvoudvířek má příliš a bude je redukovat ve prospěch elektrických modelů. Foto: Mercedes-Benz

