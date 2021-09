Mercedes začal prodávat svůj nejlevnější model, stojí jako základní Škoda Octavia před 2 hodinami | Petr Prokopec

Mercedesy neprosluly zrovna tím, že by byly levné, výjimka potvrzující pravidlo ale zjevně existuje. Třícípá hvězda pustila do prodeje úplně nový model Citan a začíná na 418 tisících bez DPH.

Ceny aut v poslední době míří jediným směrem, vzhůru. To rozhodně není dobrá zpráva ani pro ty, kteří neplánují koupi žádné novinky - jednak tento stav ovlivňuje ceny ojetin a dokonce i vraků, nepřímo se ale projeví ve zdražování veškerého zboží, které je třeba odněkud někam dopravovat. A to je skoro všechno.

Přesto není vše jen černé, některé novinky přichází na trh i s nečekaně nízkými cenami. Venku jsou sumy, za které si můžete pořídit druhou generaci Mercedesu Citan a jde skutečně o příjemné překvapení. Mezigeneračně kupodivu došlo ke zlevnění, neboť za základní provedení Base 108 CDI dáte 418 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty. To je srovnatelná částka s tou, kterou dáte za nejlevnější Škodu Octavia (410 tisíc Kč bez DPH). Pochopitelně, nejde o srovnatelná auta, za cenu Octavie si ale u Mercedesu nekoupíte obvykle nic.

I Citan je navíc velmi praktický. Dovnitř naložíte dvě europalety v tandemu za sebou či předměty dlouhé až 3,05 metru. Nápomocna vám v té chvíli bude také nízko umístěná hrana ve výšce 590 milimetrů nad zemí. Mimo to můžete počítat s tažnou kapacitou až 1,5 tuny. Pohonná jednotka, jíž je 1,5litrový turbodiesel, pak produkuje 75 koní. To je přitom jediná piha na kráse, původně totiž disponovala v základu 80 koňmi.

Tato pohonná jednotka je nicméně k dispozici také s 95 nebo 116 koňmi, stejně jako můžete vsadit na 1,3litrový benzinový čtyřválec doplněný turbem. Ten pak může produkovat 102 nebo 131 koní, přičemž ceny v té chvíli startují na 512 435 Kč, respektive na 423 500 korunách bez daně. Tak jako u dieselu přitom můžete počítat pouze s přední řadou sedadel, ta zadní je spárována s variantou Tourer. S pěti místy je nicméně již spojena suma 483 500 Kč bez DPH v případě benzinu resp. 511 000 Kč u dieselu.

Nemalý posun u „producenta sazí“ je dán omezenou nabídkou pod kapotou, 1,5litrový agregát u osobní verze produkuje pouze 95 koní. Výkon přitom vždy míří dopředu, standardem je pak šestistupňový manuál. U jednotek naladěných na 116 a 131 koní nicméně zákazníci mohou sáhnout také po sedmistupňové automatické převodovce. Od příštího roku pak chce Mercedes prodávat ještě elektrickou verzi, která nabídne dojezd 285 km. To není mnoho, zvláště když lze čekat vyšší cenu než u dieselu.

Můžeme pak už jen dodat, že nový Citan stejně jako ten předchozí vychází z Renaultu Kangoo. Na délku mu naměříme 4 498 milimetrů, v případě rozvoru pak 2 716 mm. Ať se již rozhodnete pro jakoukoliv variantu, počítat můžete s jedněmi nebo dvěma bočními posuvnými dveřmi. Užitkové verze pak mají dvoudílné křídlové víko zavazadelníku, jež může být u osobního provedení za příplatek nahrazeno jednodílným výklopným.

Mercedes vozu dodal specifické pružiny a tlumiče, stejně jako stabilizátory, načež by se Citan jízdním projevem měl od Renaultu lišit. Uvnitř pak disponuje zcela unikátní palubní deskou, do které byl zasazen 7palcový displej multimediálního systému MBUX. Tím se dostáváme na konec dostupných údajů, pročež jen zmíníme, že jakkoliv jsou ceny známé a dealeři již přijímají objednávky, na první vozy si zákazníci musí počkat do konce října.

Nový Mercedes-Benz Citan je k mání od 418 tisíc korun bez daně, a to jako skříňová dodávka. Pokud chcete osobní variantu, musíte sáhnout alespoň pro 483 500 Kč, a to taktéž bez DPH. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec