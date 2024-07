Mercedes znovu vyhlašuje věrnost motorům V8, ač jim ještě před pár dny sliboval smrt do 5 let 25.7.2024 | Petr Prokopec

Nic jiného nedokládá radikální změnu uvažování německé automobilky víc než slova šéfa divize AMG. Dle něj Němci najednou kladou na zákazníky, kteří prý chtějí spalovací motory. A před pár dny je už nechtěli? Jistě chtěli, Mercedes se jich ale jaksi zapomněl zeptat.

Když před pár lety začal Mercedes-Benz tlačit na downsizing a hybridizaci, začalo se nám nekontrolovatelně zdvihat obočí. Pro Němce to navíc měla být jen jakási přestupní stanice na cestě k plné elektromobilitě, která navíc měla proběhnout co nejrychleji - třícípá hvězda stanovila rok 2030 jako termín, po kterém bude nabízet jen elektrická auta. Jinými slovy slibovala do 5 let, 4 měsíců a 6 dnů smrt všem spalovacím motorům včetně těch osmiválcových.

Takový záměr zaváněl holým šílenstvím, neboť řeč je o značce, jejíž klientela upřednostňuje právě buď objemné a výkonné benzinové osmiválce, popř. dieselové čtyřválce a šestiválce, s nimiž je pro změnu spojen obrovský dojezd. Mercedes ale ještě loni stále věřil tomu, že lidé obrazně řečeno snídající kaviár přepřáhnou na gumový rohlík. Letos ale pochopil, že to tak nepůjde a v podstatě před pár dny nesmyslný plán odpískal. Ostatně elektromobily měly loni na celkových prodejích automobilky jen 11procentní podíl a na trzích, jako je ten náš, si sotva škrtly.

Nyní je navíc situace pro značku ještě horší, neboť ve druhém letošním kvartálu prodala 496 700 aut, tedy o 4 procenta méně než ve stejném období loňského roku. Registrace elektromobilů se pak zastavily na 45 800 kusech, což je dokonce o 25 procent méně. Podíl bateriového pohonu na celkových prodejích tedy klesl na 9,2 procenta, u nás je letos asi čtyřprocentní. A když si vezmeme, jaký pesimismus ovládl veřejný prostor, pak vážně nelze vyhlížet lepší zítřky.

Mercedes to musel dávno vidět na objednávek, proto otočil. Teď ale obrací způsobem, za jaký by se nemuseli stydět ani mnozí politici. „Když dojde na technologie, je třeba mít otevřenou mysl,“ sdělil kolegům z Autocar šéf AMG Michael Schiebe. Něco takového ale značka posledních pár let totálně popírala, místo jakékoli otevřenosti dogmaticky trvala jen a pouze na jediném řešení už za pár lete. A právě proto oznámila termín, kdy spalovací motory zemřou. „Nyní již žádné takové datum nemáme,“ dodává Schiebe. Není to ani rok 2035, není to prostě nic, motory V8 bude nabízet, dokud to bude možné.

Je ale logické, proč šéf AMG najednou tvrdí to, co tvrdí. Mercedes totiž stejně jako mnohé další automobilky upřednostnil úřady před zákazníky. Ty ale dost dobře nejde obejít a jak zrovna sám Mercedes poznal, zejména bohatí lidé si nenechají nakazovat, za co mají utratit své peníze. Schiebe nyní rezignovaně říká: „Naším hlavním údělem je uspokojit zákazníka. Vidíme přitom, že existuje stále velmi mnoho lidí, kteří milují naše motory V8.“

To zní jako návrat ke zdravému rozumu, přesto nečekejme, že by dokonale proběhl ze dne na den. Schiebe se pořád pokouší předchozí přehmaty postavit do lepšího světla, a tak jednak horuje za otylý nový C63 AMG s hybridním čtyřválcem, jehož existenci nechápe nikdo. Prý někteří „někteří zákazníci potřebují čas, aby se pro tuto technologii opravdu nadchli” a uvedl také, že toto řešení přivedlo značce nové zákazníky. Tomu nevěříme ani omylem. Možná na nějakých zregulovaných trzích znamená umělé snížení papírových emisí vůbec možnost, že si takové auto někdo může koupit, ale jinak to připomíná komunistickou reklamu: „Nie, radšej knihu!” Aby někdo přišel do dealerství a řekl: „Díky bohu, že si konečně mohu koupit nefunkční čtyřválcový hybrid vážící 2,2 tuny, místo toho otřesného lehkého osmiválce stabilně dodávajícího plný výkon!” neřekl nikdo a nikdy.

A ještě jednou si Schiebe vzpomněl na své dřívější přesvědčení, že navzdory zmíněnému je přesto „docela přesvědčen, že se AMG stane čistě elektrickou společností”. Na základě čeho? To pro změnu připomíná jinou frázi: „A stejně budu požárníkem!” z jednoho večerníčku. Diskutovat o elektromobilech je dnes jako diskutovat o víře. Nemůžete nikomu rozmluvit víru boha, argument, že ho nikdo neviděl atp. nemá žádnou hodnotu, někdo tomu prostě věří a basta.

Tohle je podobné, je to elektrická víra, což vede k nápadu na takové výmluvné pořekadlo: „Elektrická víra, na peníze díra.” A skoro se chce dodat: Pro všechny, kupující i prodávající, jak poznává Ford, jak poznávají majitelé prakticky všech aut tohoto typu.

Poslední osmiválcovou novinkou značky je AMG GT 63 Pro, které sice nedostalo prakticky žádnou formu elektrifikace, ovšem i tak spíše než motorem budí pozornost svou obezitou. Přesto za něj musíme být rádi, hybridní verze je na tom ještě podstatně hůř. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Autocar

