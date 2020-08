Mluvčí BMW otevřeně řekl, co čeká motory na diesel a benzin v nabídce značky před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

O přechodu na elektrickou mobilitu se v poslední době mluví tak často, že není těžké nabýt přesvědčení, že brzy nebude nic jiného v nabídce. Realita ale bude o poznání pestřejší, alespoň v případě BMW.

Pokud by vás zajímalo, proč jsou akcie Tesly tak vysoko, pak za tím stojí neochvějná víra investorů v elektrickou budoucnost. Někteří analytici zastávají názor, že v roce 2030 bude mít 75 procent všech nově vyrobených aut pouze alternativní pohon. A co více, značka z Fremontu bude ovládat 25 procent trhu. To se však v obou případech zdá být utopií, která v tak krátkém časovém horizontu rozhodně nenastane. A myslí si to i BMW, které tak hodlá v ohni hřát veškerá možná želízka.

Mnichovští sice zastávají názor, že zájem auta s alternativním pohonem půjde v příštích letech výrazně nahoru, ovšem stále ne na takovou úroveň, jakou by naznačoval optimismus okolo budoucnosti Tesly. „Nikdy nenastane chvíle, kdy budou chtít všichni elektromobil,“ uvedl k tématu mluvčí divize BMW i Wieland Bruch. Přitom dodal, že zejména pro zákazníky, kteří jezdí často a na dlouhé vzdálenosti, budou i v této dekádě přijatelnější benzinové či dieselové vozy, případně pak plug-in hybridy.

BMW tedy na rozdíl od Volkswagenu a mnoha jiných automobilek nebere kombinaci spalovací jednotky a elektromotoru za dočasné řešení, ale spíše za jedno z trvalých. Stát za tím bude i ta skutečnost, že se díky konstantnímu vývoji bude dále navyšovat schopnost jízdy čistě na elektřinu, což zároveň přinese i snížení emisí CO2. Mnichovská automobilka tak lidem nabídne bezemisní pohyb ve městech a zároveň zažehná obavy z dálkových cest. Navíc splní i přísnější limity.

Je nicméně třeba dodat, že BMW vidí budoucnost pouze v benzin-elektrických ústrojích, nikoliv v těch diesel-elektrických, neboť odbytištěm pro takové vozy je pouze Evropa. Tedy ve svém důsledku příliš malý trh na rozmělnění enormních nákladů. Benzin oproti tomu voní celému světu, pročež začíná být jisté, že pokud lze v následujících letech vyhlížet nějaký konec, pak je to ten spojený s motorovou naftou. Tedy alespoň v rámci osobních aut, ty nákladní kráčí trochu jinou cestou.

BMW nicméně nehodlá oproti konkurenci prosazovat pouze plug-in hybridy, ale také koncepci palivových článků. Mnichovští totiž zastávají ten názor, že auta jako SUV X7 jsou příliš velká a těžká na to, aby se ještě dočkala baterií. Vodíkové technologii se proto hodlají věnovat i nadále, přestože třeba General Motors, Mercedes či Volvo závody ve zbrojení v této oblasti zastavily. Na druhou stranu je tu firma Nikola, na jejíž chystané tahače s palivovými články Wall Street taktéž sází.

Mnichovští jsou tedy evidentně pro veškeré druhy pohonu, snad s výjimkou onoho dieselu. Ten sice ještě donedávna poháněl tři ze čtyř BMW prodaných v Evropě, nicméně skandál Volkswagenu a hlavně následné tažení Němců proti kdysi oblíbenému pohonu udělaly své. Kdysi dominantní diesel tak má nyní na celkových registracích jen zhruba 30procentní podíl, který se navíc stále více snižuje.

Tím se dostáváme do finále, a to k poslednímu rozdílu vůči ostatním automobilkám. BMW totiž nepočítá s rodinou elektrifikovaných modelů, které by byly postaveny na unikátní platformě. Tímto směrem má jít pouze produkční verze konceptu i-Next, která bude elektrickou vlajkovou lodí. Zbytek portfolia jako nedávno odhalené BMW iX3 však bude vycházet z již existujících modelů, jejichž platforma byla ale alternativnímu pohonu uzpůsobena.

BMW rozhodně nepočítá s tím, že by benzinové motory v nejbližších letech zmizely v propadlišti dějin. Foto: BMW



Značka zároveň oproti konkurenci nechce vyrábět separovanou rodinu elektroaut, místo toho budou alternativní verze založené na již existujících modelech, jako je tomu v případě iX3. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Prokopec