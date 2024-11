Motor V16 nového Bugatti poprvé předvedl svůj skutečný zvuk, v 500 km/h bude znít jako stíhačka z druhé světové včera | Petr Prokopec

/ Foto: Bugatti

Bugatti přepřáhlo na nový vidlicový šestnáctiválec bez přeplňování, který bude navzdory objemu 8,3 litru zvládat až 9 000 otáček. Čekáte od něj drsný projev? Nejste sami, něco takového ale zatím jen naznačuje.

Na odhalení nového Bugatti Tourbillon došlo už 20. června letošního roku. O dva měsíce později v americkém Pebble Beach šéf značky Mate Rimac potvrdil, že všech 250 kusů již bylo vyprodáno, a to navzdory neskromné ceně startující na 3,8 milionu Eur (přes 96 milionů korun). Většina majitelů navíc měla vrazit ještě minimálně 500 000 Eur (asi 12,7 milionu Kč) do příplatkové výbavy, to asi poté, co auto viděli „nahé”.

Sériová výroba má ovšem odstartovat až v roce 2026, což má hned několik důvodů. Bugatti jednak stále ještě nedospělo ke konci produkce modelů Mistral a Bolide, které jsou posledními firemními vozy používajícími čtyřmi turby přeplňovaný osmilitr W16. V případě druhé zmíněné okruhové rakety ostatně teprve před pár dny došlo na předání prvního zákaznického exempláře, dalších 39 má ještě Bugatti před sebou. Jak je na tom otevřený model, zatím nebylo upřesněno, nicméně víme, že ani všech jeho 80 kusů ještě nebylo vyrobeno.

Mimo to je třeba si uvědomit, že jakkoli je Tourbillon ve vývoji už čtvrtým rokem, stále ještě je co testovat a ověřovat. Koneckonců v jeho případě značka přepřáhla na výrazně jinou techniku, neboť jakkoli ve hře zůstalo šestnáct válců, ty jsou nyní uspořádány do dvou řad ve tvaru písmene V, nikoli do čtyř (W) jako dosud. Objem jednotky pak narostl z osmi na 8,3 litru, výkon pak díky absenci přeplňování činí „pouze“ 1 000 koní. Dalších osm stovek nicméně dodává trojice elektromotorů, z nichž dva roztáčí přední kola.

Pod motorem je vedle Bugatti podepsán Cosworth, který kromě toho dodal čtyřlitrový dvanáctiválec modelům T.50 a T.33 od Gordona Murrayho, stejně jako 6,5litrový dvanáctiválec Astonu Martin Valkyrie. V prvním případě přitom motor zvládá až 12 100 otáček za minutu, ve druhém pak 11 100 ot./min. Vedle toho je Tourbillon tak trochu „chudým příbuzným“, neboť produkční verze motoru byla omezena na 9 000 otáček. Teoreticky by jich ale mohla zvládnout i o šest set víc.

O tom už jsme hodně slyšeli, samotný motor jsme ale mohli zaslechnout jen na nakašírovaných oficiálních videích, která nikdy nebudou zcela výmluvná. Až teď si můžeme nový V16 konečně užít ve skutečné akci, byť zatím ne vyloženě zběsilé. Prototyp s pořadovým číslem sedm (XP7) byl totiž nachytán v testovacím centru Rimacu v chorvatském Záhřebu, kde dokázal dát najevo svůj nemalý potenciál i při jízdě spíše na osminu plynu než na čtvrtinu či polovinu.

I tak zní působivě, přesto se můžeme jen dohadovat, jak asi bude znít v rychlosti 500 km/h, kterou by měl zvládnout. Vypadá to ale na ten typ „hutného”, tedy točivého a přitom objemného motoru s poněkud hrubým projevem, který bude v plném nasazení znít hrozivě jako stíhačka z druhé světové. Těšíme se na to, aktuální ochutnávka následuje...

Bugatti Tourbillon má zvládat až 500 km/h. Jak bude při této rychlosti znít jeho šestnáctiválcový atmosférický motor, už teď naznačuje přiložené video. Foto: Bugatti

Zdroj: Car Therapy@YouTube, Bugatti

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.