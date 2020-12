Musk udělal další krok hodný génia, klienty Tesly nechá platit za neexistující technologii před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Šéf Tesly je v prvé řadě extrémně schopný marketér, který by zřejmě dokázal prodat lidem i to, co ani nechtějí. Nyní potvrdil, že takzvané plné autonomní řízení bude od roku 2021 k mání i ve formě předplatného, i když Tesla žádnou plnou autonomii nenabízí.

Elon Musk již několik let svým příznivcům slibuje plnohodnotné autonomní řízení. Řada z nich má pocit, že se letos dočkala, neboť Tesla vybraným zákazníkům zpřístupnila systém zvaný Full Self-Driving (FSD). Ten svým názvem naznačuje, že vše obstará umělá inteligence, zatímco vy si můžete dát na zadních sedačkách šlofíka. Za to ovšem musíte kalifornské automobilce zaplatit 10 tisíc dolarů (cca 215 tisíc korun), což není zrovna malá částka. To si již uvědomil i Musk, a proto se rozhodl jít štěstíčku naproti.

Tesla tak od počátku příštího roku nabídne zákazníkům možnost používání této služby formou předplatného. Tedy jinými slovy, systém FSD si budou moci platit jen v době, kdy jej budou chtít používat. Konkrétní výše pravidelné úhrady zatím nebyla specifikována, nicméně i kdyby se jednalo třeba o 100 dolarů (2 150 Kč) měsíčně, půjde pro ni i při omezeném zájmu o slušný příjem. Je tu ovšem jedno malé „ale”. Tesla žádné plné autonomní řízení nemá, FSD je i podle jejích vlastních slov jen asistenční systém kategorie SAE2, který za vás řízení reálně nepřevezme, i kdybyste jej na kolenou prosili. Nenabídne tak o moc více než další technologie Tesly matoucí publikum, jíž je Autopilot.

Jak jsme již naznačili, kalifornská automobilka si je dobře vědoma toho, že její technologie mají své limity. Proto na ně přímo upozorňuje a ve svých podmínkách uvádí, že „Autopilot a Plné autonomní řízení mohou být užívány pouze řidičem při plném vědomí, který má ruce na volantu a je kdykoliv připraven převzít kontrolu“. Tím potvrzuje, že FSD sama bere jako technologii úrovně SAE2, která má do skutečného plnohodnotného autonomního řízení a tedy úrovně SAE5 opravdu daleko.

V případě Tesly jsou limity systému umocněny ještě tím, že automobilka spoléhá především na kamery, nikoliv na LiDAR, který odmítá používat. To znamená, že její systém může být zmaten kdykoliv, kdekoliv a čímkoliv, třeba jen tím, že se na pozadí bílé oblohy pohybuje bílý kamion, jak jsme ostatně už vícekrát viděli. Není tak vlastně divu, že se Tesly občas stávají účastníky kuriózních nehod.

De facto tak jediným rozumným řešením by byl zákaz podobného nabízení polovičatých technologií bez ohledu na to, který výrobce je nabízí. Nejde totiž pouze o problém spojený jen s Teslou, nedávný výzkum zjistil, že lidé se nechají ukolébat i systémy Range Roveru či Volva. Ani jedna tato značka přitom nepoužívá zavádějící název, nicméně v obou případech lidem stačil pouhý měsíc na to, aby byli technologiemi omámeni natolik, že jejich pozornost za volantem razantně poklesla.

Bohužel, s něčím takovým počítat nemůžeme. Politici si autonomní řízení spojují s vidinou bezpečných silnic a podobným kontroverzním řešením spíše aplaudují než cokoli jiného. Dá se tedy předpokládat, že příjmy Tesly v příštím roce dále porostou, a to i díky pravidelným úhradám části zákazníků za něco, co ve skutečnosti vlastně neexistuje a co by při skutečném dosažení úrovně SAE5 stejně nebylo legální. Nicméně zajímá to některého z fanoušků Tesly? Odpověď známe všichni.

Tzv. plně autonomní řízení Tesly má do úplné autonomie úrovně SAE5 velmi daleko, nicméně to fanouškům značky vlastně vůbec nevadí. Od příštího roku tak jistě budou rádi, že si FSD neFSD budou moci pořídit formou předplatného. Ilustrační foto: Tesla

Absolutely. We will release FSD subscription early next year. — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2020

Zdroj: Jalopnik

