Muž chytře vyřešil největší slabinu zabezpečení moderních aut, na úspěch čeká marně

/ Foto: Land Rover

Automobilky přichází s jejím řešením příliš pomalu, a tak už se dnes může stát, že vám kvůli ní ani pojišťovna vůz nepojistí. To dává prostor pro jiné, nápad jménem Stealth Immobilizer ale zatím neboduje.

Počet krádeží aut soustavně stoupá, a to zejména proto, že ukrást je dnes je paradoxně snazší než kdykoli dříve. Slabinou naprosté většiny z nich je systém bezklíčového vstupu a startu, který i velmi nešikovným chmatákům dovolí ukrást auto v řádu desítek sekund, aniž by si toho všiml kdokoli jiný, než majitel. za této situace není divu, že pojišťovny už někde odmítají takové vozy pojistit proti odcizení.

Co s tím? Automobilky stále častěji sahají po řešeních, která signál klíče deaktivují, když je delší čas v klidu, něco takového je ale pořád k dispozici jen pro hrstku modelů. A pro ty dříve vyrobené to obvykle není k dispozici vůbec. Se zajímavým řešením pro jakýkoli vůz nyní přichází jeden Brit, je však otázkou, jestli něco změní. Moc lidí se po něm totiž ruku zatím nenatahuje.

Řeč je o projektu zvaném Stealth Immobilizer, za kterým stojí Umer Malik. Ten s údajně nejmenším zabezpečovacím zařízením na světě zamířil na Kickstarter, kde se rozhodl vybrat nemalých 94 494 dolarů (cca 2,03 milionu korun), aby mohl rozjet výrobu. Zatím však mnoho zájemců neoslovil, přízeň a peníze mu dosud věnovali pouze dva lidé. Je tak otázkou, zda následujících devět dní, které zbývají do konce kampaně, bude úspěšnějších.

Stealth Immobilizer je navázán přímo na řídicí jednotku vozu, a tak má dokázat zabránit krádeži vozu bez ohledu na to, jakým způsobem se jej zloději pokouší zmocnit. Primárním smyslem je vyřešit slabinu bezklíčového vstupu a startu, mohou vám ale klidně ukrást klíčky nebo se vozu zmocnit jinak a stejně neodjedou. V každém případě je totiž k nastartování auta zapotřebí speciální PIN kód, stejně jako je tomu v případě vašeho mobilu či kreditní karty. A pokud ho nemáte napsaný na zadní straně klíčků, zloděj má smůlu.

„Dokonce i když si někdo udělá kopii vašich klíčků, Stealth Immobilizer chrání vaše vozidlo a zabraňuje komukoliv v jeho užívání do té doby, dokud nezadá správný PIN kód. Stealth Immobilizer navíc pracuje tiše a je neviditelný, načež zloději ani netuší, že je ve voze něco takového přítomno. A pokud s ním zajedete do servisu, můžete zařízení přepnout do servisního módu, načež se vypne a nikdo nezjistí, že je ve voze vůbec instalováno,“ popisuje Malik další přednosti.

Právě ona neviditelnost by měla na zloděje zafungovat jako ta největší překážka. Odstraňování ochrany, o jejíž přítomnosti vlastně ani nemají tušení, si totiž žádá hodně času a právě ten pracuje proti krádežím - zloději dají raději přednost jinému vozu. Z toho důvodu je ostatně zařízení ovládáno pomocí standardních tlačítek na volantu, s jejichž pomocí je zadáván i onen PIN kód. A pokud není zadán správně, motor jednoduše nenaskočí.

Lze už jen dodat, že pokud máte o Stealth Immobilizer zájem, můžete si jej za pomoci Kickstarteru pořídit s 50procentní slevou za 204 dolarů (4 390 Kč). Nicméně jen za předpokladu, že kampaň na výběr peněz bude úspěšná. Pokud se totiž nepovede nasbírat ony více než dva miliony korun, což se v tuto chvíli jeví pravděpodobným, zůstanou vaše auta chráněná pouze standardním zabezpečením automobilek. A to, jak víme, obvykle za moc nestojí.

Stealth Immobilizer byl úspěšně odzkoušen na Range Roveru Sport. Chránit ale pochopitelně zvládne i další značky, napojen je totiž na řídicí jednotku a bez správného PIN kódu neumožní start motoru. Ilustrační foto: Land Rover

