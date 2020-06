Muž si v aukci koupil ojeté auto, unvnitř objevil překvapení za 20 milionů dnes | Petr Prokopec

Najít něco v ojetém autě po bývalém majiteli není zase tak výjimečná věc, nalezené „poklady” ale obvykle nemají valnou hodnotu. Tento případ je jiný a je o to zajímavější, že nový majitel vše oznámil policii.

Americký stát Texas je po Aljašce druhým největším v zemi a po Kalifornii druhým nejlidnatějším. Mnohem podstatnější je pro nás ale v tuto chvíli poloha, neboť jižní hranice sdílí s Mexikem. To se za poslední léta stalo pomalu synonymem pro drogový byznys, jehož epicentrum se po smrti Pabla Escobara a pádu kolumbijských kartelů přestěhovalo o pár set kilometrů severněji. Pro Spojené státy to představuje stále větší problém, neboť v Mexiku má řada amerických firem své továrny. A ty jsou k pašování drog zneužívány, o automobilech už jsme slyšeli několikrát.

K pašování narkotik ovšem nedochází pouze skrze nová auta, ale i ta ojetá. Dokládá to poslední příběh, který se odehrál v okrese Webb County. Jeden z místních Texasanů si totiž na aukci v Rio Grande Valley koupil ojetinu. Když ji následně dovezl domů, začal jí podrobněji zkoumat. Přitom objevil skrytou přihrádku, ve které se nacházelo sedmnáct balíčků připomínajících narkotika. Okamžitě proto uvědomil úřad šerifa, který potvrdil, že se jedná o kokain.

Policie navíc dorazila se speciálně vycvičeným služebním psem, který objevil další ukrytou schránku s dalšími sedmnácti balíčky. Celkově tak ojetina skrývala 34 kilogramů kokainu v hodnotě 850 tisíc dolarů, tedy asi 20 milionů Kč, pročež by se pomalu dalo říci, že onen Texasan trefil jackpot. Drogy ale byly zabaveny, přesto na nálezu majitel ojetiny vydělá. Úřad šerifa naznačil, že i poctivost se finančně vyplácí.

„Děkuji a gratuluji člověku, který nás upozornil na drogy. Kdyby nešlo o poctivého jedince, narkotika by skončila ve špatných rukách,“ uvedl šerif Martin Cuellar v oficiálním tiskovém prohlášení. A dodal, že veřejnost by se neměla obávat hlásit jakýkoliv zločin či podezřelou aktivitu. „Je totiž možné, že za to získáte i peněžitou odměnu.“ O jakou sumu by se však mohlo jednat a zda na ni dosáhl i majitel oné ojetiny, již Cuellar neupřesnil.

Více nás ovšem zajímá, jak mohlo ojeté auto napěchované drogami skončit u nic netušícího člověka a nikoliv u kontaktní osoby drogových kartelů na americké straně hranice. V tomto ohledu ovšem žádné podrobnosti nepadly - buď někdo v aukci koupil špatné auto, nebo nešlo o pašování a drogy zůstaly v autě po bývalém majiteli třeba kvůli jeho smrti. Pokud si ovšem drogové kartely chtěly najít auto později, je jedině štěstí, že nový majitel vše nahlásil policii a nesnažil se zdánlivě snadno nabyté bohatství zpeněžit.

Úřad šerifa Martina Cuellara ukázal drogy v hodnotě 20 milionů korun, jež byly nalezeny ve voze koupeném v aukci

Zdroj: LMT online

Petr Prokopec