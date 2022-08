Nová levná auta pro Rusko se ukázala na autosalonu v Moskvě, nevypadají zle před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: IKCO

Budete se divit, ale v Rusku se i teď koná autosalon, o kterém třeba v souvislosti se Ženevou už můžeme jen snít. Moc tam toho popravdě řečeno k vidění není, minimálně dva stánky ale za pozornost stojí.

Moskevský autosalon kdysi býval něco, s velkými plány některých značek na expanzi na ruský trh se dočkal i několika světových premiér. Letos by něco takového bylo poněkud tragikomické, ani za nastalé situace ale neplatí, že by z něj nezbylo nic. I letos se Moscow International Motor Show alias MIAS koná, jen už není moc „international” a jak moc velká je to „show”... No posuďte sami.

Na výstavišti Crocus Expo nevystavuje žádná významná zahraniční značka, nevystavují na něm ani Číňané a vidle do své účasti zapíchly dokonce i AvtoVAZ a UAZ. Menší automobilky, výrobci a úpravci čehokoli automobilového jsou ale přítomni a mezi nimi na výstavu zavítaly i dvě íránské automobilky - Iran Khodro nabízející vozy pod značkou IKCO a Saipa.

Není to náhoda, Íránci se nedávno nechali slyšet, že po rozvolnění pravidel do Ruska se svými vozy vytáhnou, a evidentně nelhali. Tehdy se spekulovalo o tom, co vlastně chtějí v Rusku nabízet, takové IKCO pořád vyrábí i prodává licenční kopii původní Dacie Logan, což není zrovna moderní vůz. Jak se ale dnes vyjasnilo, opravdu staré modely pro Rusy vůbec nejsou ve hře.

Automobilka tedy upřesnila, že ještě letos nabídne v Rusku své poslední novinky jako model Tara, který se vyrábí teprve od loňského roku. Optikou Evropana to novinka není, jde o modernizovaný licenční Peugeot 301 z hloubi minulé dekády, pořád to ale není přepudrovaný Trabant. Firma má v úmyslu získat ještě letos homologaci a vůz nabídnout v Rusku s motorem 1,6 o 113 koních s manuálem nebo automatem. Na ceny je brzy, v Íránu ale auto cenově startuje v přepočtu na skoro směšných 170 tisících Kč.

Další íránská značka, která do Moskvy zavítala, je Saipa. Ta zatím konkrétní plány nemá a zájem Rusů oťukává též se svými posledními modely. Podle pozitivní odezvy ale předpokládá, že by do Ruska mohla dorazit s modelem Shahin, což je pro změnu licenční Toyota Yaris sedan minulé generace. Je to ještě o něco menší vůz, takže by Rusům měl být k dispozici ještě levněji než zmíněný IKCO Tara.

Nejde tedy o žádné výstřely moderní automobilové techniky. Ani krasavci to nejsou. S ohledem na dřívější íránskou produkci ale vypadají překvapivě dobře, o překarosované prehistorické modely se též nejedná a za své ceny mohou zákazníky oslovit docela snadno. Zvláště když výběr nových aut v Rusku je dnes hodně omezený. Jak se jim bude dařit - a jak se vypořádají především s čínskou konkurencí -, teprve uvidíme, bez šancí ale protentokrát nebudou.

V Moskvě se kupodivu i letos koná tradiční tamní autosalon. Ze zajímavých aut je tam k vidění hlavně expozice IKCO v čele s jeho Tarou. Její příchod do Ruska už je jistý, je to velmi levná modernější interpretace Peugeotu 301. Foto: IKCO



Saipa zatím chutě Rusů zkouší, model Shahin by se ale v tamní nabídce měl objevit, jde o upravenou Toyotu Yaris sedan. Foto: Saipa

Zdroje: IKCO, Saipa, TASS

Petr Miler

