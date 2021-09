Na dodání nejnovějšího bestselleru si kupci počkají až 4 roky, to už bude za zenitem před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Jakkoli absurdně to může znít, je to přesně tak a nejde zdaleka o jediný případ, kdy k takto bláznivým situacím dojde či dojít může. Na vině je pochopitelně nedostatek komponentů.

Nejspíše nikomu neuniklo, že automobilovou branží zmítá dosud nevídaná krize. Loňský příchod koronaviru totiž razantním způsobem narušil dodavatelské řetězce, v důsledku čehož výrobcům dnes chybí prakticky vše, od pneumatik přes plastové granuláty až po dennodenně skloňované čipy. Mimo to navíc pandemie stále nikam nezmizela, nýbrž se připomíná novými mutacemi. V mnoha zemích tak opětovně dochází k uzavírkám továren, což následně nutí automobilky ke snížení počtu směn či rovnou k dočasnému uzavření montážních linek.

Čekací doby se tak prodlužují a automobilky musí někdy vymýšlet svérázné způsoby, jak jim čelit. S rozezlenými reakcemi jsou pak obvykle konfrontováni dealeři, kteří jsou ale v celé věci zcela nevinně. Rozpaky kupců ale chápeme - nedávno nám jeden oficiální dealer Škody vyprávěl o tom, jak obtížné je vysvětlit lidem, kteří si dávno objednali nový Kodiaq, že jej stále nemají, i když od té doby proběhl facelift a modernizovaná auta jsou navážena do showroomů. Oni zatím čekají na dodání těch „starých”, která se už sice nevyrábí, není je ovšem možné dokončit - rozpracovaná stojí někde na parkovišti za fabrikou.

To je skutečně zoufalé, podobné potíže ale neřeší jen Škoda, zdaleka ne. Jak velká současná krize je, nejlépe vykresluje Toyota. Právě tato automobilka byla na její příchod nejlépe připravena, a to díky následkům zemětřesení v roce 2011 ve Fukušimě. Přírodní živel totiž před deseti lety rovněž narušil dodavatelské řetězce, neboť Toyota stejně jako zbytek světa v té době preferovala model „Just in Time“. Nedržela tedy mnohé komponenty na skladě, ale místo toho je objednávala u subdodavatelů dle potřeby. Když ovšem ti byli nuceni kvůli zemětřesení své továrny zavřít, neměla Toyota náhle kde brát.

Japonci se z toho poučili a následně uzavřeli smlouvy, které jim garantovaly dvou- až šestiměsíční zásoby u každého z dodavatelů. Díky tomu je hlavně nedostatek čipů v prvé fázi tolik nezasáhl. Nyní ovšem problémy dolehly i na Toyotu, která oznámila, že v září uzavře hned 14 svých továren a sníží tak veškerou svou produkci o 40 procent. To je opravdu dramatické opatření, které se týká i podniku Yoshiwara ležícím v prefektuře Aichi. Montážní linky zde přitom budou stát celý měsíc, což značku bude stát opravdu mnoho.

Tato továrna se totiž stará o výrobu nové generace Toyoty Land Cruiser. Tedy nadmíru žádaného vozu, jenž měl pouhé dva týdny po odhalení na kontě více než 21 500 objednávek jen v Japonsku. Takový zájem přitom zaskočil i samotnou automobilku, která původně předpokládala, že ročně na domácím trhu prodá jen okolo pěti tisíc aut. A jakkoliv v reakci na silnou poptávku plánovala, že produkci navýší, nedostatek čipů se zasadil o pravý opak a obrovské SUV se momentálně nevyrábí vůbec.

Japonská média v důsledku toho zmiňují, že někteří dealeři začali zákazníky informovat o neskutečně dlouhé čekací lhůtě. Ta může být dvou- až tříletá, v případě variant ZX a GR Sport pak dokonce čtyřletá. Zrovna tato provedení si přitom objednalo 90 procent zákazníků. Většina z nich se tedy musí obrnit neskutečnou trpělivostí, byť se dá předpokládat, že mnozí objednávku zruší - za čtyři roky už bude nejspíše v prodeji modernizovaná verze.

Lze přitom dodat, že smůlu nemají pouze Japonci, ale i zbytek světa. Informace o zpoždění potvrdilo již i australské zastoupení značky, které uvádí, že předváděcí vozy dorazí do země v říjnu. Lidé si tak budou moci užít alespoň testovací jízdy, což je ale opravdu slabá útěcha. Nedá se totiž předpokládat, že by původně oznámené prosincové předávky byly skutečně dodrženy. Zvláště ve světle mnohaletých „čekaček” v Japonsku.

Foto: Toyota

Petr Prokopec