Na nové BMW řady 5 v úplném základu se hezky opravdu nekouká, fádní je zvenčí i zevnitř před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Auta v základních specifikacích málokdy bývají vizuálně ohromující, v případě modelu prémiové značky by ale leckdo mohl čekat aspoň solidní vzezření. U BMW 5 G60 se ho nedočká, automobilka základní specifikaci používá spíše jako reklamu na to, co si nekoupit.

BMW tento týden odhalilo novou generaci řady 5. A dva metry do výšky jsme z ní neskákali od počátku. Nechápejte nás špatně, nechceme být těmi, kteří roky volají po konzervativněji pojatých bavorácích, když se pak ale jednoho takového dočkají, řeknou, že je moc konzervativní. V samotném konzervativismu vozu problém není ani trochu, v lecčem dalším ale ano.

Vůz je v prvé řadě velmi vysoký, na bavoráky tradičně se pyšnící nízkou stavbou, kdy se kola zakusují až do nejvrchnějších partií zejména předních blatníků, je auto úplně mimo koncept. Decentní pojetí přídě a zejména ledvinek je v pořádku, design jako celek ale působí mdle a příliš jednoduše. Podívejte se třeba na linie dveří, které jsou střižené jako podle pravítka - nepůsobí to dobře, prostě nepůsobí.

Samostatnou kapitolou pak může být záď, která při pohledu z boku evokuje spíš Mercedesy, jen zezadu kráčí ve stopách bavoráků posledních let. Nesmíte se ovšem dívat dolů na různé pokusy (v závislosti na verzi) o rozbití velké plochy zádě. Vypadá to všelijak, zejména rozličná chromovaná „predátoří” kusadla vyvolávají rozpaky. Interiér vyloženě neruší, ale zasloužil by si více racionality, tedy více tlačítek. BMW jim bylo dlouho věrné, teď už jako většina ostatních sází na počet limitně se blížící nule.

Technika je v pořádku, k dispozici bude prakticky cokoli, co si zamanete. Jen s jedním velkým otazníkem - to, že BMW nabízí elektrický i spalovací pohon pro auta stejné architektury, v určitých smyslech limituje jedny i druhé vozy. Ty spalovací jsou moc vysoké kvůli prostoru vytvářenému pro baterie v podlaze, ty elektrické zase dělají místo pro spalovací motor (který pak ovšem nemohou využít třeba pro druhý zavazadelník vpředu). Je to kompromis, který má své výhody, ale také nevýhody. Co ale považujeme za ryzí nonsens, je umělé omezování příchodu některých spalovacích variant na trh - Američané hned mají i šestiválce, Evropané musí čekat jen proto, že se vyšší prodeje spalovacích verzí BMW nehodí do krámu.

Automobilka podle nás zkrátka mohla být konzervativnější i progresivnější současně a udělala by lépe, názor ale nechť si udělá každý sám. Pomoci s jeho formováním může i pohled na úplně základní provedení 520i, které je dnes absurdně tím nejrychlejším, které jde v Evropě koupit - elektrické verze mají maximální rychlost uměle omezenou jen na 230 km/h. S malými koly, bílou barvou a základním pojetím karoserie na novou pětku opravdu hezký pohled není, zejména ten z hlavní fotky zvedá obočí. Za cenu 1 467 700 Kč to nevypadá na milionovou nabídku, auto působí velmi fádně zvenčí i zevnitř.

BMW ale nejspíše ví, co dělá - základ nemá lákat, tedy aspoň ne ke koupi sebe sama. Má lákat na to, abyste si připlatili za něco lepšího, což naprostá většina lidí po spatření těchto záběrů nejspíše udělá. Takže úkol splněn. BMW nevydělává miliardy tím, že by cokoli rozdávalo zadarmo...

Základní provedení aut nebývají zrovna lákavou podívanou. A nové BMW řady 5 generace G60 opravdu není výjimkou. Foto: BMW

Zdroj: BMW

