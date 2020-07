Nad automobilovými dealerstvími se smráká, letošek jim nepomohl ani trochu před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen, koláž Autoforum.cz

Studie ukazuje, že už dříve započatý proces přesunu zákazníků z klasických dealerství k jiným prodejním kanálům byl letošním děním pouze akcelerován. A jiným směrem vývoj zamíří jen stěží.

Začíná být jasné, že koronaviru se hned tak nezbavíme. A je dost možné, že akceptovat jej budeme muset jako součást našich životů, jako takovou druhou chřipku. Nejspíše přitom nebude třeba mít neustále na ústech roušku, ovšem bez opatrnosti a používání dezinfekce se asi již neobejdeme, a to zejména v místech, kde se dá očekávat širší veřejnost. Takovými jsou třeba showroomy. Ovšem automobilky z toho nemusí mít jen špatné spaní.

Nyní nemluvíme o celkových prodejích, které jsou velkou neznámou a podle vývoje v Německu mohou zůstat i hodně nízko. Místo toho se začneme soustředit na měnící se zvyky zákazníků. Koronavirus evidentně uspíšil přechod k online nákupům, jak zjistila studie britské firmy BuyACar.co.uk, více než 25 procent dotázaných odpovědělo, že „by nemělo problém s koupí vozu bez toho, aby jej viděli, pokud bude ochráněn garancemi a zárukou“.

Ještě před pár lety nepředstavitelná věc je rázem schůdná pro čtvrtinu kupců. Navíc jde o průměr, který neodráží touhy té části klientely, která auta nakupuje nejčastěji. Online nákupům je totiž nakloněna třetina lidí ve věku 35 až 44 let, respektive 31 procent zákazníků ve věku 45-54 let. A ani u věku 55-64 let daný podíl neklesl pod 27 procent.

Po „ohmatání“ tedy touží zvláště lidé pod 25 nebo nad 65 let, a to navíc spíše ženy, které nejsou typickými kupci automobilů. V případě pánského publika byla ochota nakupovat vůz bez testovací jízdy dvakrát vyšší. To je ve výsledku voda na mlýn automobilek, které nejspíše již začínají akceptovat, že po stránce objemů se hned tak nedostanou na předkoronavirovou úroveň, pokud vůbec. O to více ovšem musí zabrat v oblasti zisků, kde dosud hodně ztrácely, a to především kvůli tradičnímu modelu zahrnujícímu také prodejce.

Při nakupování online nicméně mizí potřeba personálu, obřích showroomů a vlastně i jistého nepohodlí, které pro zákazníky představuje jednání s dealerem a sesednutí z vlastního gauče v obývacím pokoji. Navíc téměř veškerou marži si výrobce může nechat pro sebe a prodejci z ní ponechá jen jistou část jakožto provizi za předání vozu. Z autorizovaných dealerství se tak pozvolna začínají stávat jen výdejny spojené s autorizovanými servisy.

Lze zmínit, že jakkoliv tento trend uspíšil koronavirus, svět se k němu začal přiklánět tak jako tak, a to i kvůli elektrifikaci. V případě elektromobilů lidé nečekají až tak specifický jízdní projev a soustředí se na vlastnosti, které není třeba příliš zkoušet - nakonec vnímání Tesel je toho nejlepším důkazem. Nakonec elektromobilita je či alespoň chce být symbolem nového digitálního věku, ve kterém se nakupování v kamenném obchodě příliš nenosí.

Bez dealerů se chce obejít třeba VW. Foto: Volkswagen





Stejným směrem ale míří i Korejci: Foto: Hyundai



Cizí není ani Fordu. Foto: Ford



A takové Geely bez nich poměrně úspěšně přestálo vypnutí čínské ekonomiky. Screenshot: Archiv Autoforum.cz

Zdroj: BuyACar.co.uk

