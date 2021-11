Naděje Škody na návrat na jeden z důležitých trhů pohasla, dál tam nesmí nabízet vůbec nic před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Úleva měla přijít 4. listopadu a většinu roku trvající zákaz prodeje v místech, kde Škoda patřila mezi čtyři nejúspěšnější značky a sahala až po 10procentním podílu na trhu, měl být zrušen. Nestalo se, Češi mají v Bělorusku dál utrum.

Když trh s čímkoli začnou ovládat politici, je to vždy špatně. U nás to bohužel po letech relativního klidu zažíváme stále intenzivněji den co den - věcí, které si z politické vůle smíte a nesmíte koupit, je stále více. A pokud bude zachován dosavadní trend, bude jednou stanoveno i to, jaký typ pohonu si můžete koupit do svého nového vozu. Absurdní, pořád ale může být ještě hůř.

Ačkoli bychom se zdráhali označit současnou Evropskou unii za demokratickou instituci, pořád jsou věci, které by tu neprošly. Stačí se ale podívat o pár set kilometrů dále po Evropě a možné je rázem cokoli. Řeč je o Bělorusku, kterému přes veškerý tlak na jeho osobu stále vládne Alexandr Lukašenko. Právě z jeho vůle byl letos na jaře v zemi zakázán prodej všech nových Škod jako odveta za snahy české značky zamezit konání hokejového šampionátu v zemi.

Někteří tvrdili, že prodej škodovek bude složité fakticky zcela zastavit, že se vždy najde nějaká skulinka. Totalita ale zjevně nezná výjimek - zákaz prodejů začal platit fakticky v průběhu května, data o letošních prodejích aut do konce září ale ukazují, že odbyt Škody je od chvíle platnosti zákazu nulový.

Nedaří se ale ani běloruským prodejům aut jako takovým. V zemi bylo za prvních 9 měsíců roku prodáno jen 33 886 vozů, což po letech poklesů znamená další meziroční pád o 17,1 %. V září se pak propad ještě prohloubil na -26,9 %, což znamená 3 700 prodaných vozů. Trhu nyní vládnou značky jako Lada, Renault, Volkswagen a Geely, Škoda z této společnosti vypadla. Je to smutné, neboť roky si v Bělorusku držela tržní podíl mezi 5 a 10 % a patřila mezi čtyři vůbec nejžádanější. V době, kdy toho česká automobilka prodává stále méně a do Běloruska vozila hlavně auta vyráběná v Rusku, kde je umí vyrobit spíše než v Česku, je to jistě nepříjemné.

Zákaz prodejů nových Škod měl platit do 4. listopadu a automobilka zjevně v očekávání zlepšení situace začala být znovu marketingově aktivnější, zejména pak na sociálních sítích jako Instagram a Facebook. Fanoušci už v posledních dnech odpočítávali čas chybějící ke konci omezení, k tomu ale nedošlo. Nový dekret prezidenta Lukašenka zákaz prodloužil nejméně do 4. května roku 2022.

„Vzpomínáte si na Škodu, Niveu a další? Řekli jsme jim: Hoši, díky, uvidíme se později. Nejprve musíme zastavit jejich prodeje v Bělorusku, pak i transport jejich zboží přes Bělorusko,” řekl dříve na toto téma běloruský prezident. To nevypadá jako znak náklonností a smutný pohled je třeba i na tamní web Škody. Automobilka nesmí nové modely aktivně nabízet, a tak se vám po kliknutí na patřičnou sekci webu neukáže vůbec nic. Firma může pouze zajišťovat servis dříve prodaných aut a v případě prodejů je povolený pouze přeprodej existujících vozů mezi soukromými osobami. Další půlrok tomu má být stejně. A pokud se Lukašenko udrží u moci, pak nejspíše i bude.

Nová Škoda Octavia ani žádné další modely značky nejsou v Bělorusku k dispozici. Zákaz jejich prodeje, který měl platit do 4. listopadu 2021, byl nyní prodloužen do 4. května 2022. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Belsat, Belta, Škoda Auto Belarus

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.