Pokus o náhradu slavných taxíků je propadák, nepomáhají dotace ani prodej všem | Petr Miler

/ Foto: LEVC

Své k tomu „řekla” i pandemie, není ale na místě svádět vše jen na ní. O tohle auto není zájem už delší čas a dění v posledním roce bylo spíše poslední kapkou.

Jestli nějaký obor lidské činnosti od loňska opravdu trpí, pak je to přeprava kohokoli kamkoli. Pandemie koronaviru zásadně omezila cestování za prací i zábavou a byť nejspíše o půjde o tím menší problém, čím menší vzdálenosti ten který způsob dopravy zajišťuje a čím méně hromadný je, i lednový, více jak 90procentní meziroční pokles počtu přepravených lidí na ruzyňském letišti odráží realitu jasně.

A kde nejsou zahraniční turisté či lidé cestující za obchodem, tam logicky nevzkvétají ani navazující přepravní služby. Podobně přesnou statistiku reflektující pokles zájmu o taxislužby nemáme, dá se však očekávat, že ke zmíněnému číslu nebude mít až tak daleko. Jistě, taxikáři jsou pružnější, mohou se situaci lépe přizpůsobit a rozvážet jídlo či jiné zboží. Bylo by ale naivní si myslet, že to mohou dělat všichni - někteří až tolik nestrádají, další si našli jinou práci.

Logickým důsledkem zmíněného je pak to, ze taxikáři neinvestují do nového vybavení, zejména pak do aut. Příjemné to nebude asi žádném z výrobců automobilů, pokud jste ale Volkswagen a mezi miliony prodaných aut ročně nenajdete pár tisíc dieselových Passatů dodaných taxikářům, asi vás to nepoloží. Pokud jste ale LEVC, firma vyrábějící jen a pouze taxíky, moderní náhradu slavných londýnských strojů jménem TX, je to jistě velmi nepříjemné.

Zatímco tedy ještě předloni LEVC slavilo skoro dvojnásobný růst prodejů a bezmála dvoumiliardové zvýšení obratu, loni nevyhnutelně strádalo. A jak se ukazuje, ani předchozí stav nebyl taková výhra, jak se ze zmíněných čísel může zdát. Firma totiž v roce 2018 dodala jen 1 295 vozů a v roce 2019 šlo o 2 507 vozů. To není moc ani na Londýn, kde tyto stroje sice jsou k vidění, ale jejich dieseloví předchůdci pořád jasně dominují. A LEVC svůj TX nenabízí jen tam, k mání je prakticky po celém světě. Loni ale přišla teprve ta pravá rána - pouhých 877 dodaných vozů znamená meziroční sešup skoro na třetinu.

Je navíc třeba dodat, že lidé z LEVC jen neseděli s rukama v klíně a nečekali, kdo si přijde něco koupit. Byli bezprecedentně aktivní ve své expanzi a loni v říjnu se rozhodli k bezprecedentnímu kroku, když své taxíky začali prodávat nejen taxikářům, ale komukoli jako běžná auta. Aby toho nebylo málo, na tyto taxíky lze čerpat velké dotace. Jednak jde dobíjecí hybrid, což zajišťuje dotace skrze způsob pohonu - například v Německu jde o 5 625 Eur. Tamtéž je pak možné čerpat 15 000 Eur dotaci na taxík dovolující převoz hendikepovaných, což dohromady dělá 20 625 euro, asi 532 tisíc Kč na jeden vůz. Přesto tak mizerné prodeje.

Popravdě řečeno se ale příliš nedivíme, neboť tohle auto není bůhvíjak zajímavé ani jako taxík, natož jako běžný osobák. V jeho případě vůz přišel o nápis TAXI, taxametr vedle řidiče a to je vše. Ani prostor pro cestující nebyl uzpůsoben třeba rodinnému cestování a působí snad až příliš utilitárně. Nezměnil se ani pohon - auto tedy žene vpřed 1,5litrový benzinový tříválec od Volva s výkonem 100 kW (136 koní) spolu se 110kW (150koňovým) elektromotorem. Jde tedy o hybrid s nádrží na benzin i 31kWh akumulátorem. Teoreticky má na dobití ujet až 640 km a akumulátory dokáže dobít s příhodným elektrickým výkonem po ruce i za 20 minut.

Auto dlouhé 4 866 mm, vysoké 1 945 a široké 1 880 mm má rozvor 2 986 mm a snaží se být opravdu hlavně praktické. Jsou tu tedy věci jako nízká podlaha, doširoka otevíratelné dveře, různá madla v kabin i dost místa pro zavazadla. Proč ne, ale kdo by si tohle koupil třeba místo Octavie? Evidentně jej nevyhledávají ani taxikáři místo onoho Passatu a fotky z předání pětitisícího prodaného kusu zákazníkovi v Berlíně jsou z hlediska místa odběru spíše velkou výjimkou, nikoli pravidlem.

Krok Geely, který LEVC vlastní, se tak zdá být stejně pochopitelný jako zoufalý a máme pocit, že budoucnost osobní dopravy takto nevypadá v žádném případě. Ceny vozu se navíc v závislosti na specifikaci vždy pohybují vysoko nad hranicí 1 milionu Kč, to se pak nelze divit, že ani půlmilionová dotace nepomáhá.

LEVC TX je stále větší prodejní propadák, loni se neprodala ani tisícovka aut. Nic na tom nezměnily ani obří dotace, ani verze pro „civilisty”, která je stejná jako ta pro taxikáře, jen nemá taxametr a označení TAXI na střeše. Foto: LEVC



Oslava prodeje pětitisícího kusu po více jak třech letech tak byla poněkud smutná, dokumentuje spíše prodejní nemohoucnost než velký zájem. Foto: LEVC

Zdroje: LEVC, JATO Dynamics

