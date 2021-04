Nástupce Fordu Mondeo se poprvé ukázal zvenčí i zevnitř, je to úplně jiné auto než dnes před 2 hodinami | Petr Prokopec

Ford už potvrdil, že Mondeo končí, teritorium tohoto modelu ale zcela neopustí. V nabídce jej má zajistit tato novinka se staro-novým jménem nepřekvapivě ve stylu SUV.

O tom, že Ford Mondeo čeká nevyhnutelný konec, jsme se poprvé zmínili v podstatě již během prvního testu současné generace. Ta totiž na rozdíl od předchůdců nemá evropský základ, nýbrž byla postavena na základech amerického Fordu Fusion. Náročnější publikum tak v podstatě neměla šanci okouzlit, což posléze potvrdily klesající prodeje. Automobilka se tak nakonec rozhodla, že výrobu i prodej tohoto modelu definitivně ukončí a nepoužije jeho jméno ani pro jiný vůz. S nástupcem Ford přesto počítá.

Náhrada to bude nepřímá a co jí bude, ukazuje dnešní premiéra. Tou je zcela nový model Evos, který má právě Mondeo v nabídce zastoupit. Zpočátku se s ním ovšem počítá pouze na čínském trhu, nicméně s příchodem do Evropy a možná i Ameriky se dá počítat. Zatím to ale není jisté a stejně tak nevíme mnoho i hnacím ústrojí či další technice. Ford se totiž pochlubil víceméně jen snímky přední části a interiéru, kde počítá s masivním 27palcovým displejem.

De facto se tak jen potvrzuje, že motorový prostor se pro výrobce stává podružným. Ostatně v případě takových elektromobilů dnes již často nemůžete ani nahlédnout pod kapotu. Zda Evos čistě elektrický pohon vyfasuje, není jisté, zdá se to však být pravděpodoboné. Novinka je totiž součástí plánu China 2.0, v jehož rámci se Ford na největším trhu světa soustředí hlavně na elektrifikaci. Proto v něm nechybí i Mustang Mach-E a plug-in-hybridní Escape.

Stylizace auta s ohledem na jeho poslání nepřekvapí - Evos není čistokrevným SUV a vlastně ani stylovým SUV-kupé. Místo toho tu máme spíše crossover kombinující sedan, kombík a SUV, s jakou před několika málo dny vyrukoval Citroën v podobě C5 X. Automobilka tyto tvary doplní semi-autonomním systémem BlueCruise úrovně SAE2, jenž umožňuje na vybraných úsecích i sejmutí rukou z volantu. Navigace nicméně znovu počítá jen s čínskými silnicemi.

Zmínit pak již můžeme pouze onen interiér, do kterého se pro změnu po vzoru nového Mercedesu EQS nastěhovala rozměrná digitální palubka. Ta má na šířku 1,1 metru, přičemž její součástí není pouze již zmíněný 27palcový displej multimédií, ale také 12,3palcový digitální přístrojový štít. Automobilka přitom systém spárovala s online aktualizací, opomenuta nebyla ani virtuální asistentka. Víc vám prozatím povědět nemůžeme.

Nástupce Fordu Mondeo vypadá jako kombinace sedanu, kombíku a SUV, tedy všechny verze Mondea v hávu dnes nejpopulárnějšího typu aut. Prozatím míří pouze na čínský trh, kde nejspíše bude k mání hlavně s elektrifikovanými jednotkami. Spíše než hnacím ústrojím přitom hodlá oslnit 1,1 metru širokou digitální palubkou. Foto: Ford

