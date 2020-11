Nástupce nejlevnější velkého kombíku od Dacie je venku, jen zatím nemá její logo před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Vskutku fikaný způsob nahrazení hned několika praktických aut jedním zvolily Dacia a její mateřský Renault. Odhalily totiž auto, které se tváří jako Renault, ve skutečnosti je to ale spíše nová Dacia, kterou se stane teprve posléze.

Před několika málo dny definitivně skončila výroba Dacie Logan MCV. Evropa tak přišla o vůbec nejlevnější kombík, který se na trh již nevrátí. Stejně tak nicméně rumunská automobilka hodlá poslat na věčnost model Lodgy. Ten u zákazníků není příliš úspěšný, byť za vyložené fiasko jej nelze považovat - třeba letošní září bylo lepší než to loňské či předloňské. Nicméně doba vozům typu MPV příliš nepřeje, a právě proto by to Lodgy v blízké budoucnosti mělo zabalit. V té chvíli by ale v nabídce Dacie zela obrovská propast bez jediného dostupného praktického auta konvenčního střihu.

Již v době ukončení výroby Loganu MCV ale Dacia naznačovala, že má v záloze řešení, které se nyní stává realitou. Renault totiž dnes představil novou generaci modelu Kangoo, která ale od pohledu vypadá spíše jako Dacia s jiným logem. Právě rumunská verze Kangoo měla být oním řešením a nyní krystalizuje jeho fikanost - obě auta byla jistě vyvíjena společně a kdyby se nejprve odhalila Dacia, z níž by se stal také Renault, lidé by nad ním ohrnovali nos. Takto budou říkat, jak mají levnější Renault od Dacie, i když už z designu je patrné, že realita je opačná.

Kdyby vám toto přišlo jako divoká spekulace, technika řekne více. Samotné auto totiž dorazilo hned ve čtyřech variantách, které se liší nejen délkou, a tedy využitelným prostorem, ale i zaměřením na zákazníky z řad běžného lidu či naopak živnostníky. Nejpodstatnější ovšem je, že francouzská automobilka u nich užívá hned dvě platformy, přičemž Kangoo a Kangoo Van bude podepírat modulární architektura CMF.

Už tušíte, kam vítr vane? Modely Kangoo Express a Express Van používají starší architekturu B0 známou právě od rumunské automobilky. Právě v jejich případě tak pomalu stačí nahradit logo, a rázem tu máme nepřímého nástupce modelů Lodgy a Logan MCV. A jelikož Express dorazí ve zmiňovaných dvou variantách, vlastně by nás ani nemuselo překvapit, kdyby s ním Dacie nahradila také model Dokker cílící na podobné publikum.

Rumunská automobilka by tak suma sumárum zaplácla tři mouchy jednou dvojitou ranou, která by jí navíc nemusela vyjít draze. Express a Express Van se totiž budou montovat v marockém Tangieru, zatímco ve Francii bude vznikat pouze Kangoo a Kangoo Van. S těmi přitom i díky platformě CMF bude spojena elektrická verze, zatímco dvojice stojící na architektuře B0 vsadí pouze na benzinové a dieselové pohonné jednotky spárované s manuálními i automatickými převodovkami.

Bližší informace o motorovém prostoru Renault do placu nedal, ostatně nové Kangoo se má začít prodávat až na jaře příštího roku. Aktuálně tedy jen dodáme, že v závislosti na karoserii se objem zavazadlového prostoru bude pohybovat mezi 3,3 a 4, metry krychlovými. Osobní verze pak poberou pětici cestujících, ty užitkové se ovšem musí spokojit pouze s předními sedadly. Kangoo Van pak počítá s absencí středového sloupku, boční dveře tak mají rekordních 1 416 milimetrů.

Více si řekneme nejspíše v řádu týdnů, ostatně bychom se vůbec nedivili, kdyby na vizualizaci Dacie již nyní pracovala řada neoficiálních retušérů. Každopádně, jak se nyní zdá, dřívější zvěsti o výraznějším odlišení rumunské a francouzské automobilky v tomto případě dostávají na frak - tady se skutečně šilo hned několik modelů pro obě značky od prvního stehu naráz.

Foto: Renault

Zdroj: Renault

Petr Prokopec