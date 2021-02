Nejčernější scénáře se naplňují, prodeje Škody v Číně se propadly na úplné dno před 3 hodinami | Petr Miler

Po mizérii předchozích měsíců nešlo čekat zázraky, po zjištění prodejních výsledků Škody za letošní leden na čínském trhu jsme si ale museli párkrát promnout oči. V zemi s více jak miliardou zákazníků neprodala skoro nic.

Že se prodeje Škody v Číně nachází na šikmé ploše, je jasné už několik měsíců. Možná vám to přijde nezajímavé, však co může taková Škoda znamenat za velkou zdí? Zní to jako pádná reakce, jenže on to pro ni byl po léta úplně největší trh na celém světě.

Ještě v roce 2018 tam prodala přes 350 tisíc aut, více jak třetinu své produkce. Od té doby šel odbyt dolů, pokles ale zpočátku nebyl dramatický. Druhá polovina roku 2019 už se ale nesla ve znamení zjevných problémů a celý loňský rok byl stále větší tragédií. Není to přitom tím, že by se propadal tamní trh, ten se naopak po koronavirovém šoku v prvním pololetí rychle zotavil a v tom druhém intenzivně rostl. Škoda ale dál padala níž.

Na konci ledna byly zveřejněny výsledky prodejů za loňský prosinec a nazvali jsme je tehdy totálním debaklem. Českou značku nespasil ani razantní růst celého trhu a meziročně klesla o více jak 61 %. Vzhledem k tomu, že si škodovka i mateřský koncern si byly tou dobou rostoucích problémů dávno vědomy, jsme předpokládali, že s novým rokem zatroubí k obratu, stal se ale pravý opak.

Slova o totálním debaklu při 61% poklesu bereme zpět, neboť v kolonce čínských prodejů Škody za letošní leden svítí číslo 800. Osm set. Pouhých osm stovek aut, o plných 89,8 % méně než za beztak mizerný loňský leden a dokonce o 50 % méně oproti únoru 2020, kdy Čínu svíral tvrdý lockdown. To je skoro neuvěřitelné a požádali jsme o potvrzení tohoto čísla, vzhledem k tomu, že reportované výsledky všech ostatních značek se zdají být normální (např. Ford se vzchopil a prodal přes 24 tisíc vozů, pro Škodu konkurenční Jetta přes 14 tisíc aut apod.) nemáme důvod věřit, že by realita byla jiná. Ostatně už výsledky předchozích měsíců byly jen a jen tristnější a leckdy stěží uvěřitelné.

Je to skoro nepochopitelné a je vážně těžké si vysvětlit, co za takovými propady stojí. Škodovka nabízí v Číně speciality jako Kodiaq GT či trochu jiný, levnější Kamiq, prodává tam i Rapid a jinak všechno to, co známe od nás. Nedaří se ale prakticky ničemu. Ze všech modelů si jakž takž vedou jen levné Rapid a Kamiq, je to ovšem jen trochu lepší stav než mizérie téměř veškerého zbytku. Záchranou všeho má být nová Octavia PRO, kterou už automobilka oficiálně odhaluje, a tak uvidíme, jak se ji povede. Zachránit ztrátu více jak 200 tisíc prodaných aut ročně během pouhých dvou let ale jakýkoli jediný model stěží zvládne.

