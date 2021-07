Nejdostupnější Audi končí, ač se neprodává vůbec špatně, na vině je obvyklý podezřelý před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Popravdě řečeno jsme i my na tohle auto koukali skrz prsty, když se před 11 léty poprvé pustilo do boje o zákazníka a nevěštili mu úspěch. Ono si ale nevedlo a nevede špatně, přesto končí.

Psal se rok 2009, když Audi poprvé ukázalo sériovou podobu modelu A1. Bylo to troufalé, neboť prémiová auta se prodávají tím hůře, do čím nižšího segmentu je pošlete. Audi už ale jednou takto riskovalo, když přišlo s modelem A3 a postupem času se ukázalo, že to byl správný krok. Přesto se „navoněné Polo” - protože A1 není technicky nebylo a není ničím jiným - nezdálo být dobrým nápadem, čas ale vyvedl pochybovače z omylu.

Hned během prvního celého roku v prodeji si A1 našla jen v Evropě skoro 100 tisíc zákazníků, což je na tak drahé supermini úctyhodné číslo. Navíc si svou pozici prakticky drželo až do roku 2019, tedy i po příchodu druhé generace, která si tehdy našla skoro 78 tisíc evropských kupců. S ohledem na stále větší oblibu crossoverů všeho druhu znovu klobouk dolů.

Loňský rok byl pochopitelně horší, skoro 60 tisíc rozmarných malých aut s cenou od 564 tisíc prodaných uprostřed pandemie nezní zle, a tak by leckdo mohl očekávat, že A1 má svou budoucnost jistou. A ono vlastně má, má jistou smrt, protože běžné tržní mechanismy v prostředí stále více ovládaném regulacemi Evropské unie znamenají stále méně.

Potvrdil to sám šéf Audi Markus Duesmann v rozhovoru pro Auto News Europe, v němž ani nezastíral skutečné důvody. Pravidla Evropské unie, která ve výsledku znamenají nutnost investovat stále více peněz do anti-emisních systémů jednoho každého prodaného auta, vytlačují cokoli menšího a levnějšího z trhu. A Duesmann v tuto chvíli neví pouze to, zda to odskáče jen A1, nebo rovnou i A3.

„Hodně bude záležet na finálních cílech normy Euro 7. Víme, že nabízet spalovací motory v menších autech bude docela složité, protože náklady půjdou nahoru. Proto nepřijde nová A1,” potvrdil šéf Audi konec nejdostupnějšího modelu. Současně zopakoval, že to budou auta se spalovacími motory, které budou přesto automobilku živit a podoba Euro 7 určí pouze tolik, jak moc na nich vydělají. A také je předem jasné, co s vydělanými penězi udělají: „Pokud Euro 7 nebude moc tvrdé, dovolí nám to investovat více do elektrické mobility,” řekl dále Duesmann.

Mnohokrát zmiňované se tak stane realitou i u Audi. Menší a dostupné modely více nebo méně zcela zmizí z nabídky, protože v případě použití spalovacích motorů budou učiněny uměle drahými a v případě těch elektrických budou drahé z podstaty. A tak si automobilky netroufnou nabídnout ani jedno. Šéf Audi tak už teď ví, že firma „nemůže udělat nic menšího než Q2”, což je dnes vůz startující na 700 tisících korunách.

Pozvolný posun celé automobilové reality tímto směrem nás rmoutí. Audi není levná značka, ale nejdostupnější model, tříválcové mini na chůdách, za 700 tisíc? I když je o levnější A1 zájem a jistě by byl dál? Toto je zvrácené, vývoj má přinášet lepší řešení pro všechny, ne horší řešení jen pro vyvolené. Bohužel nyní kráčíme druhým zmíněným směrem a ani Audi s tím očividně nehodlá bojovat.

Audi A1 to má spočítané, i když se nikdy neprodávalo špatně. Nezapadá ale do schématu automobilového světa, jak si jej představuje Brusel, a tak zkrátka musí skončit. Foto: Audi

Zdroj: Auto News, Data o prodejích: JATO Dynamics

Petr Miler