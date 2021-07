Vrcholná verze Lady Niva se vrátí do prodeje, i ta bude kouzelně levná před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

V případě cen neplatí u Lady tak úplně obvyklá měřítka, neboť ani nejdražší verze nemusí být vyloženě drahá. Loni vrcholná Niva vypadla z nabídky, příští měsíc se do ní ale má znovu vrátit.

Lada je jednou z těch automobilek, kterých se koronavirová pandemie dotkla ze všech nejméně. I loni pravidelně hlásila meziroční zvýšení prodejů, o čemž se - alespoň ve srovnání s rokem 2019 - nezdá většině konkurentů ani letos. Dosáhla toho zejména kombinací zachování nízkých cen s doplňováním portfolia o zajímavé novinky, přesto se našly modely, které z nabídky naopak vypadly.

Loni v říjnu došlo na vyřazení nejdražší verze Lady 4x4 (později přejmenované zpět na Nivu s přídomkem Legend) zvané Bronto. Problémem nebyl nezájem, ale fakt, že Niva jako taková prošla poměrně razantním faceliftem. Ten se sice prakticky nedotkl zevnějšku, uvnitř je nicméně od loňska možné počítat s novým přístrojovým štítem či přepracovanou středovou konzolí. Legendární off-road tak dostal třeba nové ovládání klimatizace, stejně jako bylo zapracováno na odhlučnění. A jakkoliv je sice na poměry 21. století i nadále zastaralý, oproti předchozímu provedení udělal několik kroků kupředu.

Touto modernizací prošlo jak klasické třídvéřové provedení, tak i luxusněji koncipovaná, pěritdvéřová verze Urban. Nicméně Bronto setrvalo u staré koncepce kabiny kvůli tomu, že jeho výrobu nemá na starosti přímo AvtoVAZ, ale jeho dceřiná společnost VIS-Auto. A z nějakého důvodu nebylo možné, aby si do parády vzala modifikované provedení ihned.

To se podle obvykle dobře informovaného portálu Lada Online stane až letos a Bronto se tedy vrátí do nabídky. Stát se tak má v polovině srpna, tedy přibližně za měsíc, na oficiální informace si ale zatím musíme počkat. V tu chvíli by mělo být možné koupit vrcholnou Nivu nejen s veškerými obvyklými modifikacemi, ale i s inovovaným interiérem.

Dodejme, že toto provedení kromě jiného disponuje vyšší světlou výškou či zesílenou zadní nápravou. Kromě toho počítá již ve standardu s off-roadovým obutím. Po stránce motorické nicméně již na změny nedošlo, pohon má tedy stejně jako v ostatních případech na starosti 1,7litrový atmosférický benzinový čtyřválec, jenž byl naladěn na 83 koní a 129 Nm točivého momentu.

Kolik bude modernizovaný vůz stát, zatím nevíme, dnes nejdražší Niva Black Series stojí od 717 900 rublů, tedy asi 209 tisíc Kč. Dokud bylo Bronto loni v nabídce, cena startovala od 806 900 rublů, tedy cca 235 tisíc Kč. Po modernizaci bude pravděpodobně dražší, přesto si můžeme rovnou říci, že tak levnou nejdražší verzi bude mít v nabídce zřejmě jen Lada Niva.

Lada 4x4 Bronto loni vypadla z nabídky, letos se do ní má vrátit v lepší formě jako zbytek nabídky modelu. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: Lada.online

