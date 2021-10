Nejlépe ovladatelný Mercedes historie končí bez nástupce, voda se za ním zavře v prosinci před 5 hodinami | Petr Prokopec

Mercedes dělal a dělá spoustu výkonných a rychlých aut, jen málokteré z nich ale umí opravdu nadchnout ty, pro něž je řízení radostí. Model AMG GT je velkou výjimkou, už za pár týdnů ale nadobro skončí.

Před několika málo dny uplynulo přesně sedm let od chvíle, kdy Mercedes-Benz na pařížském autosalonu odhalil nové kupé AMG GT. To má u nás redakci od dob jeho testu výsostné místo, neboť jde o jednoznačně nejlépe ovladatelné AMG historie. To se ostatně potvrdilo loni v listopadu, kdy Maro Engel za volantem verze Black Series zajel na Nordschleife čas 6 minut a 43 sekund. Stanovil tím rekord mezi produkčními vozy, který je vlastně i nadále platný - letos se sice Porsche 911 GT2 RS dostalo ještě níže, ovšem jen díky úpravám firmy Manthey Racing.

Zpět ale k dvoudveřovému Mercedesu, jehož životní dráha se chýlí ke konci. Španělský magazín Motor totiž zjistili, že montážní linky se definitivně zastaví letos v prosinci. AMG GT tak sice překonalo svého předchůdce, jímž byl model SLS, který se vyráběl od ledna 2010 do začátku roku 2014, ve srovnání s „rackem“ tu nicméně máme jeden podstatný rozdíl - aktuálně se totiž neví naprosto nic o nástupci, natož aby se po světě proháněly testovací prototypy. Bezprostředně nedorazí žádný, to už je jisté, další budoucnost je pochopitelně ve hvězdách.

Jak se nyní zdá, může se stát, že sportovní divize z Affalterbachu po více než dekádě nebude mít přímého konkurenta Porsche 911. Za AMG Roadster totiž sice zaskočí nová generace Mercedesu SL, nicméně ta s plátěnou střechou bude jako nástupce kupé fungovat jen stěží. Stejně tak nelze počítat ani AMG One, neboť se jedná o vrcholný hypersport, jenž dorazí pouze ve 275 exemplářích. Všechny jsou navíc již od roku 2017, kdy byl vůz představen, beznadějně vyprodané.

Pokud si navíc uvědomíme, že AMG má v současné době plno práce s elektrifikací, pak je prakticky jisté, že zmiňované SL bude po nějakou dobu jediným regulérním a dostupným modelem divize z Affalterbachu. Odchodu AMG GT lze tedy opravdu litovat, zvláště při pohledu na parametry již zmíněné verze Black Series. Ta totiž sice nadále užívá čtyřlitrový osmiválec twin-turbo, ten však produkuje 730 koní a 800 Nm, což srazilo sprint na stovku na 3,2 sekundy.

Nejde však pouze o jízdu v přímém směru, pohonná jednotka totiž má i zvýšené maximální otáčky na 7 200. Zároveň se dočkala specifického podvozku, který počítá s karbonovým stabilizátorem vpředu a železným vzadu. Přepracován byl i bodykit, jehož součástí je rozměrné křídlo s aerodynamickou klapkou. Díky tomu vzrostl maximální přítlak na více než 400 kilo při rychlosti 249 km/h. Dále pak lze zmínit karbonové brzdy se specifickými destičkami.

Právě verze Black Series má být přitom tím posledním AMG GT, které bude vyrobeno. Pokud po něm ovšem prahnete, nejspíše máte smůlu. Objednávky již měly být definitivně zastaveny, sáhnout tak budete moci jen po skladových vozech, pokud v případě tohoto modelu něco takového existuje. Jinak vám ovšem nezbývá už nic jiného než návštěva aukce, kde ale evidentně kvůli ukončení výroby budete muset počítat s vyššími cenami než třeba před měsícem.

Verze Black Series se stala labutí písní Mercedesu-AMG GT. Poslední exempláře mají z montážní linky sjet letos v prosinci, poté ovšem zájemci mají smůlu. Navíc kupé nedostane nástupce, s tím může počítat pouze roadster. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Motor.es

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.