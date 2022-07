Nejlepší motor BMW skončil bez nástupce i bez fanfár, automobilka potvrdila výrobu posledního kusu před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Je to konec jedné éry, která trvala déle než tři dekády, její další pokračování se ale neslučuje s představami těch, kteří diktují podobu současného světa. Je svým způsobem zázrak, že se dožil až letošního roku, tím ale jeho pouť životem končí, teď už definitivně.

Bavorská automobilka je jednou z mála, které výslovně odmítají skončit s motory na benzin a naftu a nemají problém hovořit ani o tom, že chystají novou generaci osmiválců. To je v roce 2022 fascinující, ani to ale neznamená, že by se BMW netýkal už léta trvající tlak na minimalizaci spotřeby paliva resp. emisí CO2. S tím si zejména velké a objemné motory netykají, a tak aspoň některé musí přece jen z kola ven.

Nejnovější obětí se stal motor 6,6 V12 se dvěma turby, který v případě mnichovské značky v posledních letech sloužil už jen pod kapotou BMW M760Li. Právě to mělo ale letos definitivně skončit, byť u nás jsme se s ním museli rozloučit již na konci roku 2020. Firma jej nicméně i v prvním letošním pololetí dále držela v nabídce na Středním Východě, v Asii nebo v USA. Teď už jej ale nekoupíte na žádném z těchto míst.

Nová generace řady 7 už totiž motor V12 nemá a mít ho nebude. A ta současná se přestala vyrábět. Fanfáry na rozloučenou s dvanáctiválci ale nečekejte, automobilka pouze ústy šéfa divize BMW M boss Franka van Meela oznámila v De Nationale Autoshow nizozemského rádia BNR (van Meel je Nizozemec, ale to jste si asi domysleli i bez nás), že s letošním červnem skončila výroba dvanáctiválcových motorů právě pod taktovkou jím řízené divize. A žádný další V12 od BMW už nemáme čekat.

Docela potichu se tak uzavřela jedna éra, která odstartovala skoro přesně před 35 léty, v únoru 1987. Tehdy BMW ukončilo veškeré spekulace a oznámilo, že skutečně chystá model 750i osazený dvanáctiválcem. Pohonná jednotka tehdy z pětilitrového objemu produkovala 300 koní. V případě dosavadního agregátu můžeme mluvit o 6,6litrovém objemu, dvou turbodmychadlech, 610 koních výkonu a 850 Nm točivého momentu. Limuzína osazená dále pohonem všech kol a osmistupňovým automatem s tímto motorem zvládal zrychlit z klidu na stovku již za 3,6 sekundy, zatímco její maximum leželo na obligátních německých 250 km/h, pakliže jste si nepřiplatili za omezovač na 305 km/h.

Sluší se už jen dodat, že byť BMW jako značka s dvanáctiválci končí definitivně, jakožto koncern ještě jeden ve výrobě zachová. Nejde však o jednotku určenou mnichovským vozům, nýbrž těm britským. Jde o 6,75litrovou jednotku, která pohání modely Phantom, Cullinan nebo Ghost.

Dvanáctiválcové motory byly nezřídka spojeny s exkluzivními provedeními BMW řady 7, jako je toto. Teď už je s nimi konec, BMW potvrdilo, že s koncem června vyrobilo poslední nový dvanáctiválec 6,6 a jiným na něj nenaváže. Foto: BMW

Petr Miler

