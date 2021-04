Nejlepším autem světa byl vyhlášen vůz, který za 1,5 milionu nabízí plechová kola s kryty před 3 hodinami | Petr Prokopec

Této volbě příliš nerozumíme a mizerná hodnota za peníze je jen jeden z problémů. Vůz jistě má své kvality, ve srovnaní s konkurenci ale nepředstavuje Volkswagen ID.4 nic výjimečného.

Kola dělají auto, říká se. Je to relativně drobný prvek, který má ale na vnímání vizuální atraktivity vozu podstatný vliv. Bohužel může být zvláště ve větších velikostech dost drahý, což je nepochybně důvod, proč na Světovém autě roku (WCOTY) 2021 žádná pěkná nenajdeme, alespoň bez bez příplatku.

Stal se jím dle očekávání elektromobil, mezinárodní odborná porota nicméně nakonec na piedestal neposadila Hondu e. Místo toho je novým králem Volkswagen ID.4, který překonal rovněž Toyotu Yaris. Zajímavé přitom je, že ačkoliv v předchozích ročnících byla důležitým kritériem cena, pro letošek již nevadilo, že dva z uchazečů startují na trojnásobné sumě oproti tomu třetímu a jimi nabízená hodnota za peníze je velmi nepřesvědčivá.

Jak je to ale s oněmi koly? Na to vám nejlépe odpoví český konfigurátor Volkswagenu. ID.4 na našem trhu startuje na 991 900 Kč, za což dostáváte baterie o kapacitě 52 kWh a elektromotor naladěný na 148 koní. A co je podstatné, také 19palcová ocelová kola. Ta přitom nejsou součástí základní výbavy jen v případě nejnižší úrovně City, ale rovněž vrcholné nazvané Max. Znamená to tedy, že za bezmála 1,5 milionu korun dostáváte plecháče s ozdobnými poklicemi. To není pro VW ani Světové auto roku zrovna dobrá vizitka.

Je pochopitelné, že výbava pro porotu jistě nehrála až tak zásadní roli, hodnota za peníze by ale měla. A v tomto ohledu je ID.4 opravdu nezajímavý. I když se zadíváme na techniku, nenacházíme nic světoborného, kvůli čemu by ID.4 mělo pokořit celý zbytek planety. Na jeden zátah zvládne maximálně 522 normovaných kilometrů (nikoli však s oněmi základními 52 kWh), což rozhodně není rekord, časem 8,5 sekundy potřebným na sprint na stovku pak elektrické SUV taktéž nikoho neohromí. Stejně jako maximálkou 160 km/h či nejvyšším výkonem 204 koní, který míří pouze na zadní osu.

Němci pochopitelně chystají i verzi se dvěma elektromotory a tedy s lepší dynamikou, ovšem na tu si budeme muset počkat. Ovšem ani ta zkrátka nepřináší nic, co bychom už neviděli. Stejné je to i v interiéru a poměr k ceně už si zhodnotíte sami. Ani taková Honda e není výhodnou nabídkou, umí ale oslnit publikum aspoň řadou displejů okupujících celou palubku, které lze přepnout třeba na spořič obrazovky s akváriem. ID.4 nicméně v tomto ohledu nabízí pouze novodobou klasiku, tedy digitální kokpit a centrální displej.

Volba porotců tedy není příliš přesvědčivá, taková je ovšem doba. Raději se proto přesuneme do dalších kategorií. Mezi luxusními vozy přitom zvítězil Mercedes-Benz třídy S, který pokořil Land Rover Defender a Polestar 2. Porsche 911 Turbo pak vypráskalo Audi RS Q8 a Toyotu Yaris GR, načež se stalo Sportovním autem roku 2021. Honda e si pak spravila reputaci v kategorii městských aut, kde Yaris znovu nezamířil na trůn, stejně jako Honda Jazz.

Ve finále se rozdávalo ještě Designové ocenění roku, jenž si odváží Land Rover za nový Defender. Britské SUV si přitom na opasek připnulo skalpy Hondy e a Mazdy MX-30. Tím jsme se dostali do finále, respektive nejspíše na počátek nové éry. Momentálně totiž již ani nepředpokládáme, že by napříště titul vyhrálo cokoliv jiného než elektromobil. Půjde ale o skutečné světové auto roku? Po letošku si to nemyslíme.

