Nejlevnější auto svého druhu nemusí být Dacia, náhrada ji překonává o statisíce | Petr Miler

Už jsme si tak trochu zvykli, že ať už chcete nejlevnější auto jakéhokoli druhu, skončíte u Dacie. Mělo to tak být a zdálo se, že tomu tak bude i na poli elektrických aut, realita je ale nakonec odlišná, Lotyši jsou úplně jinde.

Není to tak dávno, co jsme si posvítili na detaily k nejnovější Dacii, tedy modelu Spring. Jeho jméno vám zatím nemusí mnoho říkat, ale stejně jako je Sandero nejlevnější hatchbackem, Logan nejlevnějším sedanem nebo Duster nejlevnějším SUV, měl být i Spring nejlevnějším elektrickým autem Evropy.

Jeho konkrétní ceny se budou různit trh od trhu, například v Německu by ale měl startovat na 18 tisících Eur, tedy asi 466 tisících Kč. To je až komicky mnoho na Dacii, na poli elektrických aut to ale byla ještě před pár dny skutečně nejnižší suma, které se vlastně nikdo pořádně ani neblížil. Už to ovšem neplatí, novým nejlevnějším elektrickým autem Evropy je Dartz Freze Nikrob.

Neděláme si legraci, přesně takto se jmenuje novinka svérázné lotyšské firmy, která se po řadě až absurdně opulentních aut s díly za miliony pustila do výroby levných elektromobilů. Freze Nikrob není žádný Borat na kolech, ale hotové auto mířící do prodeje, které zatím můžeme vidět na prezentačních fotkách lehce maskované. Ono ale nebude mít mnoho co skrývat - i když vůz byl rozsáhle u Dartzu upraven, fakticky vychází z čínského Wullingu Mini-EV, jednoho z nejlevnějších elektromobilů světa a toho času čínského prodejního hitu.

Tím chce být Freze Nikrob též a minimálně cenou má šanci - prodávat se bude zprvu v Německu, Francii a Norsku od 9 999 Eur, tedy asi 259 tisíc Kč. Ani to nezní vzhledem k tomu, co vůz nabízí, jako terno, je to ale o statisíce méně než u Dacie a se započtením dotací na zmíněných trzích nebude třeba v Německu tohle auto stát skoro nic.

Z fotek jsou patrné dílčí modifikace oproti Mini-EV, které vozu nedodávají jen trochu odlišný vzhled, ale také vyšší efektivitu. Nikrob by tak měl ujet na nabití až 200 km, což je asi o 25 km více než čínský originál. Akumulátory vozu jsou prý stejné a jiný výsledek je dán zmíněnými odlišnostmi. Šéf Dartzu Leonard Jankelovič říká, že Wulling z nějakého důvodu používá například neefektivní halogenová světla a už jejich nahrazení za LED dojezdu prospělo. A řada podobných menších úprav nakonec prodloužila akceschopnost vozu o více jak 10 %.

Přepracována byla také část elektroniky, vůz je bezpečnější díky airbagům a ESP a má mít hodnotnější interiér, z nějž zatím vidíme jen část. Proto také stojí tolik, kolik stojí - čínský originál je možné v základu pořídit za méně než 100 tisíc korun. Uvidíme, jak tento pokus prorazit z Lotyšska na evropském automobilovém trhu dopadne - více napoví už pozdější kompletní odhalení, s nímž se snad dozvíme veškeré technické a výbavové detaily.

Dartz Freze Nikrob může působit všelijak, je to ale skutečně nový nejlevnější elektromobil Evropy. A to o parník. Přepracované čínské supermini má nabídnout za asi 259 tisíc Kč dojezd až 200 km. Foto: Dartz

