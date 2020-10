Nejlevnější Dacia už nebude vznikat v Rumunsku, aby víc nabídla stále levně před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Pokud chcete nabízet k světu vypadající a technicky moderní auto za ceny okolo 200 tisíc Kč, může být i rumunská výroba drahá, ukazuje krok Dacie. Zbrusu nové Sandero tak bude vznikat v Maroku.

Jednou z nejzajímavějších novinek posledních týdnů jsou bezesporu nové generace nejlevnějších Dacií. Modely Sandero a Logan, které se v závislosti na trhu perou právě o pozici nejdostupnějšího modelu v nabídce, udělaly mezigeneračně obrovský krok vpřed, jak nejlépe ukázalo jejich první srovnání se staršími modely.

Ke změnám nedošlo jen ve vizuální rovině - auta hodnotněji nejen vypadají, jsou taková. Úplně nová platforma umožňující zástavbu odlišné techniky a výbavy, k tomu nesrovnatelně moderněji vypadající interiér, to je opravdu spousta novinek najednou. Až se člověk musí ptát, jak vůbec chtějí Rumuni dál prodávat tyto vozy za podobné ceny jako dosud, jak mnohokrát avizovali.

S odpovědí nyní přichází sama Dacia resp. mateřský Renault. Ten rozhodl o přestěhování výroby Sandera z rumunského Mioveni do marockého Tangieru. Tam už některé Dacie, obvykle s logem Renaultu, pro některé trhy vznikaly, vůbec poprvé ale jde o kompletní přesun výroby jedné modelové řady pro evropské trhy mimo Evropu.

Důvody jsou nasnadě - automobilka potřebuje výrobu tohoto auta co nejvíce zlevnit, aby jej dále mohla nabízet za sumy od přibližně 200 tisíc Kč. Pro Rumunsko si tak schová produkci dražších modelových řad a výrobu té nejlevnější zastane sever Afriky. Tamní průměrná mzda se pohybuje v přepočtu okolo 12 tisíc Kč a ačkoli v Rumunsko to není zase o tolik více (okolo 17 tisíc Kč), při rozsahu produkce těchto aut se ale jistě i to projeví.

Dodejme, že v Maroku může výhledově začít také výroba dalších modelů značky, a to z těch samých důvodů. Tato země je levná, Evropě na dostřel a dovoz z ní není zatížen cly. Renault by jistě některé modely výhodněji vyrobil v Číně, kde má též své továrny, 10procentní dovozní clo ale takové záměry kazí.

Nové Sandero je zjevně příliš vyspělé na to, aby si při rumunské výrobě mohlo přibližně udržet své dosavadní ceny, produkce se tak stěhuje do Maroka. Foto: Dacia

Zdroj: Dacia/Renault

