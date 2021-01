Nejlevnější velký kombík Evropy bude dál levný, i v novém přijde na 262 tisíc Kč před 7 hodinami | Petr Miler

Chvíli to vypadalo, že nebude vůbec, nakonec ale přežije a teď už se derou ven také informace o jeho cenách. V prodeji by se měla inovovaná Lada Largus ve špičkové specifikaci objevit v březnu.

Kdo si chtěl koupit co největší kombík a dát za něj co nejméně peněz, měl v Evropě na výběr po léta na výběr jediné auto - Dacii Logan MCV. Opravdu velký, až sedmimístný vůz na pomezí kombíku a MPV nabízel spoustu prostoru za málo, loni ale skončil bez nástupce. Nový Logan sice existuje a už si jej můžete koupit i u nás, jenže je to jen sedan, kombík už dorazit nemá. Těm, kteří by chtěli více místa, nabídne Dacia výhledově nový Renault Express s rumunským logem, to ale bude jiné auto spíše na pomezí MPV a dodávky.

Vypadalo to tedy, že s nejlevnějším velkým kombíkem starého kontinentu je konec, nakonec ale bude žít dál. Má to ovšem háček - nepůjde vysloveně o Dacii. Auto zůstane v prodeji jako Lada Largus, která není ničím jiným než přeznačkovaným Loganem. Ve své modernizované podobě se poprvé odhalila už v prosinci, v prodeji ale zatím není a ještě chvíli nebude. To ovšem neznamená, že si o ni nemůžeme říci více.

Než se k tomu dostaneme, je třeba připomenout, že Largus není obdobou druhé generace Loganu MCV, ale té první. To nutně není na škodu, neboť tento vůz byl extrémem svého druhu. Oproti sedanu se u něj rozvor prodloužil o 275 milimetrů na 2 905 mm, což je více než třeba u Škody Kodiaq. Auto tak převezlo až sedm pasažérů a při sklopených sedadlech pobralo neskutečných 2 350 litrů zavazadel.

Tyto specifikace by měly u Largusu 2021 zůstat nezměněny, modifikován byl hlavně vzhled. Vůz se dočkal nových světlometů, nárazníku, mřížky chladiče i jiné kapoty a dokonce odlišných blatníků. Výsledek je citelně odlišný a člověku nemůže uniknout stylizace podle písmene „X“ vlastní všem moderním Ladám. Dovnitř ani dnes nevidíme, volant, přístrojový panel, loketní opěrky i sedadla ale mají být převzaty z Lady X-Ray, palubku a výplně dveří z Dacie Duster. AvtoVAZ v mezičase uvolnil jen jednu další fotku vozu, i ta ale ukazuje, o kolik svěžeji nyní Largus vypadá.

Jak jsme již zmínili, auto se začne prodávat až za dva měsíce a oficiálně více nevíme, Rusové ale již vyštrachali, za kolik bude novinka k mání. Do prodeje nejprve vstoupí vrcholná specifikace Cross s výbavou Luxe a sedmi sedadly, která dosud stála 851 900 rubů. Podražit má na 917 900 rublů, i to je ale kouzelně málo - v přepočtu jen 262 tisíc Kč.

Informuje o tom obvykle dobře informovaný portál rusautomobile na sociální síti VKontakte s odvoláním na uniklé interní dokumenty upřesňující cenu Largusu s přídomkem FL, tedy facelift. Dává to smysl a pokud máte o velký levný kombík zájem, může vás jen mrzet, že se u nás tohle auto už neprodává. Individuální dovoz nebude nemožný, procházka růžovým sadem to ale v tomto případě jistě nebude.

